Oletko valmis vaihtamaan erätauon makkaran kasvisvaihtoehtoon? Urheilutapahtumien aiheuttamasta ilmastokuormasta halutaan nyt eroon

Isojen urheilutapahtumien ilmastokuormitus on merkittävä. Tähän on herätty Suomessa viime vuosina, ja ympäristövastuullisuuteen on alettu kiinnittää urheilutapahtumissa enenevissä määrin huomiota.

Usein suurin negatiivinen vaikutus ympäristölle aiheutuu urheilijoiden ja yleisön matkustamisesta tapahtumapaikalle lentäen tai yksityisautoilemalla. Näistä siirtymistä tulee valtava määrä hiilidioksidipäästöjä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen.

Kestävyyteen vaikuttavat myös monet muut asiat. Suurimmat ilmasto- ja ympäristökuormitusta aiheuttavat tekijät tapahtumissa voidaankin jakaa neljään kategoriaan: liikkuminen, energian käyttö, materiaalihankinnat ja tarjottava ruoka.

Vähemmän makkaraa ja mainostavaraa

Sitran hiilineutraalin kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen kertoo, että urheilutapahtumaa järjestettäessä kestävyyden miettiminen on tärkeää alusta loppuun. Jo heti alussa järjestäjien tietoisuutta ympäristöasioista ja vastuullisuudesta tulee vahvistaa.

Tapahtumien aikana muun muassa tarjottavalla ruualla on iso merkitys kestävyysnäkökulmasta. Tästä syystä Pajunen kehottaa hankkimaan ruokaa tapahtumiin läheltä sekä suosimaan kasvisruokaa. Kasvisruualla on huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin liharuualla, minkä vuoksi se ei kuormita niin paljon ilmastoa.

Urheilutapahtumiin liittyy usein myös valtavaa luonnonvara- ja materiaalikulutusta, joka aiheutuu muun muassa tapahtumissa tarjolla ja myytävänä olevista vaatteista, mainosrekvisiitasta sekä viestintämateriaaleista. Pajusen mukaan kävijä voi vaikuttaa turhien oheistuotteiden valmistamisen vähentämiseen kieltäytymällä esimerkiksi tapahtumassa tarjolla olevasta mainospaidasta.

Sillä, mitä energiaa ostetaan, on suuri merkitys. Isoissa tapahtumissa sekä tilat, valaistus, sähkö ja äänentoisto vievät paljon energiaa ja siitä syystä ilmastoystävällisen uusiutuvan energian käyttö fossiilisen energian sijaan on ilmastoystävällisempi vaihtoehto.

Vuoden 2022 jääkiekon MM-kisoista tulee ekologisempi

Vuonna 2022 Suomessa järjestettävissä jääkiekon MM-kilpailujen suunnittelussa on ollut alusta saakka teemana vastuullisuus. Se tulee näkymään tulevissa kilpailuissa jokaisessa asiassa, kuten tapahtuman rakentamisessa, kierrätyksessä, tapahtumapaikan sijainnissa, ruokahävikissä sekä energiatehokkuudessa, kertoo jääkiekon MM-kilpailujen 2022 viestintäpäällikkö Suvi Aherto.

Tulevissa jääkiekon MM-kilpailuissa esimerkisi hallit sijaitsevat junaradan ja raitiovaunureitin varrella, joten niihin pääseminen julkisella liikenteellä on helppoa, eikä paikalle tarvitse tulla omalla autolla.

Myös yleisurheilutapahtuma Paavo Nurmi Games haluaa olla osaltaan mukana tukemassa vastuullisempia urheilutapahtumia.

Paavo Nurmi Games -yleisurheilutapahtuman markkinointipäällikkö Veera Sahlberg kertoo, että tapahtumissa on ollut kahtena vuonna tavoitteena vähentää pullotetun veden käyttöä ja muovijätteen määrää.

– Urheilijoille on jaettu kestovesipulloja, ja pullotetun veden käyttöä ollaan onnistuttu vähentämään merkittävästi, Sahlberg kertoo.

Vastuu ei ole vain järjestäjillä

Ekologisuuteen on alettu keskittyä myös paikallisella tasolla. Esimerkiksi Kainuussa tapahtumista pyritään saamaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Tätä varten Kainuun liikunta kehitti Ekosport Kainuu -hankkeen, jossa ilmasto- ja ympäristökuormitusta aiheuttavia tekijöitä pyritään saamaan pienemmiksi.

Ekosport Kainuu -hankkeessa on mukana kuusi eri tapahtumaa. Tavoitteena on tapahtumakohtaisesti hahmottaa ne kohdat, joissa ympäristökuorma kertyy ja pyrkiä systemaattisesti pienentämään sitä. Muun muassa tarjolla oleviin kasvisvaihtoehtoihin panostetaan, ja tapahtumiin kannustetaan tulemaan kimppakyydeillä.

– Tärkeää on, ettei tämä jää vaan hankkeeksi, vaan vastuullisuus juurtuu jokaisen tekemiseen pitkällä aikavälillä, kertoo Ekosport Kainuu -hankkeen projektipäällikkö Heini-Maari Kemppainen.

Heini-Maari Kemppainen on toiveikas sen suhteen, että urheilutapahtumien päästöt saataisiin tulevaisuudessa mahdollisimman minimiin. Timo Sihvonen / Yle

Vastuu ilmastokuorman pienentämisestä ei ole kuitenkaan pelkästään tapahtumajärjestäjillä, vaan myös paikallaolijat voivat vaikuttaa siihen konkreettisesti esimerkiksi ruokavalinnoillaan.

– Osallistujien kannattaa rohkeasti testata kasvisvaihtoehtoja lihan sijaan. Epäileväkin voi yllättyä, Kemppainen rohkaisee.

Nämä keinot eivät vielä riitä

Ekosport Kainuu -hankkeen projektipäällikkö Heini-Maari Kemppaisen mukaan urheilutapahtumien vastuullisuudessa on kuitenkin vielä paljon tilaa kehittyä.

– Tarvitaan vielä paljon työtä siinä, että kestävät arvot ja ympäristövastuullisuus saadaan juurrutettua kunnolla Suomen urheilutoimintaan, Kemppainen kertoo.

Hän on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että urheilun kentällä tullaan tulevaisuudessa näkemään positiivista muutosta. Myös jääkiekon MM-kilpailujen 2022 viestintäpäällikkö Suvi Aherto uskoo vahvasti siihen, että urheilutapahtumien tulevaisuus tulee olemaan ilmastovastuullista.

Esimerkiksi jääkiekkotapahtumien suhteen kehitteillä on jatkuvasti uusia väyliä kohti päästöttömyyttä. Muun muassa jäähalleihin mietitään jo nyt sellaista tekniikkaa, jossa niistä saataisiin nollaenergiahalleja.

– Jokainen on varmasti tietoinen ilmaston lämpenemisestä, ja sen hillitsemiseen etsitään keinoja. Jos ei ole jäätä eikä talvea, me menetämme jääkiekon alkuperäisen tarkoituksen.

Olisitko valmis tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja urheilutapahtumissa? Aiheesta voi keskustella 19. elokuuta kello 23:een asti.

