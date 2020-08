Katso suorana: Hallitus neuvottelee matkustuspäätöksistä – Ylen tiedot: Lasten koronaohjeet nousevat keskusteluun

Ylen tietojen mukaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) esittelee hallitukselle tiistaina matkustusrajoitusten liikennevalomallin pääkohdat.

Hallituksen asialistalla ovat myös koronan epidemiloginen tilannekatsaus, lentorajoitukset sekä sisä- ja ulkorajoja koskevat matkustusrajoitukset.

Hallitus neuvottelee rajatilanteesta tiistaina 18. elokuuta kello 17.00 alkaen Säätytalossa.

Voit katsoa ministerien saapumiset neuvotteluun Säätytaloon Ylen suorassa verkkolähetyksessä kello 16.30 alkaen tästä linkistä tai klikkaa kuvan nuolipainiketta.

Liikennevalomallissa maat jaettaisiin tautitilanteen mukaan vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin maihin. Värit auttaisivat luokittelemaan maita matkustukseen liittyvän koronariskin perusteella.

Punaisista eli korkeimman riskin maista palaavat voivat joutua koronatestiin ja heidät asetetaan viranomaispäätöksellä karanteeniin. Keltaisista maista saapuville riittänee omaehtoinen karanteeni, ja vihreissä maissa voisi matkailla rajoituksetta.

Tällä hetkellä rajoituksista voidaan luopua, jos maassa on ollut koronavirustapauksia alle kahdeksan 100 000 ihmistä kohden edellisen kahden viikon aikana. Hallitus päivitti matkustusrajoituksia viimeksi heinäkuun lopulla, joten uusia päätöksiä on luvassa tällä viikolla.

Tällä hetkellä Suomeen voi tulla ilman omaehtoista tai määrättyä karanteenia runsaasta 20 valtiosta.

Katso kartalta, mistä Euroopan maista Suomeen pääsee ilman karanteenia.

Monessa Euroopan maassa tautitilanne on pahentunut sen jälkeen (siirryt toiseen palveluun). Vain kourallinen maita täyttää enää Suomen tiukat kriteerit.

Myös Ruotsin rajalle on toivottu erityisratkaisua.

Hallitus päätynee Pohjois-Makedonian Skopjen lentojen keskeyttämiseen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) esityksestä. Skopjesta Turkuun saapuneilta lennoilta on todettu viime viikkoina kymmeniä koronavirustartuntoja.

Marin neuvottelee etänä oireiden takia

Ylen tietojen mukaan keskusteluun nousee myös lasten koronaohjeistus. THL:n ohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan nuhaistakaan lasta ei saa viedä päiväkotiin, ja koronavirustestiin tulisi hakeutua matalalla kynnyksellä.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sekä testaus että tulosten saanti ovat ruuhkautuneet tällä hetkellä pahasti.

Testiajan ja -tulosten odottelu vaikeuttaa monen perheen elämää. Pienet lapset kun sairastavat tavallisesti useita hengitystieinfektioita vuodessa.

Lisäksi hallituksen on Ylen tietojen mukaan tarkoitus käsitellä syksyn koronatiekartan pääkohtia. Tämä tarkoittaa, että epidemiatilanne ja toimenpiteet porrastetaan. Jos tapausten määrä lähtee kasvuun, käyttöön otettavat rajoitukset olisivat selvillä.

Hallituksen asialista voi elää vielä, koska kaikki esitykset eivät välttämättä valmistu illaksi. Hallituksen neuvotteluja aikaistettiin päivällä.

Lievien hengitystieoireiden vuoksi etätyöhön siirtynyt pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi maanantaina Twitterissä, että nyt ei ole aika höllentää matkustusrajoituksia. Marin arvioi tautitilanteen pahenevan eri maissa.

– Suomella on ollut tiukka linja, eikä nyt ole aika höllentää matkustusrajoituksia. On kuitenkin hyvä tuoda karanteenin rinnalle muita tapoja varmistaa maahantulon terveysturvallisuus kuten hallitus on THL:ltä pyytänyt, Marin tviittasi.

