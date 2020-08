Avustustyöntekijöihin kohdistui maailmalla ennätysmäärä hyökkäyksiä vuonna 2019

Avustustyöntekijöihin kohdistui ulkomailla 277 hyökkäystä viime vuonna. Kyseessä on suurin määrä väkivaltaisia iskuja sitten vuoden 1997, jolloin tapauksia alettiin järjestelmällisesti seuraamaan.

Yhteensä 483 avustusjärjestöjen työntekijää joko surmattiin, kaapattiin tai pahoinpideltiin vuonna 2019. Tiedot käyvät ilmi Humanitarian Outcomes -nimisen kansainvälinen tutkimusryhmän maanantaina julkaisemista tilastoista. (siirryt toiseen palveluun)

– Kyky auttaa haavoittuvia siviilejä silloin, kun he apua eniten tarvitsevat, on osoitus ihmisyydestä, kommentoi tilastoja Norjan pakolaisneuvoston pääsihteeri Jan Egeland uutistoimisto Reutersille.

– Jos avustustyöntekijöitä ei suojella, elintärkeä apu alkaa katkeilla, Egeland jatkoi.

Kuolleiden määrä laski hieman

Vaikka avustustyöntekijöihin kohdistuneiden hyökkäysten määrä on kasvanut, iskuissa kuolleiden määrä on hivenen laskenut. Viime vuonna surmansa sai 125 työntekijää, mikä on kuusi ihmistä vähemmän kuin vuonna 2018.

Tutkijoiden mukaan vaarallisin maa avustustyöntekijöille on Syyria, missä raportoitiin viime vuonna 47 hyökkäystä ja 36 kuolonuhria.

Kongon demokraattisessa tasavallassa nähtiin viime vuonna suurin nousu väkivaltaisten hyökkäysten määrässä. Maassa raportoitiin yhteensä 27 iskua. Yli puolet näistä kohdistui avustustyöntekijöihin, jotka yrittivät hillitä maan Ebola-epidemiaa.

Lähteet: Reuters