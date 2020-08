Ennakkotiedot: Palkkasumma oli heinäkuussa jo edellisvuoden tasolla – "Kyllä tästä kannattaa noiden synkkien edelliskuukausien jälkeen iloita"

Heinäkuussa Suomen taloudesta kantautui iloisia uutisia: suomalaisten yhteenlasketut palkat eli palkkasumma näyttää heinäkuussa nousseen edellisvuoden tasolle.

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen ennakkotietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) palkkasumma oli heinäkuussa noin 8,2 miljardia euroa, mikä on 0,2 prosenttia ja 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomatuloista puhdistettu palkkasumma taas oli 72 miljoonaa eli prosentin verran viime vuotta alhaisemmalla tasolla.

Ja tämä on merkittävä tieto Suomen talouden toipumisen kannalta, sanoo koronakriisiä analysoivan taloustutkimusyksikkö Helsinki GSE:n Tilannehuoneen johtaja, professori Otto Toivanen.

– Se kertoo iloisen uutisen siitä, että heinäkuussa taloudellinen toimeliaisuus, tietysti tällä tavalla mitattuna, on samalla tasolla jo kuin viime vuonna.

Suomalaiset ovat siis palkkasumman perusteella olleet töissä ja saaneet näin rahaa myös kulutukseen. Koronakriisin työllisyystilanteeseen nähden hyvä palkkasumma voi mahdollisesti kertoa myös siitä, että suomalaiset ovat tehneet ylitöitä.

Vielä toukokuussa eroa vuodentakaiseen lukemaan oli 8,2 prosenttia eli 625 miljoonaa euroa. Toimialakohtaisesti katsottuna kaikki alat eivät vieläkään toipuneet. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla palkkasumma oli heinäkuussa 19,5 prosenttia vuodentakaista pienempi, kuljetuksen ja varastoinnin alalla taas 10 prosenttia pienempi.

Suurten toimialakokonaisuuksien, kuten teollisuuden, sisältä löytyy hyvin monenlaista toimintaa, joissa toipuminen on erilaista. Huomionarvoinen seikka on kuitenkin se, että positiivisia palkkasummauutisia on lähes kaikilta toimialoilta, Helsinki GSE:n Tilannehuoneen johtaja Toivanen sanoo.

– Kyllä se kokonaisuus on se tärkein, tietysti ehkä erityisesti on syytä iloita siitä että suuret toimialat ovat toipuneet hyvin ja se tietysti sitten heijastuu siinä kokonaisuudessa, hän sanoo.

Suurista toimialoista teollisuuden palkkasumma oli ennakkotietojen perusteella heinäkuussa 0,4 prosenttia viime vuotta korkeampi, rakennusalalla 6 prosenttia suurempi ja kaupan alalla 2 prosenttia vuodentakaista pienempi.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työllisten määrä oli kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa 3,2 prosenttia vuodentakaista pienempi. Heinäkuun töistä kertyvä palkkasumma on kuitenkin samansuuruinen kuin viime vuonna. Ovatko suomalaiset siis tienanneet heinäkuussa aiempaa enemmän?

Asia on Helsinki GSE:n Tilannehuoneen johtaja Toivasen mukaan vielä selvityksen alla, mutta ansiotason nousu on yksi mahdollinen selitys ilmiölle.

– Eli saattaa olla, että ne jotka ovat olleet töissä heinäkuussa ovat tehneet esimerkiksi ylitöitä enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan, ja tämä osaltaan selittää tätä palkkasumman kasvua.

Nyt julkaistut Helsinki GSE:n palkkasummaluvut ovat ennakkotietoja, eli lopullinen palkkasumma saattaa vielä jonkin verran kasvaa, kun uusia tietoja ilmoitetaan tulorekisteriin.

Bruttokansantuote ja palkkasumma liikkuivat kesäkuukausina samaa tahtia

Tulorekisteristä nopeasti saatavilla olevat palkkatiedot kertovat tiettynä ajanjaksona maksetuista palkoista. Palkkasumma muodostaa osaltaan bruttokansantuotetta, ja myös kuluvan vuoden toisella neljänneksellä eli huhti-kesäkuussa ne kulkivat “hyvin samanlaisia latuja”, Toivanen huomauttaa.

Suomen työpäiväkorjattu bruttokansantuote sukelsi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 4,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kuukausitilastojen perusteella voi arvioida, että huhti-toukokuun kuopan jälkeen talouden elpyminen käynnistyi kesäkuussa, Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen arvioi aikaisemmin tiedotteessa.

Palkkasumman hyvä heinäkuu saattaa siis pian näkyä myös bkt:n kehityksessä. Suomen talouden toipumisen kannalta muitakin indikaattoreita on silti Toivasen mukaan syytä seurata.

– Esimerkiksi työttömyyden kehittymistä, sitä miten lomautetut pääsevät töihin. Nämä tietysti osaltaan heijastuvat siinä palkkasummassa ja sitten tärkeää on seurata myöskin sitä, miten eri tavalla kriisistä eri yhteiskunnan osa-alueet toipuvat.

Talouden aktiivisuudesta kertovan palkkasumman kohoaminen edellisvuoden tasolle on kuitenkin Toivasen mukaan positiivinen signaali jo yhden kuukauden perusteella.

– Kyllä tästä kannattaa noiden synkkien edelliskuukausien jälkeen iloita, vaikka tietysti emme tiedä mitä jatkossa seuraa.

