Satojen junioreiden harrastus vaarassa, kun Helsinki sulkee koulusalit lähellä koteja – Salibandyseura: Sitten nuoret eivät välttämättä harrasta mitään

Helsingin kaupunki yllätti viikonloppuna suuren jouko urheiluseuroja sähköpostilla. Miltei neljänkymmenen helsinkiläisen koulun liikuntasaleissa ei ole mahdollista järjestää harrastustoimintaa, koska koulut tarvitsevat niitä opetuskäyttöön. Syyksi kasvaneelle tilantarpeelle kerrottiin koronavirustilanne.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio kuvailee päätöstä vaikeaksi, mutta turvallisen opiskelun kannalta välttämättömäksi.

Toistaiseksi näyttää siltä, että koulut tarvitsevat saleja koko lukuvuoden ajan. Sähköpostissa kuitenkin todettiin, että tilojen vapautuminen aikaisemmin voi olla mahdollista.

Koulujen liikuntasaleissa järjestetään monipuolisesti erilaista harrastustoimintaa; on niin urheiluseurojen harrastevuoroja junioreille, työporukoiden mailapelivuoroja, senioreiden tanssia kuin yksittäisiä sulkapallovuorojakin.

Kun yhtäkkiä 39 koulua lähtee tästä urheilupaikkojen verkostosta, aiheutuu siitä päänvaivaa laajalle joukolle harrastajia, vanhempia ja urheilutoiminnan vetäjiä.

Tanssit tanssittu tältä kaudelta?

Esimerkiksi voimistelu- ja tanssiseura Helsingin Jyry tuskailee, saako se toimintaansa ollenkaan käyntiin tulevana kautena peruttujen salivuorojen takia.

Seura menettää pääharjoittelupaikkansa Vallilan koululla, ja sille jää vain yhden ryhmän yksittäinen vuoro Helsingin keskustassa.

Mitkään muut ryhmät eivät tällä hetkellä pysty harjoittelemaan ollenkaan, sanoo Helsingin Jyryn naisosaston puheenjohtaja Outi Havia.

Koko seuran toiminta onkin uhattuna. Havia kertoo, että tilanne koskettaa toistasataa seuran voimistelijaa ja tanssijaa.

– Harjoituksia on ollut Vallilassa lähes joka päivä viidestä yhdeksään, ja se on ollut meidän pääpaikkamme. Meillä on ollut voimistelua ja tanssia Helsingissä yli 110 vuotta, ja nyt se pitäisi sitten lopettaa, Havia toteaa.

Seuralla ja Vallilan koululla on pitkä yhteinen historia: Havian mukaan Helsingin Jyry on harjoitellut kyseisellä koululla jo vuodesta 1946.

Havia sai tietää perutuista salivuoroista lauantaiaamuna sähköpostilla. Hän kertoo, että seura oli ehtinyt jo ilmoittaa lehdissä tulevista tunneista.

– Toivottavasti loput ilmoitukset lehtiin saadaan peruttua.

Helsingin Jyry on hakenut korvaavia salivuoroja remontoidulta Olympiastadionilta ja muista kouluista läheltä Vallilaa. Havian mukaan kaupungin päätöstä näistä tiloista ei ole vielä tullut.

Salibandy ja koripallo ottavat osumaa

– Tämä päätös tuli todella yllätyksenä. Se koskee seitsemää koulua meidän toiminnassamme, joka kärsii valtavasti, kertoo Jari Oksanen, helsinkiläisen salibandyseura EräViikinkien toiminnanjohtaja.

Salibandy on yksi suosituimpia kerran viikossa pelattavia harrastetason lajeja. Oksasen mukaan koulujen liikuntasaleissa järjestettävät salibandyn harrastevuorot ovat lähellä junioreiden koteja ja niihin on helppo mennä pelaamaan.

– En osaa sanoa tarkkaa määrää, mutta näiden salien sulkeutuminen koskee meillä noin 200 junioria. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuden harrastaa lähellä kotia: jos sitä ei tietyllä alueella ole, niin eivät nuoret välttämättä harrasta mitään.

EräViikingit alkoi välittömästi järjestellä jäljelle jääneitä vuoroja niin, että mahdollisimman moni peruuntuneista vuoroista voisi liittyä niihin.

– Kysyimme kaupungilta lisää vuoroja niihin koulujen saleihin, jotka ovat vielä käytössä. Tulevat viikot näyttävät, kuinka moni lapsi jää ilman paikkaa, Oksanen sanoo.

Juniorit pelailemassa salibandykoulujen päätösturnauksessa elokuun puolivälissä. EräViikingit Helsinki

Oksanen mainitsee myös liikuntavuorojen lähtemisen vaikutuksen urheiluseurojen henkilökunnalle.

– Meillä on näitä harrasteryhmiä vetämässä palkattuja ohjaajia ja oppisopimusohjaajia. Nyt heillä menee sitten kalenterit uusiksi. Lasten harrastaminen on totta kai tärkeintä, mutta pitäähän ohjaajiakin miettiä, Oksanen toteaa.

Koripalloväki otti uutisen yhtä harmissaan vastaan. Nuorille paljon koristoimintaa järjestävän NMKY:n lajipäällikkö Henrik Pulkkinen kertoo, että alueellisuus kärsii.

– Olihan se hurja uutinen, tosin viime kevät opetti, että mitä vain voi tapahtua. Me järjestämme koulun saleissa koristoimintaa alle 12-vuotiaille, jotta he voisivat olla mahdollisimman lähellä kotia.

– Neljä koulua tuossa listalla oli sellaisia, missä pidämme vuoroja. Noin 15 viikkotuntia ja ihan hihasta heitettynä parisensataa junioria viikoittain noissa peleissä, Pulkkinen kertoo.

Nyt NMKY yrittää korvata kadonneet vuorot. Todennäköisesti juniorit joutuvat matkustamaan pidemmän matkan koripalloa pelailemaan.

– Kyllähän tämän ymmärtää, toimenpiteitä pitää tehdä. Nyt koetetaan parhaalla mahdollisella tavalla sopeutua ja turvata lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet, Pulkkinen sanoo.

Osa selvisi helpommalla

Lentopalloseura PuMa-Volley menetti peruutusten takia viisi salivuoroa. Yhteensä seuralla on nelisenkymmentä salivuoroa eritasoisille ja ikäisille pelaajilleen.

PuMa-Volleyn salivastaava ja varapuheenjohtaja Jouni Lind toteaa, että tämän määrän kanssa seura "pystyy vielä elämään".

–Jaamme niukkuutta tasaisesti seuran sisällä, Lind sanoo.

Esimerkiksi vuorojen pituutta on supistettu tai osa ryhmistä joutuu tyytymään kolmen vuoron sijasta kahteen.

– Se harmittaa, että nyt meiltä meni isoja saleja, jotka olivat tärkeitä kilpailuryhmille ja parempia suurille ryhmille, Lind kertoo.

Lue myös:

Helsingin kaupunki pudotti uutispommin: yhdellä sähköpostilla peruttiin kymmenien urheiluseurojen salivuoroja ensi kesään asti – perusteluna koronatilanne