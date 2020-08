Kaatuuko Valko-Venäjän diktaattori Lukašenka ensi viikolla? Se riippuu ainakin kolmesta tekijästä, vastaa asiantuntija

All Over Press

Aljaksandr Lukašenka on hallinnut Valko-Venäjää 26 vuotta. All Over Press

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professori Vladimir Gelmanin mukaan Aljaksandr Lukašenka on pulassa.

Valko-Venäjän tilanne on viime päivinä kiristynyt siinä määrin, ettei itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan valtakauden päättyminen näytä enää mahdottomalta, arvioi Aleksanteri-instituutin professori Vladimir Gelman. Gelmanin mukaan Lukašenkan tilanne näyttää nyt aiempaa heikommalta.

Laajat mielenosoitukset alkoivat Valko-Venäjällä viime sunnuntaina, kun maata 26 vuotta hallinneen Lukašenkan kerrottiin voittaneen jälleen presidentinvaalit ylivoimaisesti. Pääkaupungin Minskin kaduilla on ollut kymmeniä tuhansia mielenosoittajia, jotka vaativat presidenttiä eroamaan ja opposition presidenttiehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa nousemaan valtaan. Tsihanouskaja on parhaillaan maanpaossa Liettuassa.

Professori Gelman sanoo olevansa huono ennustamaan eikä vielä povaa diktaattorin kaatumista. Hänestä Lukašenka näyttää kuitenkin olevan pulassa. Se johtuu ainakin kolmesta syystä.

Opposition presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja pakeni vaalien jälkeen Liettuaan. Tatyana Zenkovich / EPA

1. Protestit ovat kasvaneet niin suuriksi

Viime sunnuntaina alkaneissa mielenosoituksissa on mukana jo kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maata. Tuhansia ihmisiä on pidätetty. Poliisi ja armeija ovat käyttäneet kovia otteita, ja pidätetyt mielenosoittajat ovat kertoneet jopa kidutuksesta. Tänään sunnuntaina Minskissä alkoi Vapauden marssiksi nimetty mielenosoitus, josta ennustetaan maan historian suurinta.

Torstaina Ylen haastattelema tutkija Viktor Marinovitš arvioi, ettei kansanliikkeellä ole keinoja kammeta presidenttiä vallasta.

Gelmanin mukaan tilanne on nyt kuitenkin muuttunut. Viime päivinä protesteihin on tullut mukaan hyvin järjestäytyneitä teollisuuden alojen työntekijöitä. Maan kymmenestä suurimmasta teollisuudenalan yrityksestä kahdeksan on Gelmanin mukaan liittynyt protesteihin. Yle kertoi työläisten lakoista niin ikään torstaina.

Mielenosoitukset ja protestit saattavat Gelmanin mukaan kasvaa kerta kaikkiaan niin isoiksi, ettei hallinnolla riitä viranomaisia niiden tukahduttamiseen. Gelmanin mukaan Valko-Venäjällä on noin 100 000 poliisia, sotilasta ja muuta niihin rinnastettavaa turvallisuusalan toimijaa.

Toisaalta ratkaisevaksi kysymykseksi voi Gelmanin mukaan muodostua myös se, pystyvätkö mielenosoittajat järjestäytymään. Hajanainen liike on helpompi hajottaa.

Sunnuntaina kerrottiin, että Vladimir Putin on Lukašenkan mukaan luvannut tukea Valko-Venäjän "turvallisuutta". Sergei Karpuhkhin / EPA-EFE

2. Venäjä ei välttämättä auta

Lauantaina kerrottiin, että Lukašenka on ottanut yhteyttä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Kreml julkaisi puhelusta myöhemmin monitulkintaisen tiedotteen (siirryt toiseen palveluun).

Lukašenkan mukaan Putin on luvannut tarjota apua Valko-Venäjän "turvallisuuden turvaamiseen". Sunnuntaina oli kuitenkin vielä epäselvää, minkälaista apua Putin on väitetysti tarjonnut ja milloin se on saatavilla.

Vielä lauantaina Gelman ei uskonutkaan, että Putin innostuu tukemaan Lukašenkaa. Syy siihen on Lukašenka itse. Lukašenka on Gelmanin mukaan toiminut Venäjän silmissä toistuvasti epäluotettavasti.

Gelman arvioi, että Putinin väliintulo saattaisi ajaa maan syvään kriisiin, joka voisi pahimmillaan muistuttaa vuoden 1968 Tšekkoslovakian miehitystä. Hänestä näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että Lukašenka saa selvitä omillaan.

Gelman sanoo, että monet diktaattorit ovat kaatuneet, kun heidän oma armeijansa on kääntynyt heitä vastaan. Tatyana Zenkovich / EPA

3. Pysyykö poliisi Lukašenkan tukena?

Putinin lisäksi Lukašenkan kohtalo on Gelmanin mukaan Valko-Venäjän poliisin, armeijan ja turvallisuuspalvelun käsissä. Toistaiseksi he ovat olleet Lukašenkan tukena. Lisäksi mielenosoittajien julma kohtelu on herättänyt paljon huomiota ja kritiikkiä.

Gelman muistuttaa, että monet diktaattorit ovat kaatuneet lopulta siihen, että armeija on syössyt heidät vallasta.

– He eivät aina ole kovin lojaaleja johtajilleen, Gelman sanoo.

