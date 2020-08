Mitä Suomi tekee matkustusrajoituksille? Korona yltyi Euroopan maissa, joista voi tulla Suomeen ilman karanteenia

Koronaepidemia on pahentunut maailmassa niin, että Suomen hallituksen lienee pakko rukata matkustusrajoituksia jälleen uusiksi.

Hallitus käsittelee muun muassa matkustamisen koronarajoituksia ensi viikon keskiviikkona.

Tällä hetkellä Euroopassa on yhteensä 17 maata, joihin matkustaminen ja joista saapuminen Suomeen on vapaata. Niistä Suomeen saapuessa ei tarvitse jäädä karanteeniin.

Hallituksen linjaama raja riskittömälle matkustuskohteelle on korkeintaan 8 uutta tartuntaa per 100 000 asukasta 14 vuorokauden aikana. Käytännössä rajana on pidetty 8–10:tä uutta tartuntaa.

Parissa viikossa tilanne on muuttunut niin, että monet aiemmin arvon alittaneet maat ylittävät sen nyt reippaasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvio, että hallitus joutuu tarkastelemaan tilannetta, jos matkustaminen näihin maihin halutaan edelleen pitää helppona.

– 8–10 on hyvä raja, jos ajatellaan taudin leviämistä Suomeen. Se tuo haasteen, pitäisikö rajalle tehdä jotain, jotta mahdollinen matkustaminen onnistuu, jos sitä halutaan. Jos taas halutaan, että tiukasti pidetään Suomen tilanne mahdollisimman alhaisena, rajan nostamiseen pitää suhtautua kriittisesti, Varhila sanoo.

Pari viikkoa sitten raja-arvoon vielä mahtuneista maista esimerkiksi Saksassa lukema oli lauantaina 15,9 tartuntaa, Irlannissa 18,1 Kreikassa 20,1, Kyproksella 23,3, Tanskassa 27,4 ja Islannissa 27,5.

Suomessa tämä lukema oli lauantaina 4,9. Matkustusrajoitusten piirissä edelleen olevassa Ruotsissa se oli 37,8.

Tiedot käyvät ilmi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) julkaisemista tilastoista (siirryt toiseen palveluun).

Hallituksella edessä vaikea harkinta

Hallituksella on edessään vaikea punninta: toisessa vaakakupissa on estää mahdollisimman paljon tartuntoja, toisessa taas sallia esimerkiksi matkailua tai liikkumista elinkeinoelämän ja teollisuuden tarpeiden takia, jotta Suomen talous pysyy elinvoimaisena.

Hallituksen piiristä on Ylen tietojen mukaan esitetty runsaasti toiveita: Teollisuuden syksyllä tehtävät huollot kärsivät, jos työntekijät eivät pääse helposti liikkumaan Suomeen. Lapin matkailu kärsii, jos turistit eivät tule. Lapissa Ruotsin rajan kysymys on ratkaistava. Lisäksi on toiveita, että esimerkiksi parisuhteen takia on päästävä kulkemaan rajojen yli.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätehtävä on huolehtia, ettei epidemia ryöpsähdä. Tartuntatautilaki sallii esimerkiksi pakkotestaukset ja -karanteenit.

Kansliapäällikkö Varhila kuvaa, että tavoitteet estää tartuntoja ja sallia matkustamista ovat ristikkäiset.

– Hallituksen pitää päättää, millä kriteereillä rajan yli pääsee, Varhila sanoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo, että Suomen matkustuskriteerit ovat EU:n tiukimmat, ja Schengen-rajatarkastusten poistamisesta keskustellaan Euroopassa.

Ylipäätään Henriksson haluaa keskustelua siitä, mitä nyt painotetaan.

– Kun rajoituksia puretaan, kokonaisarviointi on äärimmäisen tärkeä, ja pitää myös ottaa huomioon taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. Tästä on hallituksen syytä käydä kyllä keskustelu, Henriksson vaatii.

Matkustussuosituksista päättämisessä ovat mukana terveysviranomaiset, raja-asioista vastaavat ministeriöt, ja lopulta keskiviikkona koko hallitus neuvottelee niistä. Päätökset tehtäneen torstaina.

Suomen matkustukselle määrittelemä raja-arvo on hyvä, jos epidemian leviäminen halutaan estää, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Antti Haanpää / Yle

Keskiviikkona hallitus kävi jo kiivaan keskustelun, mitä tartuntatautilain keinoja viranomaiset käyttävät rajoilla ja keiden pitäisi päästä kulkemaan. Valmiuslaki ei ole nyt käytössä, vaan päätökset tehdään normaalilakien mukaan, jolloin hallituksella ei ole samanlaista valtaa kuin valmiuslain aikana.

Hämmennystä syntyi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) kerrottua maanantaina tiedotustilaisuudessa karanteenikäytännöstä. Osa ministereitä ymmärsi Kiurun kertoman toisin kuin ministeriö tarkoitti.

Varhilaa julkisuudessa esitetyt kriittiset kommentit tartuntatautilain soveltamisesta ärsyttävät.

– STM kyllä osaa tulkita oman lainsäädäntönsä ja miten sen puitteissa voidaan toimia.

– Missään kohtaa emme ole uutisoineet tai kertoneet tekevämme massapäätöksiä, vaan ne ovat aina tartuntatautilain mukaan yksilökohtaisia lääkärin tekemiä päätöksiä, Varhila painottaa.

Moni maa riskirajan tuntumassa

Matkustusrajoituksista vapautetuista Euroopan maista riskirajan 8 ylittävät tällä hetkellä myös Viro, Liettua, Slovakia ja Italia, mutta ne jäävät haarukkaan 8–10. Norjan lukema oli lauantaina 12.

Jos rajana matkustusrajoituksille jatkossa pidettäisiin tiukasti kahdeksaa uutta tartuntaa per 100 000 asukasta, tämän hetken 17:stä rajoituksista vapaasta maasta 12 pitäisi asettaa tämänhetkisessä tautitilanteessa uudelleen matkustusrajoitusten piiriin.

Tällä hetkellä matkustusrajoituksista vapautetut Euroopan maat ovat Italia, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Unkari, Liechtenstein, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Kypros, Irlanti, San Marino ja Vatikaani.

Euroopan ulkopuolisista maista rajoituksista on tällä hetkellä vapautettu Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina.

Näistä maista Japani ylitti perjantaina matkustamiselle asetetun riskirajan.

