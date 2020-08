Herätys: Alle kolmekymppiset löysivät työttömyyskassat, USA:n gallupien luotettavuus askarruttaa, kasvihuoneissa kokeillaan uusia lajeja

"Loimaan kassalla" tuplaten uusia jäseniä viime vuoteen nähden

Epävarmuus työmarkkinoilla on herättänyt erityisesti nuoret alle kolmekymppiset liittymään työttömyyskassoihin. Viiteen suurimpaan työttömyyskassaan on liittynyt kymmeniä tuhansia uusia jäseniä heinäkuun loppuun mennessä. Eniten uusia jäseniä on saanut Yleinen työttömyyskassa YTK, aikoinaan "Loimaan kassanakin" tunnettu. Uusia jäseniä on noin kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Voiko mielipidemittauksiin luottaa USA:ssa?

Mielipidemittauksia ja analyysimenetelmiä on Yhdysvalloissa kehitetty vuoden 2016 jälkeen. Andrew Gombert / EPA

Neljä vuotta sitten Yhdysvaltain presidentinvaalitulos yllätti monet, kun mielipidetiedustelujen analyysissa sattui monia kömmähdyksiä. Ylen haastattelemat vaalimatemaatikot kertovat, miten USA:n gallupeja kannattaa lukea. Yle julkaisee Yhdysvaltain presidenttikilvan avainkannatusluvut joka maanantai-iltapäivä vaaleihin asti.

Valko-Venäjällä suurmielenosoitus presidenttiä vastaan sujui rauhallisesti

Minskissä pidetyllä suurella mielenosoitusmarssilla vaadittiin rehellisiä vaaleja. Yauhen Yerchak / EPA

Arviolta 200 000 ihmistä osoitti sunnuntaina mieltään Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä. Mielenosoituksessa vaadittiin maata 26 vuotta johtaneen presidentti Aljaksandr Lukašenkan eroa ja vapaita vaaleja. Minskiin saapunut Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen kuvaili tunnelmaa mielenilmauksessa iloiseksi mutta jännittyneeksi. Turvallisuusjoukot eivät nyt yrittäneet estää marssia, mutta silminnäkijähavaintojen mukaan tuntemattomat miehet ottivat sunnuntaina kiinni useita ihmisiä Minskin keskustassa ja veivät heidät pois minibussilla.

Vihannesten kuluttamisen muutokset muuttavat viljelyä

Oranssit helmitomaatit on pakattu läpinäkyvään rasiaan, koska Närpiön Vihanneksen kokemuksen mukaan läpinäkymättömät rasiat jäävät hyllyyn. Tuomo Rintamaa / Yle

Närpiössä Pohjanmaalla ollaan tyytyväisiä pari vuotta kestäneeseen suippopaprikan viljelykokeiluun. Nyt kasvihuoneissa halutaan kasvattaa kasviproteiini papua, jonka kasvukausi avomaalla on varsin lyhyt ja menekki kovassa kasvussa. Kuluttajille maistuvat erilaiset tuotteet tarjottuna napostelupakkauksissa. Kasvihuoneala haluaa vastata muutoksiin.

Sää jatkuu lämpimänä

Sää jatkuu pääosin selkeänä tai puolipilvisenä ja poutaisena. Pohjois-Lapissa on pilvisempää ja ajoittain sataa. Päivän ylin lämpötila on 19–24 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.

