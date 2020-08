Mauritiuksen ainutlaatuisiin rantavesiin öljyä vuotanut alus on katkennut kahtia

Yli tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen rantavesiin vuotanut alus hajosi eilen lauantaina kahteen osaan, kertoo alusta operoinut japanilaisyhtiö Mitsui OSK Lines sunnuntaina julkaisemassaan tiedotteessa. Yhtiön mukaan tieto on peräisin aluksen omistajalta Nagashiki Shippingiltä.

Rahtialus MV Wakashio ajoi karille koralliriutalla Mauritiuksen rantavesillä heinäkuun 25. päivänä, ja reilu viikko myöhemmin se alkoi vuotaa öljyä herkällä ja monimuotoisella vesialueella. Mauritius julisti ympäristöhätätilan, ja pelastajat kiirehtivät pumppaamaan aluksella olevaa tuhansien tonnien öljylastia pois ennen kuin se päätyy veteen.

Rahrilaiva MV Wakashio Mauritiuksen rannalla. Fabien Dubessay / AFP

Mitsuin mukaan aluksen hajoamisen aiheutti halkeama lastiruumassa.

Hajoaminen ei tullut viranomaisille yllätyksenä. Aiemmin lauantaina otetuista kuvista kävi ilmi, että laivan osat olivat toisissaan kiinni enää osittain.

Hallitus penää korvauksia

Aluksella jäljellä olevat 3 000 tonnia öljyä oli halkeamiseen mennessä saatu pumpattua suurelta osin pois. Mitsuin lausunnon mukaan jo levinnyttä öljyä pyritään imeyttämään ja aluksen ympärille on asetettu öljypuomeja.

Nimettömänä puhunut poliisiviranomainen on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että pelastajien tarkoituksena on vetää aluksen etuosa merelle ja antaa sen upota, jotta Mauritiuksen rannikolle ei aiheutuisi enempää vahinkoa. Jäljelle jäävä peräpää on edelleen jumissa riutalla eivätkä viranomaiset ole kertoneet, miten se aiotaan irrottaa.

Sään odotetaan huononevan lähipäivinä, ja hallituksen tiedotteen mukaan aallot voivat nousta jopa 4,5-metrisiksi.

Mauritius on julistanut ympäristöhätätilan. Fabien Dubessay / AFP

Pääministeri Pravind Jugnauthin johtamaa hallitusta on arvosteltu kovin sanoin siitä, ettei se toiminut karilleajon jälkeen jo ennen kuin alus alkoi vuotaa. Hallitus on vannonut vaativansa hyvitystä kaikista vuodon ja sen siivouksen aiheuttamista kuluista ja vahingoista.

Japanin ympäristöministeri Shinjiro Koizumi on kertonut suunnittelevansa ympäristöviranomais- ja asiantuntijaryhmän lähettämistä Mauritiukselle.

– Pidämme tätä huomattavana kriisinä, joka voi aiheuttaa monimuotoisuuden menettämisen, hän lausui toimittajille Tokiossa lauantaina.

Myös Ranska on osallistunut pelastustöihin. Lisäksi tuhannet mauritiuslaiset ovat lähteneet vapaaehtoisina torjumaan öljyä.

