Analyysi: Neuvottelu, jossa ministeri raivostui – koronan kanssa taiteilu kiristää tunnelmaa hallituksessa

Torstaina aamulla kello 8 hallitus kokoontui vähin äänin Säätytalolle. Medialle tästä tapaamisesta ei ilmoitettu. Käytiin “pelisääntökeskustelu”, josta Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi julkisuudessa ensimmäisenä. Keskustelu sujui rakentavasti.

Miksi tällainen pelisääntökeskustelu tarvittiin? Sen tehtävä oli rauhoittaa edellisenä päivänä hallituksen neuvottelussa noussut myrsky.

Keskiviikkona 12.8. hallitus kokoontui Säätytalolle ensin iltakouluun, sitten neuvotteluun koronatoimista. Neuvottelusta tuli poikkeuksellinen.

Hallituksen neuvottelut eivät ole julkisia. Yle kuitenkin tavoitti lukuisia hallituksen jäseniä ja muita läsnä olleita.

Neuvottelun tunnelmaa kuvataan poikkeukselliseksi, kiivaaksi ja jopa jäätäväksi.

Jäätävän neuvottelun tausta

Keskustelu liikkui sen ympärillä, miten koronaa rajoilla torjutaan. Sytykkeen keskustelu sai ministeri Krista Kiurun (sd.) maanantaina pitämästä tiedotustilaisuudesta, jossa kerrottiin, että riskimaista tulijoita voidaan pakkotestata ja lääkärin päätöksellä velvoittaa karanteeniin.

Tartuntautilaki mahdollistaa tämäntyyppiset toimet. Se, että näin voidaan toimia, tuntui kuitenkin tulleen yllätyksenä esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.), joka ihmetteli asiaa Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun).

Kiurun puhe tiedotustilaisuudessa oli osin vaikeaselkoinen. Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi A-studiossa, että Kiuru olisi voinut täsmentää puhuvansa viranomaisten toiminnasta, ei poliittisista päätöksistä.

Osa ministereistä ymmärsi Kiurun ja viranomaisten puheet toisin kuin nämä tarkoittavat. Tämä paljastui hallituksen keskiviikon neuvottelussa, joka alkoi syyttelyllä. Eniten äänessä oli elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Syyteltävänä oli juuri Kiuru. Kiuru piti puheenvuoron, jossa hän kertoi informoineensa muita hallituspuolueita normaaliin tapaan maanantaina kerrotuista rajakäytännöistä. Hän myös kertoi kokeneensa, että on jäänyt yksin hoitamaan maahantuloon ja koronaan liittyviä asioita. Esimerkiksi maanantain tiedotustilaisuuteen ei ollut löytynyt halukkaita tulijoita, liikenneministeri Timo Harakkaa (sd.) lukuun ottamatta.

Katkonaista tiedonkulkua ja epäselviä viestejä

Puheenvuoro ärsytti joitakin ministereitä.

Ministerit eivät mielestään olleet tienneet tarpeeksi. Nopeasti selvisi, että tieto ei ollut kulkenut esimerkiksi keskustan ministereille.

Ministereiden ei ole tapana soitella toisilleen ja tiedottaa, mitä on tulossa, vaan asian hoitavat poliittiset avustajat. Viesti oli kuitenkin jäänyt jossain kohtaa matkalle.

Keskustan ministeriryhmässä syntyi myös ihmettelyä, miksei heitä ollut pyydetty tiedotustilaisuuteen, vaikka Kiuru sanoi kysyneensä.

Tosiasiassa yksikään keskustan ministeri ei kuulu niin sanottuun lentokenttäministerien ryhmään, jonka alaan maanantaina kerrotut tartuntatautilain käytännöt liittyivät.

Puheenvuoroissa tuli esiin, kuinka sosiaali- ja terveysministeriön tiukka epidemialinja vaikeuttaa maahantuloa ja yritysten toimintaa. Kovaa arvostelua sai tiedotustilaisuuden viesti pakkokaranteeneista. Osa ministereistä oli ymmärtänyt sen tarkoittavan poliittista päätöstä, joka seisauttaa lähes kaiken matkustamisen, jolloin elinkeinoelämä kärsii.

Suoraan Ahvenanmaan-vierailultaan tilaisuuteen putkahti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, jolle saarella toimivat yritykset olivat vuodattaneet koronahankaluuksiaan.

Oikeusministeri Henrikssonille raja-asiat ovat olleet vaikea pala. Henriksson on oikeusministerinä huolissaan laillisuudesta ja perusoikeuksien toteutumisesta. Korona on katkaissut yhteyksiä Ruotsiin, ja erityisesti tämä aiheuttaa kipuilua RKP:ssa.

Pääministeri Sanna Marin saapui Säätytalolle hallituksen iltakouluun keskiviikkona 12.8. Jussi Nukari / Lehtikuva

Koronataistelussa tasapainoillaan talouden ja tartuntojen kanssa

Koronaratkaisut eivät synny hallituksessa tuosta vaan, vaan myös erimielisyyksiä on. Hallituksen ministereille kevään jälkeen uutta on myös se, että valmiuslaista on siirrytty takaisin normaalin lainsäädännön pariin.

Hallituksen hartioilta on riisuttu ne arvomerkit, jotka valmiuslain aikana tekivät ratkaisuista yhteisiä ja hallitusvetoisia. Nyt viranomaiset, myös paikalliset viranomaiset käyttävät valtaansa, ja työtä ohjaa kunkin alan ministeriö.

Koronapäätöksistä ja taudin hallinnasta suuri osa kaatuu sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväksi. Tartuntatautilaki, jonka nojalla koronaa hoidetaan, on STM:n vastuulla. Siksi ministeriön virkamiehillä ja kahdella ministerillä on paljon tekemistä. Erityisesti Kiuru myös ehtii paljon, eivätkä hallituksessa kaikki ministerit tahdo sietää tätä.

Kriisi heijastuu kuitenkin yhteiskunnassa joka kolkkaan, ja siksi kaikki ministerit ovat koronan kanssa naimisissa.

Tunnelmaa kiristää se, että kevään koronasulku teki talouteen ison kuopan ja aiheutti massiivisen lisävelan. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi maanantaina, ettei Suomi kestä suurta alijäämää. Siksi talouden on annettava pyöriä ja korona on torjuttava täsmätoimin.

Pääministerin ja hallituksen linja on ollut tähän asti, että epidemia pidetään kurissa. Ristipaineita syntyy siitä, että mitä enemmän esimerkiksi rajojen yli kuljetaan, sitä vaikeampaa epidemian torjunta on.

Taloutta pyörittämään tarvitaan myös matkailijoita ja huoltomiehiä, ja he tulevat ulkomailta.

Siksi elinkeinoministeri Mika Lintilä on etunenässä vaatinut, että rajojen yli on päästävä. Tätä hän kuulutti myös Säätytalon portailla keskiviikon neuvottelujen jälkeen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä puhui medialle poistuessaan hallituksen neuvotteluista Säätytalolta illalla 12.8.2020.

Samalla Lintilä tuli julkisesti arvostelleeksi ministeri Kiurun ministeriön tartuntatautilain osaamisen.

– Mielestäni kukaan ei ole ministeri Kiurun esityksiä vielä kuitannut eikä ymmärtänytkään. Nehän tulivat täysin hänen henkilökohtaisina, hänen oman ministeriönsä kantoina. Hallitus ei ole tähän millään tavalla sitoutunut, Lintilä sanoi keskiviikkona.

Elinkeinoministeri menetti malttinsa poikkeuksellisesti

Keskiviikon neuvottelujen erikoislaatuisuus ei rajoittunut vain jäätävään tunnelmaan ja tunteikkaisiin puheenvuoroihin vaan myös poikkeukselliseen esiintymiseen, josta vastasi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lintilän esiintymistä paikalla olleet kuvailevat monisanaisesti. Elinkeinoministeri sai kilarit, otti pultit, raivosi. Hänen kuvaillaan käyttäytyneen karkeasti. Jotkut pitivät esitystä teatterina, toiset arvelivat Lintilän vain olleen erittäin hermostunut.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen ehdotti, ettei keskustelua käytäisi virkamiesten läsnäollessa. Lintilä taas vaati erityisavustajien poistamista tilasta.

Pääministerin kuvaillaan pysyneen neuvottelussa hyvin rauhallisena. Hallitus päätyi järjestämään niin sanotun pelisääntökeskustelun torstaina aamulla.

Torstaina aamulla kello 8 sävy oli rakentava. Keskustelu oli asiallinen ja edellisenä päivänä puhuttaneet ongelmat käytiin läpi järjestyksessä.

Pääministeri Sanna Marin ohjeisti parantamaan tiedonkulkua ja lopettamaan hallituksen sisäisen arvostelun julkisuudessa. Noottia sain myös ministeri Lintilän edellisillan avautuminen, jota pääministeri Sanna Marin joutui kommentoimaan Ylen A-studiossa.

Lintilä: Olin hyvin tuohtunut

Yle kysyi elinkeinoministeri Lintilältä havainnoista, joiden mukaan hän on käyttäytynyt erikoisesti.

Lintilä myöntää suuttuneensa.

– Ehkä se tulee siitä, että yleensä olen verraten leppoisa kaveri. Mutta kyllä ärsytettynä luonnetta löytyy meikäläisestäkin.

Se, miksi monet arvelevat Lintilän käyttäytyneen eri tavalla kuin yleensä ja hyvin rehvakkaasti, johtuu Lintilän mielestä juuri tuohtumisesta.

– Sen voin kyllä tunnustaa, että en muista että noin äsyyntyneessä tilassa olisin hallituksen neuvottelussa ollut. Olin erittäin ärsyyntynyt maanantain tapahtumista. Se sotki verrattaen paljon meidän kansainvälistä toimintaa meidän yrityksille. Oikeastaan alkuviikko vastailtiin niihin kysymyksiin, saako rekkakuski tulla Ruotsista Suomeen ilman että joutuu pakkokaranteeniin, entä huoltohenkilöstö tehtaita huoltamaan. Alkuviikko meni tähän. Täytyy myöntää, että olin aika tuohduksissa siellä.

Koronaepävarmuus kasvattaa paineita

Poliittinen paine voi näkyä hallituksessa monella tavalla, ja Lintilän räjähdys voi olla yksi tällainen merkki. Vaikka koronasta tiedetään enemmän kuin keväällä, sen hallitseminen on jatkuvaa taiteilua epävarmuuden kanssa. Tämän kanssa hallituksen on elettävä.

Toistaiseksi Suomi on kuitenkin onnistunut torjumaan tautia hyvin.

Ensiapuna maan rajojen ylittämiseen kiihtyvässä tartuntatilanteessa hallitus tekee liikennevalomallia, joka kertoisi matkustajille, mistä maista tulevat todennäköisimmin joutuvat pakkotesteihin tai karanteeniin.

Sosiaali- ja terveysministeriö taas rakentaa näkymää, miten toimitaan, jos ja kun tauti alkaa Suomessa voimistua. Tällainen kompassi tarvitaan, jotta esimerkiksi elinkeinoelämä ja vaikkapa koulut osaavat suunnitella omaa toimintaansa vaihtelevien tilanteiden varalle.