Kun kahdesti tuomittu pedofiili ei halunnut enää päätyä vankilaan, oli jäljellä vain yksi vaihtoehto: lääkehoito – ja se muutti "Kallen" elämän

Jutussa esiintyvä Kalle ei halunnut kolmatta kertaa vankilaan. Lääkehoito on auttanut häntä rikoksettomassa elämässä. Kuvituskuva. Yle, MOT

Lääkehoito on yksi keino vähentää korkean uusimisriskin seksuaalirikollista toistamasta tekojaan.

Ensimmäinen injektio Salvasyl-nimistä lääkettä ruiskutettiin Kallen pakaraan psykiatrisessa vankisairaalassa Turussa noin kymmenen vuotta sitten. Salvasylia käytetään testosteronia laskevana lääkehoitona henkilöillä, jotka ovat seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista.

Kalle on psykiatrin diagnoosin mukaan pedofiili eli hän kärsii niin sanotusta lapsikohteisesta seksuaalihäiriöstä. Hänet on tuomittu kahdesti lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Kalle ei esiinny jutussa omalla nimellään oman ja uhriensa yksityisyyden suojaamiseksi.

Tarkkaa tietoa antihormonaalista lääkitystä saavien henkilöiden määrästä ei ole, mutta lääkityksen käyttö on edelleen hyvin harvinaista Suomessa. Asiantuntijoiden arvion mukaan testosteronia alentavaa lääkitystä saavia saattaa olla noin parikymmentä.

Kalle oli ensimmäisten joukossa. Antihormonaalista lääkehoitoa oli juuri alettu pilotoida Turussa ensimmäisenä Suomessa. Kalle matkusti Riihimäen vankilasta kolmen kuukauden välein lääkittäväksi Turkuun.

– Se oli pelottava vaihe alussa, koska en tiennyt, mitä kaikkea lääkkeestä seuraa. Kun olin kerran päättänyt asian, pidin pääni ja lähdin siihen hoitoon. Voi olla, että jos en olisi lähtenyt, olisin ollut takaisin vankilassa hyvin äkkiä, Kalle sanoo.

Hyppy tuntemattomaan

Kalle otti lääkityksen puheeksi ensimmäistä kertaa mielentilatutkimuksen yhteydessä Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa 2010-luvun alussa. Tuolloin noin 50-vuotias Kalle oli tutkintavanki, ja hänen toinen tuomionsa oli vasta alkamassa.

Hetkessä ratkaisu asiasta ei syntynyt. Mielikuvat lääkkeen sivuvaikutuksista olivat pelottavia. Menettääkö lääkkeen myötä seksuaalisen kykynsä kokonaan? Menettääkö siinä oman identiteettinsä ja miehisyytensä?

Koska testosteronin estolääkitystä saavien määrä on Suomessa pieni, ei vertaistukea ollut. Keneltäkään ei voinut kysyä, miltä elämä lääkittynä tuntuu?

– Se oli kuin hyppy tuntemattomaan. Harkitsin asiaa useiden kuukausien ajan. Rupesin miettimään, että en halua kolmatta kertaa vankilaan, Kalle kertoo.

Antihormonaalinen lääke laskee testosteronin määrää. Kuvituskuva. David Herraez / Alamy / AOP

Antihormonaalinen lääkitys Antihormonaalinen lääkitys ei muuta ihmisen seksuaalista suuntautumista, mutta se voi auttaa hillitsemään voimakasta seksuaaliviettiä ja estää siten lapsiin kohdistuvia seksifantasioita muuttumasta teoiksi. Testosteronin vähentyessä myös seksuaalinen halukkuus vähenee. Antihormonaalisesta lääkehoidosta puhutaankin myös kemiallisena kastraationa. Salvasylin lisäksi testosteronia voidaan alentaa muillakin lääkkeillä, kuten muun muassa eturauhassyövän hoidossa käytettävällä syproteroniasetaatilla (CPA). Laki (siirryt toiseen palveluun) lääkehoidosta valvotun koevapauden edellytyksenä tuli voimaan 23.8.2013.

Vanhemmat kannustivat

Lopullisen ratkaisun lääkehoidon aloittamisesta Kalle teki Riihimäen vankilan seksuaalirikollisille suunnatussa STOP-kuntoutusistunnossa. STOP-kuntoutusohjelma tunnetaan nykyisin nimellä STEP. Lyhenne tulee sanoista Strength-Based Sexual Offender Treating Program (siirryt toiseen palveluun).

Ryhmä on suunnattu etenkin keskikorkean tai korkean uusimisriskin seksuaalirikollisille. Useiden vankien ryhmässä käytävää kuntoutusta vetää Riihimäen vankilan psykologi Mikko Ylipekka.

– Hän rohkaisi minua aloittamaan lääkityksen. Sain STOP:sta uusia työkaluja elämääni. Myös muut vangit kannustivat minua. Juttelin vanhempieni kanssa, ja he tukivat ajatusta lääkehoidosta, Kalle kertoo.

Pedofiliaan annettava antihormonaalinen lääkitys on Suomessa vapaaehtoista. Suomi on sitoutunut lasten seksuaalista riistoa koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen eli niin sanottuun Lanzaroten sopimukseen (siirryt toiseen palveluun), joka edellyttää lääkehoidon vapaaehtoisuutta.

– Vapaaehtoisuuteen perustuvan lainsäädännön taustalla on ajatus siitä, että kaikilla on ihmisoikeudet ja oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, kertoo lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen Oikeusministeriöstä.

Myös hoidon tehokkuuden kannalta on tärkeää, että tuomittu on itse motivoitunut hoitoon.

Yksi kannustin lääkehoidon aloittamiseen saattaa olla sen myötä avautuva mahdollisuus päästä valvottuun koevapauteen. Vanki voidaan päästää koeluonteisesti valvottuun vapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista.

– Suosittelen lääkehoidon tarpeen arviointia sellaisille vangeille, joiden uusimisriski on kohonnut. Jos henkilöllä on selkeää lapsikohteisuutta ja käytös on pakonomaista, voi lääkehoidosta olla apua, Ylipekka sanoo.

Riihimäen vankilan psykologi Mikko Ylipekka kuntouttaa seksuaalirikollisia, jotta he eivät uusisi rikoksiaan. Timo Leponiemi / Yle

Rintojen kasvua

Lääkitystä saavan testosteronitasoa mitataan muutaman kuukauden välein oikean annoksen määrittämiseksi. Lääkehoidolla voi olla sivuvaikutuksia, joista tulee aina kertoa tuomitulle ennen hoidon aloittamista.

Kallen kohdalla sivuvaikutukset olivat aluksi lieviä, lähinnä pientä rintojen kasvua. Nyt usean vuoden hoidon jälkeen sivuoireeksi on tullut jatkuva hikoilu.

Pääosin lääkkeen vaikutukset ovat kuitenkin olleet Kallen mielestä positiivisia. Suurin etu on ollut vapaudessa jatkunut rikokseton elämä.

– Seksuaaliviettini oli voimakas. Tällä lääkkeellä se on saatu laskettua aika hyvin alas, jotta voin elää suhteellisen normaalia elämää. Seksuaalisuutta on jäljellä, mutta vähemmän, Kalle kertoo.

Rauhallisempi ihminen

Lapsikohteista seksuaalisuutta kokeva voi olla seksuaalisesti kiinnostunut myös muista aikuisista. Ennen viimeisintä tuomiotaan Kalle eli pitkään avioliitossa, mutta uuden suhteen perään hän ei haikaile.

Eroon päättyneessä liitossa oli niin pahoja ongelmia, että mies ei halua päätyä samaan enää uudestaan.

Lääkityksen myötä Kalle on lopettanut alkoholin käytön kokonaan. Antihormonaalisen lääkityksen aikana saa juoda alkoholia, mutta lääkitys oli Kallen mielestä hyvä syy aloittaa päihteetön elämä.

Alkoholilla oli aikanaan suuri vaikutus Kallen käytökseen.

– Ongelmia tuli yleensä vain, kun olin humalassa. Silloin piti saada vain sitä yhtä. Nyt minulla on hyvä olla. Liika impulsiivisuus on jäänyt pois. Ennen tuli ärräpäitä hyvin äkkiä, jos ei joku onnistunut. Olen rauhallisempi ihminen, Kalle kertoo.

Seksuaalirikollisille annettava lääkehoito voi olla myös muuta kuin antihormonaalista lääkitystä. Tärkeintä on selvittää, mikä johtaa rikolliseen käytökseen ja antaa hoitoa siihen.

– Jos henkilön ongelmat ilmenevät yleensä päihtyneenä, voi esimerkiksi alkoholismin hoitoon käytettävästä Antabuksestakin olla apua, Riihimäen vankilan psykologi Mikko Ylipekka kertoo.

Hajanaista hoitoa

Suurin haaste pedofilian lääkehoidossa Kallen kohdalla oli vankeuden päättyminen. Kun vankilan portit viimein avautuivat, hänellä ei ollut kotia eikä tietoa siitä, missä lääkitystä jatketaan tai kuka sen maksaa.

Tällaisessa epävarmuuden tilassa vierähti useampi kuukausi. Kalle pääsi aluksi vanhempiensa luo asumaan, kunnes Kriminaalihuollon tukisäätiö järjesti hänelle kodin.

Lopulta lääkityspaikkakin selvisi. Hän hakee injektion kotiaan lähimmältä oikeuspsykiatrian poliklinikalta. Kaupunki maksaa hoidon kulut.

– Mielipiteeni on, että kaikkien tukimuotojen pitäisi olla valmiina, kun ihminen vapautuu vankilasta. Pitäisi tietää heti, missä sairaalassa lääke annetaan, ja kuka maksaa viulut. Pitäisi olla oma asunto, tukihenkilö ja sosiaalityöntekijä selvillä, Kalle sanoo.

Lääkkeen lisäksi pedofiliasta kärsivä saa usein myös psykiatrista hoitoa. Pedofilian hoitaminen vaatii lääkäriltä erityisosaamista, joten hoito on keskittynyt vankisairaaloihin sekä oikeuspsykiatrisille poliklinikoille.

Kalle käy joka toinen viikko keskustelemassa oikeuspsykiatrian poliklinikalla sairaanhoitajan ja tarvittaessa lääkärin ja psykologin kanssa.

– Vankeudesta vapautuville pedofiileille tarjottava hoito on hajanaista. Lapsikohteista seksuaalisuutta kokevilta puuttuu siviilissä usein hoitoon ohjaaminen ja paikka, jossa hoitoa voi saada, kertoo oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Joni Liskola Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin oikeuspsykiatrian poliklinikalta.

Pedofilia Pedofiliassa (siirryt toiseen palveluun) aikuisen henkilön tai yli 16-vuotiaan nuoren seksuaalinen halu kohdistuu pakonomaisesti alle 13 vuoden ikäiseen lapseen. Seksuaalinen halu voi tällöin kohdistua joko tyttöihin tai poikiin. Halun kohteena olevat tytöt ovat yleensä 8–10 vuoden ikäisiä ja pojat tavallisimmin jonkin verran vanhempia. Tyttöihin kohdistuva pedofilia on tavallisempaa. Joillakin seksuaalinen halu kohdistuu vain lapsiin, joillakin seksuaalisen halun kohteena ovat sekä lapset että normaaliin tapaan aikuiset.

Ensimmäinen seksuaalirikos

Lapsikohteinen seksuaalinen suuntautuminen paljastuu ihmiselle usein murrosiän myötä. Kalle ei muista, milloin hän tajusi olevansa seksuaalisesti kiinnostunut myös lapsista. Ensimmäisen seksuaalirikoksensa hän teki pian peruskoulun päätyttyä.

Kallen mukaan häntä kiusattiin koko peruskoulun ajan. Kiusaamisen lisäksi uimahallissa sattui hänen mukaansa traumaattinen asia.

– Mietin, että jos olisin puhunut silloin jollekin, niin olisiko minusta voinut tulla erilainen, hän pohtii.

Suomessa tehdyn tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin kolme prosenttia miehistä on tuntenut seksuaalista kiinnostusta alle 16-vuotiaisiin ja 0,2 prosenttia alle 12-vuotiaisiin.

Suomen kokoisessa maassa voi siis olla kymmeniä tuhansia lapsista seksuaalisesti kiinnostuneita miehiä. Pedofiilit ovat Liskolan mukaan pääsääntöisesti miehiä.

– En osaa sanoa, miksi seksuaaliset kohdehäiriöt kehittyvät pääosin miehille. Sen voin kuitenkin sanoa, että kukaan ei valitse tullakseen pedofiiliksi, Liskola kertoo.

Verkon avulla tapahtuva alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö on kasvava rikollisuuden ala. AOP

Video vangeille

Kalle on rikoksillaan vahingoittanut useita lapsia. Nyt kahden vankeustuomion, pitkän hoitosuhteen ja vuosien lääkityksen jälkeen mies katsoo elämäänsä taaksepäin rikoksiaan katuen.

– Jos olisi kytkin, jolla voisin vaihtaa vuosien kulkua, kyllä vaihtaisin ja tekisin toisin.

Tehtyä ei kuitenkaan saa tekemättömäksi, mutta tulevaan voi yrittää vaikuttaa. Siksi Kalle kertoo kokemuksistaan tässä jutussa, ja siksi hän on tehnyt yhteistyössä Sexpon ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa videon pedofilian lääkehoidosta.

Kalle haluaa vähentää lasten seksuaalista kaltoinkohtelua.

Videota näytetään vankiloissa lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia tehneille vangeille. Se voi laskea muiden seksuaalirikollisten kynnystä aloittaa lääkehoito. Videon tekeminen oli Kallen oma idea.

– Tiedän, että olen tehnyt pahaa. Haluan yrittää auttaa yhteiskuntaa tällä tavalla. Siitä tulee parempi mieli, jos voin auttaa ihmisiä, joilla on samoja ongelmia kuin itselläni. Jos tällä saa yhdenkin miehen pois pedofiliajutuista, se on voitto, Kalle toteaa.

– Lääkehoidosta pitäisi olla enemmän kokemustietoa. Ei ole niin pelottavaa aloittaa lääkehoitoa, jos joku kertoo, millaista se on, hän jatkaa.

Vuosittainen vaihtelu poliisin tietoon tulleessa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määrissä on ollut suurta. Yle

Seksuaalikasvatusta pojille

Suuri osa pedofiilisia tunteita itsessään huomaavista ei toteuta koskaan fantasioitaan eikä tee siten mitään rikollista. Seksuaaliset mielikuvat muodostuvat häiriöksi, jos ne ovat pakonomaisia tai aiheuttavat itselle tai toisille kärsimystä.

– Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisevässä työssä seksuaalikasvatuksella on suuri merkitys, etenkin poikien seksuaalikasvatuksella. On tuotava esiin, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta mielenkiinnosta voi puhua ja siihen voi saada apua, HUSin Joni Liskola sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tehtiin 1 709 lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikosta. Laissa (RL 20:6) (siirryt toiseen palveluun) on säädetty rangaistavaksi sukupuoliyhteys ja muu laissa mainittu seksuaalinen teko alle 16 vuotta täyttäneen lapsen kanssa.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan seksuaalisen hyväksikäytön uhrit ovat tyypillisesti 12–15-vuotiaita. Alle 12-vuotiaiden osuus uhreista on kolmannes.

Rikoksentorjuntaneuvoston Haaste-lehdessä julkaistun artikkelin (siirryt toiseen palveluun) mukaan lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomituista alle puolet diagnosoidaan pedofiileiksi.

Suurin osa lasten seksuaalisesta kaltoinkohtelusta selittyy muilla tekijöillä. Hyvin usein lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tapahtuvat tilanteissa, joissa lapset joutuvat elämään epävakaissa oloissa esimerkiksi päihdeongelmaisten vanhempien kanssa.

– Tekijällä voi olla persoonallisuuden häiriö tai kehityksellistä ongelmaa. Osassa tapauksista tekijä on itsekin nuori, Liskola kertoo.

Apua tarjolla

Lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet voivat aloittaa lääkehoidon, vaikka he ei eivät olisi toteuttaneet mielihalujaan eivätkä syyllistyneet mihinkään rikolliseen. Lapsiin kohdistuneista seksuaalisista ajatuksista kärsivä voi ottaa asian puheeksi esimerkiksi omassa terveyskeskuksessaan, josta hänet ohjataan asiantuntevan hoidon piiriin.

HUSin oikeuspsykiatrian poliklinikka on edelläkävijän asemassa lapsikohteisten seksuaalihäiriöiden hoidossa Suomessa. Yhteydenottoja aiheeseen liittyen tulee HUSiin useita kuukaudessa. Niistä suurin osa tulee Uudenmaan alueelta.

Enemmistö lapsikohteisesta seksuaalihäiriöstä kärsivistä saa riittävän avun psykologin tai psykiatrin kanssa puhumisesta eikä lääkehoitoa aina tarvita.

HUS tarjoaa hoidon tarpeen arviointia ja hoitosuunnitelmia pedofiliatapauksissa myös muille sairaanhoitopiireille.

– Riittää, että terveyskeskuksen hoitajat ja yleislääkärit tietävät, minne lapsikohteisesta seksuaalisuudesta kärsivä ohjataan hoitoon. Meille tulee koko ajan enemmän yhteydenottoja ja potilasmäärä kasvaa, joten oletan, että tieto on levinnyt. Kun pedofiliasta puhutaan enemmän, siitä on myös helpompaa kyetä kertomaan muille ja hakea apua, Liskola toteaa.

Pedofiilisista ajatuksista kärsivät voivat saada apua ja hoitoa oikeuspsykiatristen poliklinikoiden lisäksi erilaisten järjestöjen kautta. Esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpon yhteinen SeriE-hanke (siirryt toiseen palveluun) tarjoaa koulutettua keskusteluapua pedofiileille.

Hankkeessa työskentelevä erityisasiantuntija ja seksuaaliterapeutti Patricia Thesleff on kohdannut työssään useita lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta suuntautumisesta kärsiviä ihmisiä.

Asiantuntijan kanssa voi yhdessä miettiä, kuinka lapsiin kohdistuneen seksuaalisen suuntautumisen kanssa voi elää rikoksetonta elämää.

– On mahdollista löytää muita seksuaalista tyydytystä tuovia asioita elämäänsä ja elää hyvää elämää näistä fantasioista huolimatta, Thesleff kertoo.

Tulevaisuudessa Kalle haluaisi toimia vertaistukena ja kokemusasiantuntijana lääkehoitoa harkitseville pedofiileille. Toisille kaltaisilleen Kallella on yksi suoraviivainen neuvo.

– Kannattaa hakeutua hoitoon ennen kuin joutuu vankilaan, koska vankilassa pedofiilit ovat pohjasakkaa.

Oletko huolissasi omasta tai läheisesi lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta mielenkiinnosta? Ota yhteys:

SerieE -hanke / Sexpo (siirryt toiseen palveluun)

Välitä! -hanke (Tampere) (siirryt toiseen palveluun)

SERITA-hanke (Oulu) (siirryt toiseen palveluun)

HUS:n mielenterveystalon omahoito-sivusto (siirryt toiseen palveluun)

