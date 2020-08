Ulkoministeri Haavisto: Valko-Venäjän tilanteessa on paljon riskejä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) katsoo, että Valko-Venäjän tilanteessa on paljon riskejä.

Valko-Venäjällä on meneillään laaja protestiliikehdintä presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallintoa vastaan vaalivilppiepäilyjen ja turvallisuusjoukkojen väkivallan takia.

– Se on maa, jolla on sekä suhteet Euroopan unioniin että pitkät suhteet Venäjään. Tässä suhteessa se on hyvin keskeisessä paikassa, Haavisto sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

EU valmistelee nyt pakotteita väkivaltaan ja vaalivilppiin syyllistyneitä viranomaisia kohtaan. EU:n ulkoministerit sopivat asiasta videokokouksessaan perjantaina.

– Nyt pyydetään ja kerätään nimiä väkivallantekijöistä. Varmasti heihin tulee kohdistumaan matkustussanktioita ja tilien jäädytyksiä, ulkoministeri Haavisto sanoo.

Haavisto pitää tärkeänä, että EU:n ulkoministerit pystyivät kokoontumaan videoyhteyden kautta hyvin nopealla aikataululla.

– Suomi oli yksi maista, jotka pyysivät ylimääräistä kokousta pikaisella aikataululla juuri sen vuoksi, että tiedot viime viikolla mielenosoittajien pidätyksistä ja väkivallankäytöstä 6 000–7 000 pidätettyä kohtaan olivat niin huolestuttavia.

Haavisto tapasi viime viikolla Viron, Latvian ja Puolan ulkoministerit Riiassa, jossa muistettiin Latvian rauhansopimusta Neuvostoliiton kanssa vuonna 1920.

– Huomasin kyllä, että maissa, joilla on suoraa rajaa Valko-Venäjän kanssa kuten Latvialla, Liettualla tai Puolalla, ollaan hyvin jännittyneitä siitä, mihin tämä tilanne menee.

Haavisto: Valko-Venäjän omaa lakia on rikottu

Protestien keskellä pesidentti Lukašenka yrittää saada selkänojaa Venäjältä.

Lukašenka kävi viikonloppuna kaksi puhelinkeskustelua presidentti Vladimir Putinin kanssa ja kertoo saaneensa lupauksen tarvittaessa jopa sotilaallisesta tuesta.

Minkä pitäisi olla EU:n viesti Venäjälle?

– Kyllä meidän viestimme on se, että nämä asiat ovat Valko-Venäjän omissa käsissä. Valko-Venäjän on itse ratkaistava tämä pattitilanne, joka syntyi vaaleista, Haavisto sanoo.

– Meillähän kritiikki kohdistuu nimenomaan siihen, että vaalit eivät olleet vapaat: ehdokkaat eivät voineet vapaasti asettua ehdolle, kansainvälisiä tarkkailijoita ei hyväksytty ja vaalien tuloslaskenta oli hämärä.

Haavisto muistuttaa, että kyseessä on tilanne, jossa Valko-Venäjän omaa lainsäädäntöä on rikottu ja sen vuoksi kansalaiset ovat lähteneet kaduille.

Haavisto: Valko-Venäjän nuorten tukeminen tärkeää

Haavisto sanoo, että EU on tukenut Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa muun muassa itäisen kumppanuuden ohjelmassa, johin Valko-Venäjäkin kuuluu.

Eri EU-maat ovat myös isännöineet maan opposition edustajia. Nyt Liettua on tarjonnut turvapaikan opposition presidenttiehdokkaalle Svjatlana Tsihanouskajalle.

Haavisto mainitsee myös, että Erasmus Plus -opiskelijavaihdon parissa on suunnilleen 3 000 valkovenäläistä opiskelijaa eri yliopistoissa EU-alueella.

– Nuorten tukeminenhan on hirveän tärkeää tässä vaiheessa, Haavisto sanoo.

