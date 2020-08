Helsinki-Vantaan lentoaseman massatestauksissa löytynyt kaksi koronapositiivista

Bukarestin lentojen massatestauksista on löytynyt kaksi koronatapausta.

Bukarestin lentojen massatestauksista on löytynyt kaksi koronatapausta. Jari Kovalainen / Yle

Lentoaseman testaushistorian aikana on todettu kaikkiaan viisi positiivista koronatapausta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistettiin reilu viikko sitten koronaviruksen massatestaukset. Tähän mennessä kolmen Romanian Bukarestista saapuneen koneen matkustajat on testattu, Vantaan kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Ensimmäisestä testatusta koneesta ei löytynyt yhtään koronapositiivista matkustajaa. Toisesta positiivisen näytteen antoi kaksi matkustajaa. Perjantaina testattiin vielä yksi koneellinen, kaikkiaan 90 matkustajaa. Näiden näytteiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Toimintaa jatketaan lentoasemalla siten, että riskimaista saapuvien matkustajien testauksia kohdennetaan THL:n riskiluokitusten mukaan.

Lentoasemalla on sunnuntaihin 16.8. mennessä otettu massatestaukset mukaan lukien kaikkiaan 587 koronavirusnäytettä. Tulokset on saatu 321 näytteestä, joista viisi on ollut positiivisia.