Väärä lääke vei perheenäidin pelikoukkuun, joka aiheutti pahat velat – velkaneuvojan mukaan ennen pelattiin vuokrarahat, nyt oma talo

Neljä vuotta sitten kouvolalainen Johanna Laurell, 49, mursi jalkansa rappusissa.

Laurell joutui jäämään sairauslomalle ja vietti siksi kotonaan paljon aikaa. Hän surffaili netissä ja ajatteli aikansa kuluksi kokeilla rahapeliä.

– Ensin menin Veikkauksen sivuille, sillä olin aiemmin pelannut lottorivejä. Se oli ensikokeilun jälkeen menoa. Niiden jälkeen eksyin mainosten kautta ulkomaisille nettikasinoille.

Laurell alkoi pelata joka päivä vähintään 12 tuntia. Hän aloitti heti herättyään ja lopetti illalla ennen kuin kävi nukkumaan.

– Kännykällä ja tabletilla on helppo pelata, koska ne toimivat kaikkialla. Pelasin aina kotona sängyssä tai sohvan nurkassa.

Salakavalasti Laurell alkoi myös velkaantua nettipeleistä. Hän ei ole ainut, jota asia koskettaa. Näin on käynyt viime vuosina yhä useammalle muullekin suomalaiselle, eikä koronakevät ole ainakaan parantanut tilannetta.

Peliongelmaisten määrä kasvanut

Keväällä kerrottiin, että verkossa pelaaminen on kasvussa. Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön mukaan 10 prosentilla sen asiakkaista on peliongelma. Yhteydenottojen määrä on tänä vuonna kasvanut.

Takuusäätiön rahoitusjohtaja Minna Backman sanoo, että koronan vaikutukset eivät nettipeliongelmaisten määrässä kuitenkaan vielä näy.

– Peli- ja nettipeliongelmaisten määrä suhteessa viime vuoteen on kyllä kasvanut. Jää nähtäväksi, mitä se vuositasolla tulee olemaan.

Backmanin mukaan nettipeleistä velkaantuvat erityisesti alle 30-vuotiaat miehet.

– Kyllä pelaamisen siirtyminen nettiin on uhka. Nuoret ovat netissä kuin kala vedessä. Jos menet nettikasinolle, voit pelata ihan miten paljon vain.

Sininauhaliiton ja A-klinikkasäätiön ylläpitämä Peluuri auttaa niitä, joilla on peliongelma. Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen kertoo, että verkkopelaaminen on pitkään ollut kasvussa. Vuonna 2017 nettipelaajien osuus oli Peluuriin yhteyttä ottaneista 44 prosenttia, kun viime vuonna luku oli 62 prosenttia.

Korona-aikana verkkopelaajien suhteellinen osuus Peluuriin yhteyttä ottaneista on noussut entisestään. Samalla raha-automaattipelaajien yhteydenotot vähenivät, kun automaatit oli suljettu.

– Taloudelliset ongelmat ovat koronan aikana kärjistyneet. Ainakin osittain tämä on johtunut siitä, että isojen pelivelkojen päälle on tullut lomautuksia tai muita talouteen liittyviä ongelmia, toteaa Silvennoinen.

Laurell velkaantui ja läheiset kärsivät

Johanna Laurell ei kertonut pelaamisestaan perheelleen. Ensimmäiseen neljään tai viiteen kuukauteen kukaan ei huomannut mitään.

– Tilanne meni todella pahaksi. Pikavippien ottaminen vei vain pari minuuttia. Monta kertaa vertaistukiryhmissäkin ihmiset sanovat, että on liian helppoa saada lainaa. Kukaan ei tarkista tietoja, eikä välitä.

Laurellin rahat ja aika menivät pelaamiseen. Hän velkaantui, muttei halua läheisiä suojellakseen kertoa rahasummia. Läheiset kärsivät Laurellin pelaamisesta. Laurell kertoo olleensa poissaoleva äiti.

– Peliriippuvuus oli voimakkaampi kuin järki. Lapset sanoivat, että äiti ei ole tässä maailmassa mukana ollenkaan. Tuntui, että käperryin vain sohvan nurkkaan.

Ennen pelattiin vuokrarahat, nyt oma talo

Helsingin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja Satu Sjöblom kertoo, että korona-aika on saattanut lisätä nettipelaamista, koska pelipaikat eivät ole olleet auki.

– Ihmiset ovat olleet myös enemmän kotona. On voinut olla liikaa aikaa, arvelee Sjöblom.

Kymenlaaksossa on tehty samanlaisia havaintoja. Kymenlaakson oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja Liisu Kuusela sanoo, että koronan myötä yhteydenotot ovat lisääntyneet.

– Kokevatko ihmiset enemmän stressaantumista kuin ennen? Kaikki tämä pitkittynyt tilanne, epävarmuus, vaikuttaako se, miettii Kuusela.

Takuusäätiön mukaan tilanteet ovat vakavampia ja kriisiytyneempiä kuin ennen. Kokonaisuudessaan nettipelivelkojen määrät ovat muutamasta tuhannesta 140 000 euroon saakka. Nettipeliongelmaisella on keskimäärin 5 000 euroa enemmän velkaa kuin vuosi sitten.

Pienimmät summat pelataan kaupan rahapeliautomaateilla, suuremmat tyypillisesti netissä.

– Alle 30-vuotiailla tai 40-vuotiailla menee isompia summia, joten arvioisin, että silloin pelataan enemmän netissä, sanoo Minna Backman.

Helsingissä on jo asiakkaita, joilla on jopa satatuhatta euroa nettipelivelkaa. Myös Kymenlaaksossa on viitteitä siitä, että pelivelat tulevat nousemaan yli sataantonniin.

– Netissä pelattavat summat ovat ennennäkemättömän suuria. Ennen pelattiin vuokrarahat, nyt pelataan talo. Nettipeliongelmaisten määrä velkaantuneissa on kasvanut viime vuosina, mutta on vaikea sanoa määriä, toteaa talous- ja velkaneuvoja Liisu Kuusela.

Mies haki apua lääkäristä

Johanna Laurellin mies huomasi lopulta, että raha-asiat alkoivat mennä solmuun. Mies ymmärsi, että Laurellin käyttämällä lääkkeellä saattoi olla yhteys Laurellin pelaamisen kanssa. Myös Laurell itse oli miettinyt tätä.

Ongelmat olivat alkaneet, kun Parkinsonin tautia sairastava Laurell oli aloittanut tautiin määrätyn dopamiiniagonisti-lääkeryhmään kuuluvan lääkityksen. Lääkkeen yhtenä sivuvaikutuksena voi olla voimakas pelihimo.

Laurellin mies otti yhteyttä lääkäriin.

– En ole uskaltanut kokeilla enää pelaamista eikä ole tehnyt mielikään. Sitä olen itsekin miettinyt, että miltä se tuntuisi, jos menisi ja kokeilisi. En kuitenkaan aio kokeilla, sanoo Johanna Laurell nyt. Tanja Kröger / Yle

Peliongelma on selätettävä ensin

Peliongelmien ja niiden kautta velkaantumisen taustalla on monia syitä. Näitä voivat olla esimerkiksi avioero, työn menetys, lomautus tai sairaus. Takuusäätiön Minna Backman sanoo, että monella asiakkaalla on ollut sairaus, jossa impulsiivinen käytös johtaa riippuvuuteen.

– Sivuvaikutuksilla voi saada aika pahaa jälkeä aikaiseksi. Jälkien korjaaminen kestää pitkään. Usein ratkaisun etsiminen ja löytäminen voivat olla pidemmän tien päässä.

Takuusäätiön Minna Backmanin mukaan ihmiset havahtuvat usein tilanteeseen kovin myöhään.

– Se on sääli. On parempi hakeutua nopeammin avun piiriin.

Sjöblomin ja Backmanin mukaan velkoja ei yleensä voida järjestellä, ennen kuin riippuvuuden syy on selvitetty ja riippuvuus on selätetty.

– Kun ongelma on päällä, ei aleta vielä ratkomaan rahatilannetta. Pitää tietää, ettei samanlaisia velkoja tule lisää, toteaa Sjöblom.

Johanna Laurell on työkyvyttömyyseläkkeellä Parkinsonin taudin takia, mutta hän tekee kokemusasiantuntijan töitä. Tanja Kröger / Yle

Laurell pääsi irti peliongelmasta

Johanna Laurellin peliriippuvuus kesti kahdeksan kuukautta. Nettipelaaminen ja velkaantuminen loppuivat kuin seinään, kun Laurell lopetti Parkinsonin tautiin määrätyn lääkkeen käytön vuonna 2017. Hän löysi hyvän neurologin, joka määräsi uuden lääkityksen. Sivuvaikutuksia ei enää tullut.

– Kaikki mielenkiinto rahapelejä kohtaan hävisi lääkkeen lopettamisen jälkeen. Kyllä se oli niin rankka kokemus.

Lisäksi hän meni Pelirajat’on-verkoston vertaistukiryhmään. Sinne meneminen oli kuitenkin vaikea paikka.

– Pidän peliriippuvuutta sata kertaa pahempana asiana kuin Parkinsonin tautiani. Peliriippuvuuden taustalla oli suuri häpeä. Moni on yksin sen asian kanssa tai sitten vain esimerkiksi puoliso tietää.

– Olen saanut hyviä ystäviä muista vertaistukiohjaajista. Vapaaehtoistyö antaa minulle paljon. Tämä antaa piristystä päiviini. Pyry Sarkiola / Yle

Nykyään Laurell toimii itse kokemusasiantuntijana Pelirajat’on-verkostossa.

Laurell on kiitollinen siitä, ettei menettänyt yhtään tärkeää ihmissuhdetta. Luottamus lasten kanssa on pikku hiljaa palautunut.

– Totta kai nämä asiat aina välillä nousevat pintaan uudestaan. Nykyään olen kuitenkin kääntänyt tämän kaiken vahvuudeksi. Tykkään tehdä vertaistukiohjaajan töitä. Olenkin joskus sanonut, etten vaihtaisi tätä kokemusta pois.

