SDP:n Lindtman vaatii uutta tukipakettia kunnille – myös päivähoitomaksujen alennusta tulisi hänen mukaansa harkita

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii kunnille lisää tukea hallituksen budjettiriihestä. Hallitus kokoontuu neuvottelemaan ensi vuoden talousarviosta eli budjetista 14.–15. syyskuuta.

– Budjettiriihessä on käytävä tarkasti läpi kuntien tilanne ja tässä yhteydessä on varmistettava, että elintärkeiden palveluiden resurssit turvataan, hän sanoi.

Keino tähän voisi Lindtmanin mukaan löytyä korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta ensi vuodelle.

– Tämä veroratkaisu yhdessä muiden toimien kanssa toisi helpotusta ensi vuoden kuntabudjettien rakentajille.

Jako-osuutta korotettiin tälle vuodelle koronavirusepidemian vuoksi tilapäisesti reilusta 32 prosentista reiluun 42 prosenttiin.

Lindtman esitti ajatuksensa avauspuheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Kaksipäiväinen kokous alkoi tänään Helsingissä.

Haatainen: Virkamiesten esitys "ei ole pohjaesitys"

Budjettiriihessä on määrä sopia myös työllisyystoimista, joita hallitus on lupaillut tälle syksylle.

Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisivat oman, keskustelua herättäneen ehdotuksensa viime viikolla.

Työllisyys puhutti tänään myös SDP:n johtavia poliitikkoja. Työministeri Tuula Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa hallituksen pitävän kiinni 30 000 niin kutsutun päätösperäisen työpaikan tavoitteesta.

– Pyrimme tietysti riihessä saamaan kasaan mahdollisimman suuren osan. Ja jos päätöstä 30 000 työpaikasta ei vielä budjettiriihestä tule, pitää olla ainakin näkymä. Riihessä tullaan päättämään myös pidemmän aikajänteen tavoite, hän sanoi.

– Olemme sitoutuneet siihen, että näillä (työllisyystoimilla) on valtiovarainministeriön todentama vaikutus. Käymme myös läpi tämän virkamiesten esityksen, mutta se ei ole mikään pohjaesitys.

Haataisen mukaan tärkein työllisyystoimi on onnistua koronan vastaisissa toimissa ja myös ehkäistä pandemian talouteen aiheuttamaa vahinkoa. Hän sanoi olevansa erityisen huolissaan nuorten työttömyydestä, joka on koronan vuoksi merkittävästi kasvanut.

– Pohdimme työllistämispalkkiota työkokemusta vailla olevan tai vastavalmistuneen nuoren työllistämisen yhteydessä. Talouskriiseillä on tutkitusti nuorten tulo-odotuksiin hyvin pitkäkestoisia vaikutuksia, ja tästä syystä syrjäytymistä on ehkäistävä, työministeri sanoi.

Rinne: On järkevää tarkastella kaikki työllisyysesitykset

Perjantaina julkaistussa valtiovarainministeriön paperissa esitettiin muun muassa eläkeputken ja vuorotteluvapaan poistamista. Demarit olivat varovaisia ottamaan tänään kantaa paperin esityksiin.

– On järkevää tarkastella avoimesti kaikki keinot, joita keskusteluun tuodaan, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi.

Työministeri Haataisen mukaan esimerkiksi vuorotteluvapaan kohtaloa olisi puntaroitava myös työelämässä jaksamisen näkökulmasta.

– Suoraa vastausta ei ole olemassa, se on sosiaali- ja terveysministerin vastuulla, hän sanoi.

Haatainen korosti toimien olevan nimenomaan kokonaisuus.

– Tietysti työmarkkinaosapuolet ovat tässä mukana. Haemme (esimerkiksi eläkeputken osalta) ratkaisua, joka on tasapainoinen. Ikääntyviä työntekijöitä ei haluta jättää heitteille, hän sanoi.

– Me SDP:ssä kannatamme pohjoismaista työllisyysmallia. Kuntien vahva rooli on yksi näistä asioista. Muita työministerille kuuluvia asioita ovat palakkatuetun työn merkittävä lisääminen, yksilöllisten palveluiden vahvistaminen sekä työnhaun velvoitteiden ja karenssijärjestelmän kokonaisuudistus. Nämä kaikki tasapainoisesti tehden sen mallin muodostavat, ja näitä olen tuomassa riiheen.

Kesäkokouksessa Lindtman korosti päivähoitomaksujen alennusta yhtenä pohdittavana työllisyystoimena, Rinne puolestaan puhui toisen asteen koulutuksen saatavuuden ja oppivelvollisuusiän nostamisen merkityksestä pitkällä aikavälillä.

Perinteiset piikit Petteri Orpolle

Kesäkokous ei olisi kesäkokous ilman piikkejä kilpailevan puolueen johtajalle. Sellaiset kuultiin tälläkin kertaa.

– Leimaavaa tälle kriisille on ollut, että joka ikinen päätös on ollut kovan arvostelun kohteena. Välillä on kiristetty liikaa ja välillä liian vähän. Välillä olisi pitänyt edetä nopeammin, välillä taas hitaammin. Oikein tai väärin – aina väärin päin, ryhmän puheenjohtaja Lindtman sanoi avauspuheessaan.

– Samat tahot, ketkä vielä heinäkuussa kritisoivat, että rajoituksia pitäisi purkaa nopeammin, ovatkin jo nyt sitä mieltä, että pitäisikin tehdä juuri päinvastoin – rajoittaa enemmän ja nopeammin. Ota tästä nyt selvää.

Lindtman arvioi puheessaan, että Suomi selvisi koronakeväästä terveydellisestä näkökulmasta kohtuullisen hyvin.

Hän viittasi myös tuoreisiin lukuihin, joiden mukaan Suomen bruttokansantuote laski vuoden toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia, kun EU:ssa lasku oli keskimäärin yli 11 prosenttia.

– Opposition uskottavuutta lisäisi huomattavasti, jos se uskaltaisi tunnustaa Suomen pärjäänneen hyvin. Hyvä (kokoomuksen puheenjohtaja) Petteri (Orpo), ei aina tarvitse olla hallituksen kanssa eri mieltä. Voisihan sitä välillä sanoa, että näistä hallituksen toimista olemme samaa mieltä.

