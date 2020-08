Poliisi etsii karanneita nuoria Mäntyharjulla Etelä-Savossa – Havaintoja nuorista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen

Itä-Suomen poliisi sai lauantaina aamuyöllä ilmoituksen Etelä-Savon Mäntyharjun Mouhulla sijaitsevasta nuorten päihdekuntoutusyksiköstä karanneista nuorista. (siirryt toiseen palveluun)

Ilmoituksen mukaan 15-vuotiaat suonenjokelainen tyttö ja vihtiläinen poika olivat poistuneet sijoituspaikasta jalkaisin perjantai-iltana klo 21 aikaan.

Poliisin mukaan on syytä olettaa nuorten terveyden olevan varassa. Ilmoitustietojen perusteella on myös oletettavaa, että he saattavat syyllistyä rikoksiin. Etsinnöistä huolimatta nuoria ei tavoitettu menneen yön ja lauantaiaamun aikana. Heidät on etsintäkuulutettu. Kaksikko saattaa pyrkiä kohti Kouvolaa ja Etelä-Suomea.

Poika on yli 170 senttinen, normaalivartaloinen ja ruskea hiuksinen. Hänellä on tatuointi kaulassa ja rystysissä. Katoamishetkellä pojalla oli tumma vaatetus ja lippalakki.

Tytöllä on puolestaan pitkät ja tummat hiukset, musta huppari, jossa on kuvioita selässä ja hihoissa sekä tatuointi niskassa. Hän on noin 165–170 senttinen

Poliisin arvion mukaan nuorista ei ole vaaraa sivullisille, mutta löytyminen on tärkeää erityisesti nuorten terveydentilan varmistamiseksi. Havaintoja kaksikosta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.