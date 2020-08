Suurituloiset joukolla liikkeellä: Useat sadat saavat tulotietonsa pois verottajan listalta – verotietojen poistaminen moninkertaistuu

Suurituloiset ovat käyttäneet aktiivisesti hyväkseen mahdollisuutta poistaa tulo- ja verotietonsa listalta, jonka verottaja on toimittanut medialle. Verottaja on vuosien ajan toimittanut medialle listan suurituloisimmista, yli 100 000 euroa vuodessa ansainneista suomalaisista ja heidän tuloistaan ja heidän maksamistaan veroista.

Viime vuonna verottaja kuitenkin päätti, että tietojen poistaminen listalta on mahdollista, jos siihen on perusteltu syy.

Listalta poistettiin viime vuonna runsaan kahden sadan suurituloisen tiedot. Tänä vuonna poistopyyntöjen määrä on nelinkertaistunut.

Verohallinnon ylitarkastaja Noora Kontro kertoo, että tähän maanantaihin mennessä nimen poistamishakemuksia on tullut 986 kappaletta. Niistä on jo hyväksytty 787 ja 152 on vielä käsittelemättä. Hakemuksista 13 on hylätty.

Kontro uskoo, että poistamishakemusten määrä tulee vielä nousemaan.

– Kyllä niitä varmasti yli tuhat tulee. Kyse on oikeastaan siitä, kuinka monta tuhatta hakemusta tulee.

Ylitarkastaja Noora Kontro arvioi, että ehkä useat tuhannet suurituloiset pyytävät tulo- ja verotietojensa poistamista listalta, jonka verottaja toimittaa tiedotusvälineille. Määrä on moninkertainen viime vuoteen verrattuna. Verohallinto

Nimensä poistamista on voinut pyytää kesäkuun alusta lähtien verottajan nettipalvelun kautta.

Äkkirikastuneita ja suurituloisia

Tietojen poistamista voi vaatia esimerkiksi terveyden, turvallisuuden tai ammattiin liittyvien syiden perusteella. Käytännössä tietojen poistamisessa on vedottu esimerkiksi siihen, että suuret tulot voivat herättää kateutta varsinkin pienellä paikkakunnalla tai työpaikalla. Joskus tulotietojen on epäilty myös houkuttelevan rikollisuutta.

Kontron mukaan tietojensa poistamista ovat vaatineet suunnilleen yhtä paljon palkansaajat ja kertaluonteisia suuria tuloja esimerkiksi yrityskaupassa saaneet henkilöt.

Tietojen poistaminen medialle annettavalta listalta ei tarkoita tulotietojen salaamista. Tulo- ja verotiedot on edelleen saatavissa verotoimistosta, jos haettavan henkilön nimi on tiedossa. Median saamalta listalta nähdään kuitenkin kaikkien suurituloisten tiedot ilman, että kyseisen henkilön nimi on etukäteen tiedossa.

Tulo- ja verotiedot ovat Suomessa julkisia. Tietoja voi hakea verotoimistosta henkilön nimellä. Tämän lisäksi verottaja toimittaa tiedotusvälineille listan suurituloisten maksamista veroista ja saamista tuloista. Annika Martikainen / Yle

Suurituloisten listaamisella on merkitystä yhteiskunnan avoimuuden kannalta, koska se kertoo sellaisistakin talouden muutoksista, jotka eivät ehkä muuten nousisi esiin. Esimerkiksi pelialan merkittävyys Suomelle on tullut näkyviin juuri median saaman suurituloisten listan avulla.

Suomessa on viime vuosina ollut noin 70 000 henkilöä, joiden tulot ovat olleet 100 000 euroa tai enemmän.

Jos tietojen poistaminen median saamalta listalta laajenee, koko lista alkaa menettää merkitystään. Verottaja on kuitenkin ainakin toistaiseksi päättänyt jatkaa tietojen kokoamista medialle. Kontron mielestä on tiedotusvälineiden tehtävä arvioida milloin listasta tulee merkityksetön.

Hän kertoo myös, että verottaja parantaa tilastotiedon kokoamista suurituloisista.

Verottaja perustelee viime vuonna käyttöön ottamaansa linjaa EU:n tietosuoja-asetuksella, joka rajoittaa henkilörekisterin keräämistä. Useat mediayhtiöt, kuten Yle, ovat valittaneet linjan muutoksesta hallinto-oikeuteen. Päätöksiä valituksiin ei ole vielä saatu.