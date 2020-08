Peruspalveluministeri Krista Kiuru: Ruotsin rajan erityispiirteet otetaan huomioon, mutta terveysturvallisuus on taattava

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) lupaa, että Tornion rajan erityistilanne otetaan huomioon, kun viranomaiset päättävät koronaan liittyvistä rajoituksista. Kiurun mukaan hallituksessa tunnistetaan, että olosuhteet Suomen rajoilla vaihtelevat ja yksi erityistapaus on Suomen ja Ruotsin raja Tornionlaaksossa.

– On sanomattakin selvää, että täällä raja-aluetta joudutaan ylittämään, ja että ollaan kuin samaa kylää. Nämä periaatteet on suhteutettava, sillä kyse on samasta työssäkäyntialueesta, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Ruotsin ja Suomen rajan ylittää Torniossa päivittäin noin 10 000 ihmistä, joista sadat työskentelevät rajan molemmin puolin. Myös koululaisia ylittää rajan sankka joukko päivittäin.

THL:n ja alueen tartuntatautiviranomaisista koottu työryhmä pohtii parhaillaan Tornion ja Haaparannan rajalle erityisjärjestelyitä. Käytännön järjestelynä on puhuttu esimerkiksi rajalle tulevasta neuvontapisteestä, jossa voitaisiin ottaa muun muassa koronatesti. Ministeri Kiuru perää ryhmälle työrauhaa.

– En ole itsekään vielä tuota esitystä nähnyt, joten en tiedä vielä sen sisältöä. Toivon pidättyväisyyttä siinä, että annetaan viranomaisille työrauha.

Työryhmän ehdotuksen odotetaan valmistuvan tällä viikolla.

Terveysturvallisuus on taattava raja-alueilla

Kiuru pudotti viikko sitten uutisen, joka sai useat haukkomaan henkeään. Kiuru linjasi ministeriön tiedotustilaisuudessa, että riskimaista Suomeen saapuvia odottaa pakollinen kahden viikon karanteeni, jonka rikkomisesta seuraa rangaistus.

Riskimaista saapuvien täytyy myös varautua koronatestiin. Päätöksen pakkokaranteenista tekevät alueiden vastuulliset tartuntatautiviranomaiset.

Vilkkaalla länsirajalla Torniossa Kiurun puheet aiheuttivat ihmisissä huolta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui pian täsmentämään hallituksen linjaa.

Lievempää linjaa rajamääräyksissä erityisesti Ruotsin suhteen ovat pohtineet julkisuudessa myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä. (kesk.).

Tuhannet ihmiset ylittävät Ruotsin rajan päivittäin Torniossa, moni työn tai opiskelun vuoksi. Pakkokaranteenipäätösten tekeminen kaikille veisi valtavasti terveysviranomaisten aikaa. Maija-Liisa Juntti / Yle

Ministeri Kiuru painottaa terveysturvallisuutta raja-alueilla.

– Me joudumme viranomaispuolella suhteuttamaan päivittäin, että kuinka toimitaan. Siellä tehdään tartuntatautilain mukaisia toimia raja-alueen terveysturvallisuuden lisäämiseksi, niin että se tuntuu ihmisistä kohtuulliselta.

Torniossa kaikkien rajan ylikulkevien pakkokaranteenit ja testaukset olisi ylivoimasta toteuttaa, sillä määräyksen voi nykyisen lain mukaan antaa ainoastaan ylin tartuntatautiviranomainen. Päivittäin rajan yli kulkevien karanteenimääräyksiin ei Tornion johtavalla lääkärillä Jukka Ronkaisella yhden vuorokauden tuntimäärä riitä.

Ministeri Kiuru painottaa, että nyt täytyy toimia, sillä aikaa ei ole hukattavaksi.

– Todellisuus on noussut päälle, syksy on alkanut ja terveysturvallisuudelle vakava uhka tulee yli rajojen. Tartuntatautilain mukaiset terveysviranomaiset joutuvat päivittäin pohtimaan, kuinka turvallisuutta voidaan parantaa.

