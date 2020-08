Herätys: Yrittäjien tukitarve näyttää pelättyä pienemmältä, Yhdysvaltain vaalishow alkaa, helteet jatkuvat etelässä

Yrittäjien työttömyysturvan tarve jäänyt pelättyä pienemmäksi

Keväällä käyttöönotettua yrittäjien työttömyysturvaa on tähän menessä myönnetty selvästi harvemmalle yrittäjäjoukolle kuin hallitus keväällä arvioi. Lakiesityksessä arvioitiin yrittäjien työmarkkinatuen saajamäärän nousevan yli 70 000:een kuukaudessa. Nyt tuki on myönnetty reilulle puolelle tästä eli 42 000:lle. Suomen yrittäjien mukaan pikavauhdilla sorvattu yrittäjien väliaikainen työmarkkinatuki on toiminut hyvin ja pääosa hakijoista on myös saanut sen.

Sanna Marin nousee viikon kuluttua SDP:n puheenjohtajaksi

Tutkijoiden mukaan Sanna Marinin kukittaminen viikon kuluttua SDP:n puheenjohtajaksi yhdistää puoluetta. Silja Viitala / Yle

SDP:ssä alkaa ensi sunnuntaina uusi aika, kun puolue kukittaa pääministeri Sanna Marinin puheenjohtajakseen. Tehtävänsä jättää puoluekokouksessa Tampereella Antti Rinne, joka joutui luovuttamaan pääministerin paikan talvella Marinille. Marinin aikana SDP on noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi, mutta tutkijat arvioivat, että esimerkiksi kiistat työllisyystoimista voivat horjuttaa SDP:n kannatusta.

USA:ssa alkavat poikkeukselliset puoluekokoukset

Joe Bidenin talon kellariin on kasattu videostudio valaistuksineen. Kuvakaappaus Jimmy Kimmel Live! -ohjelman lähetyksestä. AOP

Yhdysvalloissa puoluekokoukset yleensä nostavat kampanjahenkeä näyttävästi, mutta nyt kuihtuneet tapahtumat alleviivaavat vaalisyksyn erikoisuutta. Muun muassa Trumpin vahvuutena on pidetty massojen innostamista valtavissa kampanjatilaisuuksissa. Aiemmin Suomen aikaan sunnuntaiaamuna yhdysvaltalaismediat kertoivat presidentin Robert-veljen menehtyneen.

"Pojatkin saavat nykyisin itkeä"

Laulaja toivoo, että hänen musiikkinsa auttaisi muitakin puhumaan kipeistä asioista avoimesti ja jopa pyytämään apua. Hilma Toivonen / Yle

Costee eli Jussi Tiainen on noussut parissa vuodessa kuunnelluimpien artistien joukkoon. Kappaleissaan hän kertoo poikkeuksellisen suoraan erostaan ja nuoren miehen ahdistuksesta. Laulajan mukaan nykypäivänä myös miehet saavat avautua tunteistaan.

Helteinen sää jatkuu etelässä

Yle

Sunnuntaina etelässä on vielä paikoin hellettä. Kuitenkin Lappiin virtaa jo selvästi viileämpää ilmaa, pilvisyys lisääntyy, tuuli voimistuu ja Pohjois-Lapissa sataa ajoittain vettä.

Tulevalla viikolla on maan etelä- ja keskiosissa edelleen tavanomaista lämpimämpää ja hellettäkin. Alkuviikko on poutainen, vain Pohjois-Lapissa tulee sateita. Viikon loppupuolella on koko maassa epävakaista.

