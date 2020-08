Katujen kaunistajia vai kasvavia riesoja? Asukkaiden mukaan Kuopion kaupungin istuttamat puut vaurioittavat taloja ja putkistoja

Kynäjalavat on istutettu kadun varteen, mutta juuret ulottuvat pitkälle asukkaiden tonteille.

Pohjois-Savossa sijaitseva Kuopion Petonen on vehreä kaupunginosa, mutta osa asukkaista on kyllästynyt puiden aiheuttamaan riesaan.

Kuopion kaupunki istutti noin 80 kynäjalavaa kolmen kadun varteen 90-luvun alussa. Samoihin aikoihin on rakennettu myös suurin osa alueen taloista.

Reilun 20 vuoden aikana viisimetriset puut ovat kasvaneet 20-metrisiksi ja aiheuttaneet yhä enemmän pulmia alueen asukkaille.

– Pitkäänhän nämä puut olivat pieniä ja ihan kauniita, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, sitä suuremmiksi nämä puut kasvavat ja ongelmat lisääntyvät, sanoo alueella asuva Raija Purkunen.

Kirvoja ja kosteusvaurioita

Asukkaiden mukaan harmia ovat aiheuttaneet etenkin kynäjalavien juuret. Purkusen mukaan juuret kasvavat talojen pihoille ja haittaavat siellä muiden kasvien kasvamista.

Isoimmat haitat tulevat kuitenkin vahingoista rakennuksille. Salaojaputkista on löytynyt juuristoja, joiden asukkaat uskovat kuuluvan kynäjalaville.

Purkusen mukaan joissakin alueen taloissa on ollut myös seinissä kosteusvaurioita, ja kun seiniä on ryhdytty purkamaan, sieltäkin on löytynyt puiden juuria.

Lisäksi puut aiheuttavat pienempiä harmeja: varjostavat pihoja, pudottavat lehtiä tonteille ja houkuttelevat kirvoja.

Purkunen on yrittänyt saada kaupunkia vaihtamaan kynäjalavat pienempiin puihin jo usean vuoden ajan. Hän on muun muassa tehnyt vetoomuksen, jossa on 69 alueella asuvan allekirjoitukset.

Kaupunki ei ole kuitenkaan poistanut puita, mutta niitä on hoidettu runkoleikkaamalla.

– Toivoisimme, että puut vaihdettaisiin paremmin omakotitaloalueelle sopiviin, esimerkiksi pihlajiin, Purkunen sanoo.

Naapurin puut yleinen harmin aihe

Naapurien liian isoiksi kasvaneet kasvit ovat yleinen vaiva. Omakotiliiton neuvontaan tulee paljon kysymyksiä naapurin häiritseviksi kasvaneista puista.

– Naapurin istutukset ovat hyvin tyypillinen ongelmien aiheuttaja, kertoo Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen.

Yleensä riidan toinen osapuoli on kuitenkin yksityishenkilö, ei kunta tai kaupunki.

Isokokoisia puita ei suositella istutettavaksi lähelle taloja, vaan välimatkaa pitäisi jättää ainakin muutama metri, muuten kosteusvahinkojen riski kasvaa. Myös naapurin tonttiin kuuluisi jättää tarpeeksi matkaa, jotta pulmia ei syntyisi puiden kasvaessa.

Osa Petosen kynäjalavista on aivan tonttien rajalla ja 2–3 metrin päässä taloista.

Myös Kuopion kaupungininsinööri Ismo Heikkisen mukaan kaupungin puut ja kasvit herättävät joskus ristiriitaisia mielipiteitä. Kysymyksiä ja kommentteja tulee silloin tällöin.

Myös Petosen tilanne on Heikkiselle tuttu. Hänen mukaansa Petosesta on tarkoituksella pyritty rakentamaan vehreä kaupunginosa, jossa on paljon puita ja kasveja.

– Kun ne puut ovat kasvaneet, myös äänenpainot alueella ovat nousseet. Niitä puita on pyritty hoitamaan niin, etteivät ne aiheuttaisi häiriötä, Heikkinen kertoo.

Kaupunkikuvasta on monia mielipiteitä

Heikkisen mukaan Kuopion kaupunki ei lähtökohtaisesti korvaa puiden aiheuttamia vahinkoja, sillä ei ole varmaa, ovatko salaojaputkien ja talojen vahingot peräisin juuri kynäjalavien juurista. Pihoilla on paljon muutakin kasvillisuutta.

Jos puiden juuret tai oksat tulevat häiritsevästi oman tontin puolelle, asukkailla on oikeus leikata niitä hallitusti.

– Vahinkoja pitää tutkia tapauskohtaisesti, jos tarvetta ilmenee, Heikkinen sanoo.

Kaupunki aikoo kuitenkin vastata asukkaiden toiveisiin poistamalla osan puista. Suurin osa kynäjalavista kuitenkin on ja pysyy, sanoo Heikkinen.

– Puut ovat osa katukuvaa ja kaupunkiympäristöä. Ne sitovat pölyä ja torjuvat omalta osaltaan ilmastonmuutosta. Varmasti on monia mielipiteitä siitä, miltä katukuvan pitäisi näyttää, mutta jonkinlainen perusperiaate täytyy mielestäni olla näissäkin.

