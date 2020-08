Yhden jälkeen yöllä ravintoloissa on vaikeaa, kun humalaiset eivät noudata sääntöjä – "Pahimpia ovat asiakkaat, jotka eivät usko koronaan"

Helsinkiläisen yökerhon ja ravintola Mustan Härän ovella portsarit eivät nykyään enää vain toivota asiakkaita tervetulleiksi, vaan kysyvät, miten asias voi, onko flunssaa?

Ravintola on pyrkinyt muokkaamaan toimintaansa koko ajan koronan aikana. Mustassa Härässä on otettu maskit omalle henkilökunnalle käyttöön, käsidesiä on tarjolla, turvavälejä merkattu lattiaan ja ovella portsari ohjaa asiakkaat suoraan käsipesulle.

– Mutta kaikki eivät usko. Portsarit joutuvat poistamaan asiakkaita, jotka eivät mene pesemään käsiään, jos se vain huomataan, Mustan Härän ravintolapäällikkö Gita Gill sanoo.

Ravintola Mustan Härän ravintolapäällikkö Gita Gill (oik.) ja Late Gill kertovat, että heidän ravintolassaan on nyt yksi portsari normaalia enemmän vahtimassa asiakkaiden turvavälejä ja käsienpesua. Petteri Sopanen / Yle

Yökerhot pelkäävät sulkemista

Yökerhoissa ja tanssiklubeilla jännitetään tällä hetkellä, tuleeko alkavalla viikolla hallitukselta uusia ohjeita, miten heidän tulisi koronan takia toimia.

Viikko sitten helsinkiläisessä Ääniwalli-nimisessä yökerhossa yksi ihminen oli koronatartunnan kanssa teknoklubilla. Tarkasti ei tiedetä, kuinka moni altistui koronalle, mutta paikalla oli noin 300 muuta ihmistä.

Mustassa Härässä lattiassa muistutetaan turvaväleistä. Petteri Sopanen / Yle

Myös pari viikkoa sitten samalla klubilla oli toinen henkilö, jolla on mahdollisesti ollut korona. Helsingin kaupunki tiedotti asiasta tämän viikon torstaina (siirryt toiseen palveluun). Ääniwalli-ravintola tiedotti myöhemmin olevansa ainakin tämän viikonlopun kiinni tapauksen takia.

Helsinkiläisessä Mustan Härän ravintolassa toivotaan, että tuli mitä tahansa, hallitus ei vain määräisi yökerhoja uudelleen kokonaan kiinni.

– Epäilen, että jotain uusia rajoituksia tulee, tiukennuksia aukioloaikoihin tai muuta. Mutta emme itse toivo sitä, ravintolapäällikkö Gita Gill sanoo.

Mustassa Härässä kokeiltiin kännykässä olevaa ohjelmaa, jonka kautta asiakkaat pystyivät tilaamaan juomansa. Asiakkaat eivät kuitenkaan ottaneet sitä omakseen. Petteri Sopanen / Yle

Gillin mukaan heidän asiakasmääränsä ovat puolittuneet jo normaalista. Mutta he selviävät, jos vain ei tarvitse mennä kiinni.

– Rahaa tulee käytännössä parin tunnin aikana perjantaina ja lauantaina puolenyön jälkeen.

Ongelmana usein myös asiakkaat

Ravintola-ala on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan varpaillaan. Yle Uutiset yritti tavoittaa Ääniwallin omistajia sekä kuutta muuta paikkaa kommentoimaan, miten Ääniwallin tapaus on vaikuttanut ravintoloiden käytäntöihin. Kukaan ei suostunut haastatteluun tai vastannut yhteydenottoon.

Pari viestitti, että he eivät halua osallistua juttuun, sillä he kokevat, että ravintola-ala on leimattu julkisuudessa koronanlevittäjäksi, joka ei piittaisi turvaväleistä tai muista säännöistä.

Yleisesti ottaen tutkijat pitävätkin yökerhoja yhtenä pahimpina koronan levityspaikkoina, koska siellä ihmiset ovat lähekkäin ja sylki lentää, kun on pakko puhua kovaa.

Ravintoloissa on merkkejä oikeasta yskimisestä. Petteri Sopanen / Yle

Matkailu- ja ravintolapalveluiden yritysten toimintaedellytyksiä edistävän Maran varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi kuitenkin muistuttaa, että ravintoloilla on ollut omavalvonta käytössä koko ajan, kun ne ovat olleet koronan aikana auki.

Nyt Ääniwallin korona-tartunnan jälkeen Aittoniemen mukaan katsotaan, miten ravintoloiden ohjeistuksia ja omavalvontaa voidaan muuttaa.

– Tilanne täytyy arvioida vakavasti. Mutta tieto on niin uusi, että emme vielä ole tehneet uusia linjauksia. Meidän pitää nyt miettiä, mitä voidaan tehdä toisin.

Aittoniemen mukaan ongelma on hyvin usein myös asiakkaissa.

– Ongelma on, jos asiakkaalla ei ole motiivia ottaa itse vastuuta etäisyydestä ravintolassa. Silloin ollaan vaikeassa tilanteessa.

– Jollain tavalla toivoisi, että asiakaskin muistaisi, että ei korona ole vielä ohi. Kannettaisiin vastuuta yhdessä.

Musta Härkä on ottanut käyttöönsä koronan takia myös karaoke-kabinetin, jota asiakkaat saavat varata vain oman ryhmänsä käyttöön. Petteri Sopanen / Yle

Vaikeimmat asiakkaat eivät usko koronaan

Helsinkiläisessä ravintola Mustassa Härässä on ainakin yritetty tehdä kaikki sen eteen, että korona ei leviäisi heidän tiloissaan.

Mustan Härän ravintolapäällikkö Gita Gill sanoo, että heillä on tällä hetkellä yksi portsari enemmmän kuin tavallisesti. Vain sen takia, että asiakkaiden käsienpesua ja turvavälejä voidaan valvoa paremmin.

Mutta ylimääräisestä ovimiehestä huolimatta yhden jälkeen yöllä on Gillin mukaan aina vaikeaa.

– Yhden jälkeen aina vaikeutuu, koska ihmiset ovat jo niin humalassa.

Gill osaa sanoa myös vaikeimmat asiakkaat. He ovat niitä, jotka eivät usko koronaan. Heitä on Gillin mukaan noin yksi sadasta. Portsarit joutuvat poistamaan koronaskeptisiä Gillin mukaan silloin tällöin baarista.

– Jos heille huomauttaa turvaväleistä tai käsienpesusta, he väittävät vastaan, että miksi pitäisi välittää koronasta, maailmassa kuolee tuhansia lapsia pelkästään nälkään päivittäin.

Toinen vaikea ryhmä ovat ihmiset, jotka eivät tunnu tietävän koronatilanteesta mitään.

– Silloinkin kun kaikki paikat oli kiinni, meille tuli asiakkaita, jotka ihmettelivät, miksi ravintola ei ollut auki, Gita Gill kertoo.

Mustan Härän ravintolapäällikkö Gita Gill. Petteri Sopanen / Yle

"Alakerrassa oli ihan hirveä tungos"

Mustan Härän terassilla istumassa ollut Rosa Ruokonen vahvistaa Mustan Härän henkilökunnan kokemusta. Ruokonen kertoo olleensa viikko sitten ensimmäistä kertaa helmikuun jälkeen ulkona yökerhoissa.

– Mulla oli synttärit, niin mentiin juhlimaan. Se oli spesiaali tapaus.

Kavereidensa kanssa Mustan Härän terassilla ollut Rosa Ruokonen kertoo, että hän on kerran käynyt yökerhossa helmikuun jälkeen. Petteri Sopanen / Yle

Ruokonen kertoo olleensa kahdessa Helsingin ydinkeskustan eri ravintolassa. Toisessa on ylä- ja alakerta.

– Sen toisen paikan alakerrassa oli ihan hirveä tungos. Kun ihmiset olivat humalassa, huomasi, että kaikki olivat unohtaneet turvavälit. Siellä huomasi, miten lähekkäin ihmiset olivat.

Lisää aiheesta:

Helsingissä mahdollisia joukkoaltistumisia Ääniwallin Vum Open Air-tapahtumassa, Espoossa Leppävaaran uimahallissa vierailleella tartunta (siirryt toiseen palveluun)

Ravintoloiden rajoitukset päättyvät, mutta alan epävarmuus jatkuu – ravintolayrittäjä: Työntekijät ovat olleet liikuttavan joustavia