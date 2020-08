Kun valtaa on ollut tarjolla, Sanna Marin on tilaisuutensa käyttänyt – Katso 10+1 kuvaa SDP:n vastavalitun puheenjohtajan uran kohokohdista

Tulevaisuus: SDP:ltä ja hallitukselta odotetaan terveyttä, työtä ja talouskasvua

Sanna Marinin hallituksen suuri urakka koskee edellytysten luomista työpaikkojen syntymiselle sekä valtion talouden tervehdyttämistä koronavelkojen jäljiltä. Seuraavaksi katseet kohdistuvat hallituksen neuvotteluihin valtion ensi vuoden tuloista ja menoista syyskuussa.

Koronavirus on alkanut kesän jälkeen levitä aiempaa enemmän. Edelleen tartuntoja on kuitenkin vähemmän kuin keväällä. Koronaviruksen syksy on arvoitus.

Sanna Marin on johtanut hallitusta vajaan vuoden. Nyt hän on saanut myös SDP:n johtoonsa.