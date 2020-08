Ruotsin Keinovuopion asukkaat elävät eristyksessä – Kilpisjärvi on reilun 10 minuutin päässä, mutta kauppareissu on tehtävä 90 kilometrin päähän

Keinovuopio on Ruotsin pohjoisin asuttu kylä Kilpisjärven tien varressa Könkämäenojoen rannassa. Keinovuopioon ei ole tietä Ruotsista vaan kyläläiset joutuvat kulkemaan asioilleen Suomen kautta.

Lähin kauppa heille on Kilpisjärvellä noin 18 kilometrin päässä. Ruotsin Karesuandoon on matkaa noin 90 kilometriä. Kulku sinne on mahdollista vain Suomen kautta.

Keinovuopiossa asuu vakituisesti neljä henkilöä. Yksi heistä on Sixten Jensen, jonka mielestä tilanne on ikävä. Hänen mukaansa keinovuopiolaiset on eristetty: vaikka kulkurajoituksia on höllennetty rajoilla kevään jälkeen, heitä helpotukset eivät ole koskeneet.

– Meillä on keväällä myönnetty rajanylityslupa, mutta sen mukaan me emme saa pysähtyä Suomessa vaan meidän on ajettava suoraan Karesuandoon. Emme saa poiketa Kilpisjärvellä kaupassa, vaikka sinne on vain alle parikymmentä kilometriä, selittää Sixten Jensen.

Jensenin mukaan tämä aiheuttaa heille kohtuuttomasti ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa.

– Kyllä me joudumme käymään kuitenkin pari kertaa viikossa kaupassa, että pärjäämme täällä. Se tässä on ihme asia, kun Norjan rajat aukaistiin ja norjalaiset voivat ajella suoraan Kilpisjärvelle, mutta me, jotka asumme täällä, emme saa. Silloin se alkoi kyllä kiskomaan vihalle, kertoo Sixten Jensen meänkielellä.

Kiiruna puuttui rajakylien eristykseen keväällä

Koronarajoitusten alkaessa maaliskuussa Keinovuopion asukkaat jäivät täysin eristyksiin, koska länsiraja suljettiin. Keinovuopiolaisten kauppareissut jäivät tekemättä. Tilanne oli yhtä hankala myös muiden rajakylien asukkailla.

Lapin rajavartioston esikunnan yleisjohdosta vastaavan majuri Pekka Ravelan mukaan kyläläisten jouduttua olemaan pari viikkoa eristyksessä otettiin Ruotsista Kiirunan kunnasta yhteyttä Lapin rajavartiostoon ja pyydettiin Könkämäenon takana olevien rajakylien asukkaille lupaa muun muassa kauppakäynneille Suomen kautta.

– Keinovuopion sekä kolmen muun kylän vakituisille asukkaille myönnettiin silloin maaliskuun lopussa rajanylityslupa. Luvat ovat sen aikaisen tilanteen mukaisia, kun koronarajoitukset olivat tiukimmallaan, kertoo Ravela.

Ravela korostaa, että rajanylityslupien lähtökohtana maaliskuussa on ollut yksinomaan se, että asukkaat pääsevät Suomen kautta hoitamaan elämisen kannalta välttämättömät asiat Ruotsin Karesuandoon.

Keinovuopion tilanne on noussut kiivaaseen keskusteluun muun muassa Facebookissa. Kuvat Keinovuopion sillan kupeesta. Facebook kuvakaappaus

Somessa kauhistellaan Keinovuopion asukkaiden tilannetta

Facebookissa leviää julkaisu, jonka mukaan Keinovuopion kylän asukkaat on eristetty ja heidän kulkemistaan valvotaan kameroin. Julkaisun mukaan kyläläiset eivät saa käydä lähimmässä kaupassa Kilpisjärvellä, jonne autolla pääsee reippaassa kymmenessä minuutissa, vaan heidän on käytävä Karesuandossa, jonne edestalainen matka kestää useita tunteja.

– Kukaan ei ole ottanut meihin yhteyttä näissä rajalupa-asioissa kevään jälkeen. Mikäli asiasta valitetaan, niin meillä on mahdollista ottaa asia uudelleen käsittelyyn. Mikäli ongelmia on, niin luvat on mahdollista päivittää vastaamaan nykyhetken tilannetta ja rajoituksia, kertoo yleisjohdosta vastaava majuri Pekka Ravela Lapin rajavartioston esikunnasta.

Keinovuopion lisäksi rajanylitysluvat on myönnettu Naimakan, Saarikosken ja Siikavuopion kyläläisille.

Rajavartioston mukaan rajanylityslupia on myönnetty ajankohdasta riippuen ilman ehtoja ja tiukimmillaan siten, että lupa on annettu vain tiestön käyttöön, jolloin lupa on vain kulkemiseen Suomen kautta Ruotsiin.

Ravelan mukaan länsirajalla on teknistä valvontaa sekä lisäksi epäsäännöllistä partiointia. Tekniseen valvontaa kuuluu muun muassa kameravalvonta.

– Me valvomme vain rajanylityspaikkoja, joihin on myönnetty rajanylityslupa. Rajavartiosto ei valvo tai seuraa henkilöiden kulkemisia erikseen. Valvomme rajalla luvattomia rajanylittäjiä, tarkentaa Ravela.

Rajanylityslupa on oltava tällä hetkellä aina kun ylittää rajan muualta kuin viralliselta rajanylityspaikalta. Ravelan mukaan lupaa ei myönnetä harrastustoimintaan kuten patikointiin, koska se ei täytä luvan myöntämiseen vaadittavaa ns. painavaa syytä.