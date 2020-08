Harrastajateatterit kipuilevat ilman lipputuloja – "Ei tällaista tilannetta kestä kukaan hirveän kauan"

Harrastajateatterit ovat kesän jälkeen vaikeassa tilanteessa. Esityskausi jäi monella jo keväällä kesken ja myös kesäteatterien lipputulot ovat jääneet osalta saamatta.

Suomen harrastajateatteriliitto myönsi jo keväällä harrastajateattereille 20 000 euroa kriisiavustusta, mutta tuen tarvetta on edelleen. Usein jo pienikin avustus sähkö- ja vuorakuluihin auttaa, kertoo liiton toiminnanjohtaja Sanna Saarela.

Yksi pienimmistä avustuksen saaneista oli eteläpohjalainen Kauhajoen Ne on -teatteri. Sen saama 1250 euron avustus tuli teatterille todelliseen tarpeeseen.

– Kyllähän siitä oli ihan valtava apu. Vaikka toimintaa ei ole, meillä menee joka kuukausi vuokraa vaatevarastotilasta, jossa on tarpeisto, puvustus, äänentoisto ja valot. Vuokra on aika suuri summa: 400 euroa. Avustuksella pääsemme muutaman kuukauden eteenpäin, kertoo teatterin puheenjohtaja Tiina Latva-Krekola.

Teatterit odottelevatkin nyt, milloin siirrettyjä esityksiä päästään jatkamaan tai uusia aloittamaan. Kauhajoella lisäongelmana on, että Yhteiskoulun iso sali on mennyt remonttiin.

Vajailla katsomokapasiteetilla ei esityksiä kannata edes pienessä harrastajateatterissa välttämättä vetää.

– Meillä on kohtuullisen pieni katsomo, 154 henkeä. Jos puolelle salille esitetään, on riski, että kulut nousevat niin isoiksi verrattuna lipunmyyntiin, että se vähän huono yhdistelmä, pohtii Teatteri Lapuan tuottaja Kai Pöntinen.

Harrastajat sinnittelevät

Vaikka talous on monessa harrastajateatterissa tiukilla, lopettamisia tai konkursseja liitolla ei toistaiseksi ole tiedossa.

– Iso harrastajateatterien tulonlähde on kesäteatteri, monilla jopa ainoa. Kesä on aiheuttanut sen, että esityksistä monet on peruttu, vaikka niistä on koitunut jo kustannuksia, Saarela sanoo.

Jo keväällä huolestuneita yhteydenottoja tuli paljon. Liitto sai raavittua kasaan tukisäätiön avustuksella tukirahat ja rahaa jaettiin ympäri Suomen. Läheskään kaikille ei riittänyt.

– Merkittäviä hankaluuksia teattereilla on ja monet kamppailevat olemassaolostaan. Jos toinen aalto tulee, se voi olla tappava monelle.

Nyt liitto yrittää löytää lisärahaa edes osalle niistä, jotka jäivät ensimmäisessä rahanjaossa ilman tukea.

Lapualla ei kevään tukihaussa oltu hereillä. Hakemusta mietitään, jos tulopuolta ei ole jatkossakaan tiedossa ja kulut jatkavat kertymistään. Velkaa teatterilla ei onneksi ole.

– Ohjaajat tekevät töitä, vaikka harjoituksia ei ole. Lavastukset ja puvustukset ovat on the run, sanoo Pöntinen.

Usean tuhannen euron lisäkulut saattavat tulla myös, jos ohjelmistoon suunniteltu Shrek joudutaan perumaan. Englantilaisen oikeudenomistajan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja asiasta.

– Ei tällaista tilannetta kestä kukaan hirveän kauan. Kaikista eniten pelottaa kuitenkin se, onko ihmisillä vielä kaipuuta teatteriin. Jos ihmisiä pidetään kaksi vuotta television ääressä, tottuvatko he siihen, että se riittää, Pöntinen mietiskelee.

