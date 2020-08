”Hauska ja mutkaton, tykkää jalkapallosta, jäätelöstä ja perheestään” – Joe Bidenin kotikonnuilla hänet tunnetaan vaatimattomana miehenä

WILMINGTON/CLAYMONT Asiakkaat odottavat kärsivällisesti ateriaansa, joka valmistuu tarjoilutiskin toisella puolella avokeittiössä. Höyryävässä kattilassa paistuu lihaa paikallista herkkua juustopihviä varten.

Pienen Claymont Steak Shop -ravintolan juustopihvisämpylä on ollut myös Joe Bidenin lempiruokaa 1950-luvun teinivuosista lähtien. Nykyiselle ravintoloitsijalle Yhdysvaltain entinen varapresidentti tuli tutuksi yllättäen.

Juustopihvi valmistuu Claymont Steak Shopin avokeittiössä. Hans Peter Dhuy / Yle

– En nähnyt turvamiehiä missään, joten en arvannut mitään. Biden ruokaili ystäviensä kanssa nurkkapöydässä ja oli niin arkisen näköinen, etten tunnistanut häntä. Vasta kun hän tuli kassalle maksamaan, tajusin puhuvani varapresidentin kanssa.

– Hän on vaatimaton ja miellyttävä henkilö, jolta riittää aikaa muille ihmisille. Täälläkin hän suostuu aina yhteiskuvaan kaikkien kanssa, ravintoloitsija Iren Biklarian kertoo.

Iren Biklarian johtaa kuuluisaa pikkuravintolaa Claymontissa. Hans Peter Dhuy / Yle

Juustopihvi maistuu Claymontissa kaikille puoluekannasta riippumatta. Joseph Stine tuli sitä varten pikkukaupunkiin 55 kilometrin päästä Pennsylvanian puolelta.

Hän käy samalla alkoholiostoksilla: Yksi 700 000 asukkaan Dalewaren erikoisuuksista ja myyntivalteista on se, ettei osavaltiossa peritä lainkaan Suomen arvonlisäveroa vastaavaa myyntiveroa. Tuotteet pihveistä viinaksiin ovat halvempia kuin naapuriosavaltioissa.

Poliisi pitää yksityishenkilöstä – mutta ei poliitikosta

Stine kertoo allekirjoittavansa arviot Bidenista maanläheisenä ja mutkattomana veikkona. Poliitikko-Bideniin hän sen sijaan ei ole tyytyväinen.

Hänen mielestään entinen keskitien kulkija on liukunut poliittisessa kentässä kohti puolueensa vasenta laitaa. Stine aikookin äänestää marraskuun vaalissa Bidenin sijasta republikaanien Donald Trumpia.

Stine on entinen poliisipäällikkö, joka on eläkkeelle jäätyään ryhtynyt konsultoimaan tutkintaan tai syytteeseen joutuneita poliiseja. Heitä on Yhdysvalloissa nykyisin paljon. George Floydin tapauksesta toukokuussa alkaneet mielenosoitukset ovat kärjistäneet ilmapiiriä.

Joseph Stine on entinen poliisipäällikkö, joka konsultoi nykyisin vaikeuksiin joutuneita poliiseja. Hans Peter Dhuy / Yle

– Mikään ei oikeuta väkivaltaan, joka koitui Floydin kuolemaksi. Kuitenkin myös kunnollisten poliisien työolot ovat muuttuneet entistä vaikeammiksi. Tähän liittyy närkästykseni Bideniakin kohtaan. Aiemmin hän tuki poliiseja, mutta ei enää, Stine selittää.

– Olen Bidenin kanssa eri mieltä myös terveydenhuollosta ja maahanmuutosta, hän erittelee.

Rautatieasema nimettiin vakimatkustajan mukaan

Joe Biden on 78-vuotias ja syntyisin Pennsylvaniasta. Hänen perheensä muutti Delawareen, kun hän oli kymmenvuotias. Siitä lähtien hän on asunut saman piirikunnan alueella.

Suuren osan 36 vuotta kestäneestä senaattorinurastaan Biden kävi junalla töissä Washingtonissa. Matka kestää reilut kaksi tuntia suuntaansa. Senaattorista tuli niin tuttu hahmo läheisen Wilmingtonin kaupungin asemalla, että se nimettiin uudelleen hänen mukaansa.

Biden nousi Yhdysvaltain politiikkaan Wilmingtonista, joka on 70 000 asukkaan teollisuuskaupunki. Hans Peter Dhuy / Yle

Presidentinvaalikampanjaansa Biden on käynyt koronaepidemian takia kotitalonsa työhuoneesta. Hän ei lähde edes maanantaina Milwaukeessa alkavaan puoluekokoukseen, vaan osallistuu siihenkin nettiyhteydellä.

Puoluekokous nimittää hänet torstaina virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Biden ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris ottavat vastaan ehdokkuutensa Wilmingtonin konferenssikeskuksessa, missä Biden pitää myös linjapuheensa.

Korona tyhjensi nimikkouimalan

Wilmington on 70 000 asukkaan teollisuuskaupunki, jonka asukkaista 60 prosenttia on mustia. Biden on sielläkin kuin kaupungin oma poika, jonka mukaan on nimetty rautatieaseman lisäksi muun muassa maauimala, jossa hän oli lukioiaikoinaan uimavalvojana.

Joe Bidenin mukaan nimetty maauimala ei ole tällä hetkellä käytössä koronaepidemian takia. Hans Peter Dhuy / Yle

Joseph R. Biden Aquatic Centerin allas on tyhjennetty koronakriisin takia. Delawaren osavaltion senaattiin toissa vuonna valittu Darius Brown kertoo, että allas olisi normaalisti elokuussa uimareita pullollaan.

Maauimalan ympärillä on Wilmingtonin vaatimattomia kortteleita, joiden asukkaista moni onnistui kymmenen vuotta kestäneen talousbuumin aikana nousemaan pois köyhyydestä. Nyt he ovat vaarassa pudota takaisin kurimukseen koronakriisin myötä kasvaneen työttömyyden takia.

– Nämä alueet olivat vielä 20 vuotta sitten niin sanottuja ”projekteja” eli slummeja. Täällä pelätään paluuta niihin aikoihin, Brown kertoo.

Esikuva ja perhetuttu samassa persoonassa

38-vuotias Brown on yksi demokraattipuolueen mahdollisista tulevaisuuden nimistä myös valtakunnallisen tason politiikassa. Hän on imenyt vaikutteita Bidenilta työskennellessään tämän vaalikampanjoissa ja senaattorintoimistossa Capitol-kukkulalla Washingtonissa.

Darius Brown on Delawaren osavaltion senaattori ja Yhdysvaltain politiikan tulevaisuuden toivoja. Hans Peter Dhuy / Yle

Bidenista, hänen vaimostaan Jillista ja edesmenneestä Beau-pojasta on tullut vuosien saatossa läheisiä ystäviä Brownille. Aivokasvaimeen 2015 vain 46-vuotiaana kuollut Beau Biden oli Delawaren oikeusministeri.

Ilman tuota tragediaa Joe Biden olisi saattanut pyrkiä presidentiksi jo neljä vuotta sitten. Perhekeskeisenä tunnettu Biden menetti ensimmäisen vaimonsa ja tyttärensä auto-onnettomuudessa vuonna 1972.

Brown uskoo, että vastoinkäymiset ovat tehneet Bidenista entistä vahvemman ja kypsemmän ihmisen.

– Joe on mutkaton, hauska, jalkapallosta, jäätelöstä ja perheestään tykkäävä mies, Brown kuvailee.