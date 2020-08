Herätys: Taloudellinen eriarvoisuus kasvanut, hallitus pui rajaliikennettä, tuulivoimaa kaavaillaan hiljaisille alueille

Laaja selvitys vahvistaa: Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

Taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut, ja varallisuuserot jatkavat edelleen kasvuaan, ilmenee SDP-taustaisen Kalevi Sorsa -säätiön "Eriarvoisuuden tila Suomessa" -raportista. Asiantuntijoiden mukaan 1990-luvun alkuun saakka tuloerot Suomessa kapenivat, mutta kehityksen suunta muuttui 1990-luvulla päinvastaiseksi, eikä uusi suunta ole taittunut. Voitot ovat kulkeutuneet ennen kaikkea kaikista kovatuloisimmille.

Hallitus neuvottelee rajaliikenteestä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka esittää, että Turun ja Pohjois-Makedonian Skopjen väliset lennot katkaistaisiin väliaikaisesti koronan takia. Mikko Stig / Lehtikuva

Hallitus kokoontuu tänään neuvottelemaan rajaliikennettä koskevista päätöksistä. Neuvottelut alkavat kello 17 Säätytalossa Helsingissä. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) ilmoitti eilen tuovansa hallituksen neuvotteluun esityksen, jonka mukaan Turun ja Pohjois-Makedonian Skopjen väliset lennot katkaistaisiin väliaikaisesti koronan takia. Skopjen-lennoilla on tullut Suomeen kymmeniä koronavirustartunnan saaneita ihmisiä.

Tuulivoimaa kaavaillaan jo hiljaisillekin alueille ja se ihmetyttää ympäristöasiantuntijaa

Tuulivoima herättää aina tunteita. Ympäristövaikutusten arviointi mahdollistaa erilaisten näkemysten esiintuomisen. Simo Pitkänen / Yle

Suomeen suunnitellaan ja rakennetaan tällä hetkellä ennätyksellisen paljon uusia tuulivoimaloita. Esimerkiksi Keski-Suomessa on eri vaiheissa vireillä parikymmentä tuulivoimapuistoa. Osa suunnitellusta tuulivoimasta sijoittuisi toteutuessaan hiljaiselle alueelle. Keski-Suomessa, kuten monessa muussakaan maakunnassa, hiljaisia alueita ei ole viety maakuntakaavaan. Tästä seuraa, että hiljaisilla alueilla ei ole oikeudellista asemaa maankäyttöä suunniteltaessa.

Amerikan rapakuntoinen postilaitos ja sen merkitys politiikassa

Posti on Yhdysvalloissa suosittu yli puoluerajojen. Tämä postilaatikko kuvattiin postitoimiston edustalla Los Angelesissa elokuussa 2020. Christian Monterrosa / EPA

Yhdysvaltojen postilaitos on ajautunut kassakriisiin, ja se saattaa vaarantaa monen amerikkalaisen äänestysmahdollisuudet. Kokosimme tähän juttuun kaiken, mikä on olennaista ymmärtää postilaitoksen kriisistä ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Pohjoisessa ja lännessä sadekuuroja

Ilmatieteen laitos

Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa ja Länsi-Suomessa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on etelässä 17–24 astetta, Lapissa on viileämpää. Metsäpalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä illasta alkaen Tornion ja Ylitornion alueella.

