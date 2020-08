Koronatartunta Vaasan keskussairaalan henkilökunnassa – 13 karanteenissa, tartunnalla voi olla yhteys vaasalaispubiin

Yksi Vaasan sairaanhoitopiirissä viikonloppuna varmistetuista viidestä koronavirustartunnasta on todettu Vaasan keskussairaalan työntekijällä.

Tartunnan saanut työntekijä on altistanut virukselle 13 työkaveriaan. Heidät on asetettu karanteeniin.

Sairaanhoitopiiristä arvioidaan, että altistuneiden lukumäärä tulee vielä kasvamaan potilaista.

– Potilaita on altistunut suurempi joukko. Selvitämme asiaa, kertoo keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen.

Kolme Vaasassa viikonloppuna varmistetuista koronaartunnasta on todettu henkilöillä, jotka ovat asioineet vaasalaisessa The Old Irish Pubissa. Salosen mukaan myös sairaalan työntekijän tartunnalla saattaa olla yhteys kyseiseen pubiin.

Vaasan keskussairaalassa todettiin tartunta henkilökunnassa myös keväällä. Silloin karanteeniin laitettiin kymmeniä työntekijöitä.

– Kyllä se vaikeuttaa meidän toimintamme. Meitä ei ole juuri ylimääräisiä täällä, Salonen tuumaa.

Työntekijän tartunta todettiin sunnuntaina. Hänen oireensa olivat alkaneet paria päivää aiemmin.

