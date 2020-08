Aallonmurtaja piinaa veneilijöitä suositussa lomasaaressa – ensin hajosi kaksi laituria, nyt osa veneilijöistä joutuu nukkumaan grillikatoksessa

Vastoinkäymisistä kärsineen vierasvenesataman remontin ongelmat jatkuvat Pyhtään Kaunissaaressa. Veneilijät ovat tyytymättömiä remontin yhteydessä uudistettuun aallonmurtajaan.

Aallonmurtajaa on moitittu epäonnistuneeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa sitä on kuvailtu fiaskoksi. Moni veneilijä on kommentoinut satama-altaan aallokon olevan niin voimakasta, ettei laiturissa olevissa veneissä ole voinut yöpyä.

Kommentoijien mukaan osa veneilijöistä on joutunut aallokon takia nukkumaan grillikatoksessa. Myös Karhulalainen-lehden (siirryt toiseen palveluun)mukaan grillikatokset ovat tänä kesänä olleet usein täynnä nukkuvia lapsia.

Kaunissaaren vierasvenesataman laajennuksessa on ilmennyt monia ongelmia, minkä vuoksi sen valmistuminen venyi yli vuodella. Laajennus saatiin valmiiksi heinäkuun lopussa.

Urakassa satama-allasta laajennettiin ja ruopattiin, ja aallonmurtajaa sekä siirrettiin että suurennettiin.

Aallonmurtajaa saatetaan joutua muokkaamaan

Aallonmurtajan ongelmat ovat Pyhtään kunnan tiedossa. Kunnanjohtaja Jouni Eho vieraili Kaunissaaressa viime viikolla kunnanhallituksen kanssa kyläillassa, jossa asia nousi esiin.

Ehon mukaan on mahdollista, että aallonmurtajaan tehdään muutoksia. Tarkoituksena on mahdollisesti varata selvitysten jälkeen ensi vuoden investointibudjettiin rahaa aallonmurtajan viimeistelemiseksi, jotta veden pumppaus satama-altaassa saadaan korjattua.

– Meillä on vastuu ja velvollisuus saattaa aallonmurtaja sellaiseen kuntoon, että tällaisista veneilijöitä ja matkailijoita häiritsevistä asioista päästään eroon, Eho sanoo.

Kaunissaari on suosittu turistikohde. Yle / Katri Mannonen

Kunnan työpäällikön Iikka Voutilaisen mukaan aallonmurtajan suunnittelussa ei ole havaittu virheitä. Voutilainen uskoo, että ongelmiin voi olla syynä sekin, ettei vierasvenesatamassa vielä ole viittä sinne suunniteltua laituria tasaamassa satama-allasta. Voutilaisen mukaan asiasta keskustellaan suunnittelijan kanssa.

Yhtenä vaihtoehtona on katsoa, miten laitureiden asennus vaikuttaa tilanteeseen. Toinen vaihtoehto voisi olla kääntää aallonmurtajan suuaukko itään päin.

– Toimenpiteet ovat vielä idean asteella. Selvittelemme, parantaisivatko ne edes tilannetta. Jos ongelmana onkin, että satama-allas on liian pitkä ja tuuli alkaa kehittää siinä aaltoa, ongelma ei poistu suuaukon kääntämisellä.

Voutilaiselle itselleen on tullut kaunissaarelaisilta muutamia sähköposteja aallonmurtajan ongelmista. Palautetta on tullut myös satamapäälliköltä.

– Veneitä sieltä on kyllä lähtenyt keikkumisen takia.

Työt viivästyivät

Kaunissaari on ollut pitkään turistien suosiossa. Niin kutsuttuja veneyöpymisiä vieraspaikoilla on kertynyt vuosittain 1 200–1 300 kappaletta. Henkilöiden määrä on ollut paljon suurempi.

Veneilijät ovat odottaneet venepaikkojen lisääntymistä pitkään, ja jo viime kesänä he soittelivat venepaikkojen perään.

Laajennuksen oli alun perin tarkoitus valmistua jo viime vuoden huhtikuussa, mutta työt viivästyivät aiemmasta urakoitsijasta johtuvista syistä. Uusi urakoitsija otti työt hoitaakseen tänä keväänä, kun kunta irtisanoi urakkasopimuksen ensimmäisen urakoitsijan kanssa.

Tältä Kaunissaaren vierasvenesatamassa näytti heinäkuun lopussa, kun laajennustyöt olivat valmistumaisillaan. Yle / Katri Mannonen

Urakan pitkittymisestä ehti kuitenkin aiheutua vahinkoja. Saaresta hajosi viime talvena kaksi laituria, koska liian matala ja kapea aallonmurtaja ei pystynyt pidättelemään myrskynnyttä merta. Laiturien korjaamiseen meni kymmeniä tuhansia euroja.

Takapakkia laajennustöissä otettiin myös viime vuoden maaliskuussa, kun vanhaa aallonmurtajaa purkamassa ollut kaivinkone vajosi osittain mereen.

Lopulta pitkään odotettu vierasvenesataman laajennus valmistui heinäkuun lopussa.

