Koronavilkku julkaistaan Suomessa pian – näin samankaltainen sovellus on vastaanotettu muualla Euroopassa

Vastaavanlaisia koronatartuntojen jäljittämiseen tarkoitettuja sovelluksia on kokeiltu jo esimerkiksi Irlannissa ja Saksassa.

Koronavilkku-niminen älypuhelinsovellus tulee syyskuun alussa kaikkien suomalaisten saataville. Vastaavia koronatartuntojen jäljittämiseen tarkoitettuja sovelluksia on ollut jo aikaisemmin käytössä muissa Euroopan maissa, muun muassa Saksassa ja Irlannissa.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiahon mukaan Saksassa noin 16 miljoonaa eli noin 20 prosenttia väestöstä on ottanut sovelluksen käyttöön. Saksassa sovelluksen tiedot suunniteltiin alun perin kerättäväksi yhdelle keskusserverille, mutta tästä jouduttiin luopumaan, sillä tällainen tietojen keskittäminen olisi mahdollistanut kansalaisten arjen vakoilun.

Ranskassa sovellus sen sijaan toimii Yrttiahon mukaan hyvin tällä tavoin keskitetysti.

– Ranskassa kohtaamistiedot menevät myös valtion palvelimelle tietoon, kun Suomessa, Saksassa ja Irlannissa tiedot jäävät vain puhelimeen, Yrttiaho avaa.

Irlannissa sovellusta käyttää noin 1,4 miljoonaa ihmistä eli noin 30 prosenttia koko väestöstä. Irlannissa terveys- ja sosiaalipalveluista vastaava HSE on saanut selvittää sovelluksen toimivuutta ja sitä, kuinka paljon varoituksia sen kautta on tullut.

– Tällainen tilastointi on sekä sovellukseen että lakiin siellä rakennettu, Yrttiaho kertoo.

Islannissa sovellus saavuttanut suurimman suosion

Kaikkein eniten kansalaisiaan sovelluksen käyttäjiksi on onnistunut hankkimaan Islanti. Islannissa sovellusta käyttää noin 40 prosentilla kansalaisista.

– Islannissa on kuitenkin käytössä erilainen tekniikka, joka ei Suomen lainsäädännön tai EU-näkökulmasta lähtökohtaisesti ole sallittu, Yrttiaho kertoo.

Islannin sovellus käyttää GPS:ään pohjautuvaa sijaintitietoa tunnistamaan tilanteita, joissa altistuminen on mahdollisesti tapahtunut. Muutoin EU-alueilla on lähdetty siitä, että sijaintitietoja ei sovelluksessa käytettäisi.

Sen sijaan monissa maissa on käytössä bluetooth-pohjainen läheisyyden tunnistaminen. Kun kahdella käyttäjällä on puhelimessaan koronasovellukset, kännykät havaitsevat toisensa. Samalla sovellukset päättelevät bluetooth-signaalin voimakkuuden perusteella käyttäjien välisen etäisyyden, mutta ei sijaintia.

– Tällaisia pieniä eroja löytyy maiden väliltä. Suomen linja on sama kuin yleiseurooppalainen linja. Se on lähtenyt muuallakin toimimaan, ja sen on todettu saavuttavan parhaimmat käyttäjämäärät kun verrataan esimerkiksi Ranskan keskitettyyn ratkaisuun, Yrttiaho toteaa.

Vaikka sovelluksen julkaisuajankohta on Suomessa määritetty syyskuulle, Yrttiahon mukaan innokkaimmat voivat kärkkyä julkaisua jo elokuun viimeisenä päivänä. Tuolloin Koronavilkku todennäköisesti saapuu ladattavaksi sovelluskauppa Google Playhin sekä App Storeen.

– Sovelluksen lataaminen on toki vapaaehtoista, mutta luulen, että ihmiset ottavat sen hyvin vastaan ja käyttöön, Yrttiaho sanoo.

