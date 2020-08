Skeittiparkki voi olla taideteos – julkinen taide otetaan paremmin vastaan, jos kaupunkilaiset pääsevät mukaan teosten toteutukseen

Julkisista taideteoksista syntyy usein kiistoja. Jos kuntalaiset pääsevät osallistumaan jollakin tavalla teosten toteutukseen, vastaanotto on yleensä myönteisempi.

Julkinen taide halutaan tuoda kunnissa entistä enemmän osaksi ihmisten arkea ja ympäristöä.

Lahteen kahdeksi vuodeksi palkattu Anu Miettinen on yksi Suomen vielä harvoista taidekoordinaattoreista. Hänen tehtävänsä on laatia kaupunkiin julkisen taiteen ohjelma, jolla luodaan suuntaviivat julkisen taiteen totetutukseen ja rahoitukseen.

Miettisen mukaan julkinen taide voi olla sijoitettuna ulos tai sisälle. Sen pitäisi nimensä mukaisesti olla kaikkien saatavilla. Julkisen taiteen ei tarvitse olla sidoksissa rakennuksiin, vaan teokset laajenevat eri ympäristöihin.

– Se voi olla ääni-, sana- tai valotaidetta, niitty- tai metsityshanke. Sitä voidaan toteuttaa yhteisötaiteena niin, että nuoret itse osallistuvat vaikkapa skeittiparkin toteuttamiseen ja sen muotoiluun.

Kun taide tulee lähelle ihmisten arkielämää, siihen yleensä suhtaudutaan myönteisesti.

– Näyttäisi siltä, että erilaiset nykytaiteen muodot otetaan helpommin vastaan kuin perinteisemmät veistoshankkeet. Tämä on ollut vähän yllättävääkin.

Taidekoordinaattori Anu Miettisen taustalla on pieni osa ensi vuonna avautuvan Lahden LAD-taidekeskuksen seinämaalauksesta. Tuija Veirto / Yle

Julkista taidetta koskevat kiistat ja kohut tuntuvat olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Varsinkin, jos kyse on monumenteista ja patsaista.

Usein taideasiantuntijoiden ja kansan näkemys hyvästä taiteesta eivät kohtaa.

– Sinänsä taiteen kuuluukin herättää keskustelua, mutta julkinen taide on myös helppo kritiikin kohde. Jos ihminen pääsee lähemmin tutustumaan tai osallistumaan teoksen toteutukseen jollakin tavalla, näkemys saattaa muuttua, uskoo taidekoordinaattori Anu Miettinen.

Periaateohjelma piirtää suuntaviivat julkiselle taiteelle

Kuntien rahat taiteen toteutukseen ovat olleet vuosikymmenten ajan suhdanteiden heiluteltavissa. Taidehankkeita toteutetaan monin tavoin.

Esimerkiksi Lahdessa museolla on oma hankintabudjetti museokokoelman kartuttamiseen.

Sen ohella Lahdessa on kaupungin oma taidekokoelma, johon kuuluu 80 ulko- ja yli 2000 sisätiloihin tarkoitettua taideteosta, joista puolet on sijoitettu varaston ulkopuolelle. Erillistä määrärahaa on saatu odottaa turhaan 30 vuotta.

Pari vuotta sitten kaupungin kokoelmaan liitettiin uusia julkisen taiteen töitä, jotka toteutettiin taidekilpailun avulla.

– Rautatienkadun varteen, niin sanotulle Taideakselile sijoitetuista töistä on tullut poikkeuksellisen paljon myönteistä palautetta, Lahden taidemuseoiden museoamanuenssi Liisa Mäkitalo kertoo.

Eleanor on yksi neljästä Teräsmummosta. Luonnonllisen kokoiset ihmisfiguurit tulevat kulkijaa vastaan Lahden Rautatienkadun Taideakselilla. Mika Halme / Yle

Prosenttiperiaate hyvä, rahastomalli parempi

Suomessa vuosikymmeniä suosituksena ollutta prosenttiperiaatetta toteutetaan kunnissa vaihtelevasti.

Suositus on, että rakennushankkeen budjetista tietty osuus irrotetaan taiteelle.

– Selvitysten mukaan noin kolmannes kunnista on sitoututunut periaatteseen. Tulkinnat siitä, mikä lasketaan prosenttiperiaatteen mukaiseksi hankinnaksi määritellään sekalaisesti, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntija Maija Kasvinen.

Anu Miettinen näkee, että prosenttiperiaate voi olla yksi keino rahoittaa julkista taidetta, mutta sisältää monia rajoituksia.

– Prosenttiperiaatteessa rahoitus integroidaan kiinni rakennukseen ja siten esimerkiksi joku lähiaukio on silloin pois pelistä.

Golden Goose -pesimäalue teoskokonaisuus on sijoitettu osaksi kaupunkinäkymää Lahden Rautatienkadulla. Mika Halme / Yle

Miettisen mukaan vaikka taiteen rahoituksen on hyvä olla moninaista, pyrkimys on vakauteen.

Erityisen toimivana Miettinen pitää rahastomallia, jota on käytetty muun muassa Jyväskylän Kankaan asuinalueella.

Siinä alueen rakennuttajat osallistuvat taidehankkeisiin kerryttämällä yhteistä rahastoa, jonka varoista taide saa rahoitusta.

– Jyväskylän Kankaan mallissa rahasto yhtiöitettiin. Eli jos kulttuurista leikataan, niihin rahoihin ei voida koskea, koska ne on yhtiöitetty.

