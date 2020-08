Lampaiden kesätyö Kalajoella muuttui selviytymistaisteluksi susia vastaan – jo lähes 50 eläintä raadeltu kuoliaaksi tai lopetettu

Sudet ovat elokuun aikana raadelleet ja tappaneet Kalajoella jo kymmeniä lampaita, joiden kuolinmäärä on suurin Suomessa moneen vuoteen.

Lampuri Lasse Heikkilän kesä koki karun käänteen elokuun alussa. Yli 30 hänen lampaistaan oli raadeltu kuoliaiksi tai siihen kuntoon, että ne jouduttiin lopettamaan.

– Ensimmäisenä päivänä laidunalueelta löytyi 24 raadeltua ja lopetettua lammasta. Seuraavana päivänä raatoja kerättiin vielä lisää, ja raatokeräilyyn lähti kaikkiaan 37 lammasta, Heikkilä toteaa.

Lampaat olivat olleet laiduntamassa ja hoitamassa tuttuja kesäisiä luonnonhoitotöitä Kalajokisuun Leton suojelualueella, jossa alavieskalaisen Heikkilän lampaat ovat laiduntaneet jo useampana kesänä.

Alle kaksi viikkoa ensimmäisestä hyökkäyksestä pedot iskivät uudestaan, ja kahdessa hyökkäyksessä on yhteensä kuollut tai lopetettu 45 lammasta ja kolme on vielä kateissa.

Laaja laidunalue sijaitsee Kalajokisuulla joitain kilometrejä kaupunginkeskustasta.

Susi- tai peto-ongelmia ei aikaisemmin ole ollut, mutta nyt jäljellä on enää parikymmentä eläintä alun perin 76 lampaan katraasta.

Kaupungin eläinlääkäri Riikka Juola kävi lammaslaitumella toisen hyökkäyskerran jälkeen. Tuolloin lammaskatraasta oli raadeltu eläin kuoliaaksi, osa oli lopetettu jo ennen Juolan paikalle saapumista, ja hänkin joutui määräämään lampaita lopetettavaksi.

– Ainakin toisella kertaa vaikuttaisi siltä, että susi tai sudet ovat jahdanneet lampaita ja pureskelleet niitä, mutta ei tappamistarkoituksessa. Osa vammoista oli aika lieviäkin, mutta purtuja ja raadeltuja lampaita ei kuitenkaan kesäisissä laidunoloissa oikein voi hoitaa.

Juolan mukaan ensimmäisellä kerralla lampaita oli tapettu enemmän ja syötykin.

Susia nähty seudulla vuosittain

Riista-asiantuntijat ovat todenneet hyökkäykset suden tekemiksi. Myös riistakamerassa on susi nähty, kertoo riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Mika Ängeslevä.

– Se oli varmuudella susi. Lisäksi Riistakeskuksen tutkija on todennut hammaskartoituksen perusteella lampaissa olleet puremajäljet suden tekemiksi.

Petoyhdyshenkilö Mika Ängeslevän mukaan susien hyökkäys ei tullut täytenä yllätyksenä

– Sellaisia läpikulkumatkalla olleita susia on havaittu vuosittain useampiakin kertoja. Vuosien saatossa onkin ajateltu, että jossain vaiheessa tällainen isku tulee varmasti.

Lampaiden laidunalue on aidattu maan puolelta, mutta vesiraja joelle ja merelle on avoin. Elokuun tapahtumien jälkeen lampuri Lasse Heikkilä on tehnyt susista kaatolupahakemuksen, jonka käsittely voi kestää pari viikkoa. ** **

Kalajoen susivahingot ovat suurimpia Suomessa

Kalajoen viime viikkojen lampaisiin kohdistuneet susivahingot ovat valtakunnallisestikin tarkasteltuna harvinaisen isot.

Maa- ja metsätalousministeriön petovahinkoseurannan mukaan Kalajoen määrä on susien aiheuttamista lammasvahingoista viime vuosien selvästi suurin Suomessa. Viiteen vuoteen Suomessa ei ole raportoitu yli 30 lampaan susivahingoista.

Isompikin lampaiden petovahinko Suomessa on todettu, kun vuonna 2008 Satakunnassa Lallin Lampaan eläimistä yli 60 kuoli susien hyökkäyksissä.

Vuosina 2015–2019 susien hyökkäyksissä on kuollut noin 650 lammasta. Vuosittaiset määrät vaihtelevat vajaasta sadasta yli 160:een lampaaseen.

Lampuri Lasse Heikkilä laskeskelee, että hänelle susista koituu kymmenien tuhansien eurojen menetykset. Rahallisten tappioiden lisäksi susien iskut ovat olleet henkisesti raskaita.

– Tämä turhauttaa ja vie valtavasti voimavaroja olla täällä nyt yöt katsomassa lampaiden perään, Heikkilä tuumaa.

Kaikkiaan Heikkilän noin 250 lampaan katraasta viidennes jää syksyllä palaamatta Alavieskan kotilampolaan.

