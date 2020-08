Korona-aika on vahvistanut Olvin markkina-asemaa, kun juomien kulutusta on siirtynyt matkustajatuonnista ja ravintoloista ruokakauppoihin

Iisalmelainen panimokonserni Olvi on kasvattanut myynnin määrää, liikevaihtoa sekä liikevoittoaan alkuvuoden aikana. Parannus koskee kaikkia päämarkkinoita Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiö kuvailee alkuvuottaan erinomaiseksi.

Yhtiön mukaan sen vahva markkina-asema on näkynyt vähittäiskauppamyynnin kasvuna etenkin kotimaassa. Korona-aika on siirtänyt kysyntää matkustajatuonnista ja ravintoloista vähittäiskauppaan, mikä on kasvattanut Olvin markkinaosuutta. Myös lämmin kesä on vauhdittanut juomamyyntiä.

Olvin myyntivolyymi kasvoi tammi–kesäkuussa lähes viisi prosenttia yli 380 miljoonaan litraan. Liikevoitto kasvoi 8,5 prosenttia 28 miljoonaan euroon. Kannattavuutta ovat parantaneet myös kustannussäästöt sekä tuotannon optimointi koronakriisin alkaessa.

Olvi peruutti koronapandemian takia tulosohjeistuksensa huhtikuun lopulla. Nyt yhtiö kuitenkin palauttaa aiemmin helmikuussa antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2020 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.