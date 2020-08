Räsäsen ja al-Taeen tutkinnat syyttäjälle, epäily kiihottaminen kansanryhmää vastaan – Räsänen kohukirjoituksesta: Melkein olin sen unohtanut

Syyteharkinnat tehdään valtakunnansyyttäjänvirastossa. Poliisilla on vielä kaksi Räsäsen tutkintaa meneillään.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi ja lähettänyt syyteharkintaan kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) ja kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tutkinnat, joissa heitä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Al-Taeen tutkinta on kohdistunut hänen kirjoituksiinsa vuosilta 2011-2012. Poliisin mukaan kirjoitukset olivat muun muassa juutalaisvastaisia. Al-Taee on pahoitellut kirjoituksiaan jälkikäteen.

– Tutkinta on siirtynyt heinäkuussa valtakunnansyyttäjänvirastoon, sanoi Ylelle tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Teemu Jokinen Helsingin poliisista.

Al-Taee ei halua ottaa kantaa rikosepäilyyn.

– Luotan suomalaisiin viranomaisiin. Annan syyttäjälle asiassani täyden harkintarauhan, al-Taee kommentoi Ylelle tekstiviestillä.

"Pamfletin sisältö on klassista opetusta avioliitosta"

Päivi Räsäsen valmistuneessa tutkinnassa oli kyse kirjoituksesta, jonka Luther-säätiö julkaisi vuonna 2004.

Kirjoituksessa "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi" oli Raamattuun ja sen tulkintaan liittyvä, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto.

Tutkinta oli poikkeuksellinen, koska Helsingin poliisi oli aiemmin päättänyt, ettei se aloita tutkintaa. Tutkinta kuitenkin aloitettiin viime marraskuussa, kun valtakunnansyyttäjä antoi poliisille tutkintamääräyksen.

Poliisi kommentoi tänään vähäsanaisesti Räsäsen tutkintaa.

– Juttua on tutkittu nimikkeellä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Tutkinta on siirretty valtakunnansyyttäjänvirastoon, rikostarkastaja Teemu Jokinen sanoi.

Räsänen katsoo, ettei ole syyllistynyt rikokseen kirjoituksessaan.

– Pamfletin sisältö on klassista opetusta avioliitosta ja seksuaalisuudesta, jollaista tekstiä löytyy paljon eri kirkkokuntien näkemyksistä. Olen lukenut sen nyt vielä huolellisesti. En koe, että siinä olisi mitään sellaista, joka olisi solvaavaa ja panettelevaa, tai uhkaavaa vähemmistöjä kohtaan. Se on vanha kirjoitus. Olin jo melkein unohtanut, että se on olemassa, Räsänen sanoo.

Räsäsellä yhteensä neljä rikosprosessia

Räsäseen kohdistuu tällä hetkellä kaksi muutakin tutkintaa, joissa tutkitaan kiihottamista kansanryhmää kohtaan.

Yhdessä tutkinnassa tarkastellaan sitä, mitä Räsänen oli todennut MTV:n Maria Veitolan televisio-ohjelmassa. Myös tässä tutkinnassa poliisi oli päättänyt olla aloittamatta tutkintaa, mutta se aloitettiin valtakunnansyyttäjän määräyksestä.

– Tämän tutkinnan osalta meillä ovat neuvottelut kesken valtakunnansyttäjänviraston kanssa. Pohdimme, jatkammeko tutkintaa vai ei, Jokinen kertoo.

Kolmas Räsäseen kohdistunut tutkinta liittyy hänen puheisiinsa Ruben Stillerin Ylen radio-ohjelmassa. Jokisen mukaan se tutkinta valmistuu pian.

Poliisi on tutkinut myös Räsäsen vuonna 2019 julkaisemaa Pride-kulkueeseen liittyvää twiittiä. Se tutkinta on siirtynyt valtakunnansyyttäjänvirastoon jo viime vuonna.

Räsänen kiistää kaikissa näissä tutkinnoissa syyllistyneensä rikokseen.

Lue myös:

Näitä törkykirjoituksia kansanedustaja al-Taee pahoittelee: rinnasti somalit ääri-islamisteihin, pilkkasi juutalaisia ja vihjaili Egyptin presidentin hirttämisestä

Valtakunnansyyttäjä: Perusteellinen tutkinta tv-ohjelman puheista on Päivi Räsäsen etu – "Katsottava minuutti minuutilta (siirryt toiseen palveluun)

Päivi Räsänen: Valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan puheista, joita ei tv-ohjelmassa sanottu – "Tutkintapyynnössä esitetään muistinvaraisia sitaatteja"

Poliisi epäilee kolmea kansanedustajaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – "Voi olla, että Räsäsen ja al-Taeen tutkinta rajataan"