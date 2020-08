S-ryhmä pyörtää henkilökunnan maskikiellon – jatkossa työntekijät saavat käyttää omia kasvomaskejaan töissä

S-ryhmä muuttaa henkilökunnan maskisuositusta. Jatkossa omien maskien käyttö on sallittua.

S-ryhmä sallii sittenkin omien kasvomaskien käytön henkilöstöltään. Asiasta kerrotaan juuri julkaistussa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin tänä viikonloppuna S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen kertoi Twitter-tilillään, että yhtiön sisäisen ohjeen mukaan omia maskeja ei käytetä töissä. Asia synnytti runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.

– Syynä tähän on toistaiseksi varsin ristiriitainen näyttö maskien hyödystä ja vaatimus niiden oikeaoppisen käytön valvomisesta, Koskinen kirjoitti tilillään lauantai-iltana.

Sunnuntaina S-ryhmä tiedotti muuttaneen linjaustaan.

– Koska maskien käyttö on yhteiskunnassa muutenkin lisääntymään päin, eikä maskeista ole samanlaista saatavuuspulaa kuin aiemmin, olemme päättäneet selkeyttää linjaustamme ja sallia työntekijöiden omien maskien käytön työaikana niille, jotka niitä haluavat käyttää, Koskinen perustelee tiedotteessa.

Oman maskin käyttö on henkilökunnalle vapaaehtoista. Ohjeistuksen muuttamisesta huolimatta yhtiön turvatoimenpiteet nojaavat jatkossakin suojaplekseihin, visiirien käyttöön, turvaväleihin ja hygieniasta huolehtimiseen.

Koskinen toteaa Ylelle, että myös sosiaalisessa mediassa käydyllä keskustelulla oli vaikutusta ohjeistuksen muuttamiseen. Uuden ohjeistuksen ajatellaan olevan selkeämpi ratkaisu yhtäältä S-ryhmän omalle henkilökunnalle kuin myös heidän asiakkailleen.

Koskinen korostaa, että maskeja on aiemminkin voitu käyttää tilanteissa, joissa niistä on koettu olevan hyötyä ja esimerkiksi suojavisiirin käyttö ei ole ollut käytännöllistä. Tilanteet on ratkottu S-ryhmässä tähän mennessä aina tapauskohtaisesti.

