Möykky merenpohjassa osoittautuikin antiikkiseksi purjealukseksi – Suomenlahden suulle uponnut flöitti on peräisin 1600-luvulta

Hylky on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, ja sen runko on lähes vaurioitumaton.

Suomenlahden suulla on tehty uusi hylkylöytö. Viranomaisten kartoitustöissä havaittu satunnaislöytö merenpohjassa osoittautui antiikkiseksi purjealukseksi.

Kun suomalainen sukellusryhmä Badewanne lähti ensimmäistä kertaa sukeltamaan hylkyä, oletuksena oli, että vastassa olisi sijainnin perusteella ensimmäisen tai toisen maailmansodan aikainen löydös.

– Tällä olettamuksella lähdimme tarkistamaan, kumpi se on. Pian kuitenkin havaitsimme, että kyseessä ei ollut kumpikaan, vaan jotain aivan muuta, Badewanne-sukellusryhmän jäsen Jouni Polkko kertoo.

Ilmeni, että Hangon ja Hiidenmaan välisellä merialueella uponnut laiva oli ensinnäkin epäilyksiä huomattavasti vanhempi.

– Nopeasti sukelluksen aikana hahmottui, että kyseessä on vanha hylky ja tällainen flöitti-tyyppinen kauppa-alus. Flöittejä suunniteltiin Hollannissa, ja niitä käytettiin 1600-luvulla kauppa-aluksina. Laiva oli suunniteltu siten, että sitä voidaan purjehtia pienellä miehistöllä, ja näin mukaan saatiin paljon rahtia.

Flöitit olivat kolmimastoisia, tilavarunkoisia purjealuksia, joka eivät yleensä olleet aseistettuja.

Ryhmä otti yhteyttä Tukholman yliopiston meriarkeologian apulaisprofessori Niklas Eriksoniin, joka oli sitä mieltä, että kyseessä sattaa olla alustyypin varhainen edustaja 1600-luvulta. Eriksonin mukaan hylyssä näkyy monia flöiteille tyypillisiä ominaisuuksia, mutta sillä on myös yksilöllisiä piirteitä, kuten perän rakenne.

– Siksi hylky tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia alustyypin kehitystä, joka purjehti kaikilla maailman merillä ja loi edellytykset uuden ajan alun globalisaatiolle, kertoo Eriksson Badewannen perjantaina julkaistussa tiedotteessa.

Polkon mukaan kyseessä saattaa olla hollantilainen alus tai sen paikallinen kopio, joka on purjehtinut vain Itämeren liikenteessä.

Hylyn luokse suoritettiin kaksi sukellusta. Koska antiikkinen hylky makaa noin 85 metrin syvyydessä, sen luokse sukeltamisessa oli omat haasteensa. Myös toiminta-aika pinnan alla oli melko lyhyt.

Sukellusten aikana hylystä onnistuttiin saamaan sekä still- että videokuvaa. Näiden pohjalta aluksesta voidaan saada lisätietoja. Polkko uskoo, että tietojen keräämiseksi sukelluskertoja tarvitaan vielä lisää.

– Tästä löydöstä tekee hienon myös se, että sen runko on kokonaan ehjä. Tosin siihen on osunut trooli, joka on hieman vaurioittanut sitä ja pyyhkäissyt esimerkiksi mastot ja joitain kansirakenteita pois.

Lisätietoja Tanskasta

Hylyn historiasta voidaan saada vastauksia myös Tanskasta. Jos laiva on kulkenut Tanskan kautta, maan tulliarkistoista saattaa löytyä lisätietoa.

– Tuolloin Tanskan salmen läpi kulkevat laivat joutuivat maksamaan tullia. Tarkempien tietojen löytyminen kuitenkin edellyttäisi, että laivan lastina olisi ollut jotain kiinnostavaa, muuten sitä ei erota muiden kirjausten joukosta.

Tanskan salmen verotus perustui kannen pinta-alaan ja nyt löytyneen hylyn rakenne on sellainen, että siinä oli hyvin kapea kansi ja pullea runko. Laiva oli siis verotuksellisesti edullinen, ja nyt spekuloidaan, oliko se tarkoituksellista.

Vaikka hylyn tarkempi uppoamissyy on ainakin toistaiseksi epäselvä, sen kunnosta voidaan päätellä jotain.

– Koska runko on ehjä, alus on todennäköisesti kaatunut myrskyssä. Tuskin ainakaan kivelle ajo on ollut kyseessä. Tai sitten yllättävä vuoto on päässyt yllättämään kesken matkan, Polkko summaa.

