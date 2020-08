Korona sai Nightwishin Floor Jansenin tekemään omaa musiikkia: "Olen tällä hetkellä niin rock, etten oopperalavoilla selviäisi"

Kissa on saanut pentuja kaksi päivää sitten, ja Floor Jansenin ja hänen ruotsalaisen muusikkomiehensä kodissa käy nyt vilske ja vipinä.

– Emo ja poikaset ovat makuuhuoneessamme sängyn vieressä laatikossa, jotta voisimme pitää niitä silmällä näiden ensimmäisten kriittisten päivien aikana. Laatikosta kuuluu koko ajan pientä söpöä ääntä, Jansen kertoo ja imitoi samalla kissanpennun vikinää: viuu, viuu, viuu.

Etelä-Ruotsista puhelimitse tavoitetun Jansenin puheääntä on miellyttävä kuunnella – siitä huokuu musikaalisuus – ja lisäksi laulaja nauraa usein. Syntyy vaikutelma mutkattomasta, sinut itsensä kanssa olevasta henkilöstä.

Jansen rakastaa eläimiä. Hänellä on kotonaan myös kaksi hevosta, Lily ja Auri, joista hän jakaa tiuhaan kuvia sosiaalisessa mediassa. Tämänhetkisiin päivittäisiin rutiineihin kuuluu kylläkin hevosten moikkaaminen ja ruokkiminen, muttei välttämättä ratsastaminen.

– Toinen hevosistani on vielä liian nuori ratsastamista varten, toinen taas ei oikein pidä siitä. Eilen illalla oli kuitenkin hieno sää, joten teimme ratsastusreissun läheiseen metsään.

Ratsastaminen ja eläinten hoitaminen on Jansenille – joka on viettänyt viime vuosina runsaasti aikaa kiertueilla ja levytysstudioissa – oiva tapa rentoutua.

– Kaikki tarvitsevat rentoutuakseen asioita, joilla ei ole mitään tekemistä varsinaisen leipätyön kanssa. Ratsastaminen ja ulkosalla olo ovat minulle hyviä tapoja relata.

Floor Jansen ja Nightwish esiintymässä viime vuonna. Nuclear Blast

Nightwish on positiivista pakoa todellisuudesta

Hollantilaisissa sinfonista metallia soittavissa After Foreverissa ja ReVampissa laulanut Jansen tuli suomalaisille tutuksi viimeistään vuonna 2012, jolloin hänet kiinnitettiin Nightwishiin. Uuden vokalistin kanssa syntyi vuonna 2015 Endless Forms Most Beautiful -albumi, ja tänä keväänä järkälemäinen Human. :II: Nature..

Uljasääninen Jansen pystyy tuottamaan luontevasti niin pehmeää pop-laulantaa, death metal -örinää, karjumista kuin ooppera-aariaakin, joten ei ole ihme, että Tuomas Holopainen nappasi hänet levy levyltä yhä suurellisemmaksi paisuvaan projektiinsa.

Ja viimeistään pesti Nightwishissä on osoittanut, ettei Jansenia pidetä turhaan yhtenä aikakautemme lahjakkaimmista ja monipuolisimmista metallilaulajista. Tähän mennessä hän on ollut eittämättä paras valinta toteuttamaan Tuomas Holopaisen hurjimpiakin vokaalisia visioita.

– Minulle pääseminen Nightwishin laulajaksi on ollut toteutunut unelma – se, että olen saanut olla mukana, nähdä yhtyeen kasvavan ja muuttuvan nykyisenlaiseksi, Jansen kiteyttää.

Jansenin mukaan Nightwishin konseptin kulmakiviin kuuluu positiivinen sanoma – siitä huolimatta, että yhtyeen vahvasti orkestroitu ja elokuvamainen musiikki voi olla toisinaan tavattoman dramaattista ja mahtipontista.

– Kyse on tietynlaisesta eskapismista, todellisuuspaosta. Aiemmin Nightwishin musiikin perustana oli enemmänkin fantasia, nyt tuodaan esille maailman ja koko elämän upeutta, kauneutta ja loistokkuutta. Musiikki vie sinut jonnekin hyvin kauas, eikä tähän tarvita edes sanoitusten yksityiskohtien huomaamista.

Tätä vasten ajatellen, Jansenin mielestä huhtikuussa ilmestynyt Human. :II: Nature. -albumi julkaistiin juuri oikeaan aikaan.

– Koronakevään aikana albumi on tuonut ihmisille lohtua, ja he ovat saaneet siitä uutta energiaa.

Nightwish kuvattuna Lontoon Natural History Museumissa. Gerwin Bakker

Haasteellisia laulusuorituksia

Human. :II: Nature. -albumin lauluosuuksia kuunnellessa ensimmäisenä tulee mieleen, ettei näistä varmaan ole ollut kovin helppo suoriutua. Jansen ei tätä kiellä.

– Levyn kappaleet – ja etenkin vokaaliosuudet – ovat hyvin monimutkaisia. Oli todella kova työ harjoitella ja opetella lauluosuuksia, ja sisäistää ne kokonaisvaltaisesti. Kyse ei ole pelkästään laulamisesta, vaan tarinan kertomisesta – siitä että ilmaisu on muutakin kuin nuotteja ja sanoja. Tämä oli ehdottomasti haaste.

Hyvänä esimerkkinä haasteesta toimii Human. :II: Nature. -albumin järjestyksessä toinen biisi, tähtitieteilijä Eugene Shoemakerista kertova Shoemaker. Kappaleen monimutkaisesti polveileva rakenne sisältää runsaasti tyyli- ja rytmivaihteluita, ja sen lyriikat ulottuvat planetaarisiin sfääreihin, kulkevat kuun kraattereissa ja vaeltelevat avaruuden kaukaisimmissa sopukoissa.

Tällaiseen pitäisi siten eläytyä.

Vokaalisesti kappale huipentuu loppupuolen jylhään oopperaosuuteen, jossa Jansenin huikaiseva sopraano ylistää latinaksi tähtiä – ad astra.

Shoemakerin kaltaisia lauluja Jansen harjoittelee palanen palaselta, ja analysoi ne lopulta atomeiksi. Prosessiin kuuluu intensiivisiä keskusteluja Tuomas Holopaisen kanssa ja loputonta harjoittelua.

– Eihän tällainen mene purkkiin kerralla: kyse on kertaamisesta, kertaamisesta ja taas kertaamisesta. Kuuden tai useamman viikon jälkeen voin sitten esittää laulun sellaisena, kuten pitääkin. Tuolloin alan olla perillä sanojen merkityksestä ja laulutyylistä: onko kyse karjumisesta, pitääkö olla pehmeyttä vai oopperaa, millainen on oikea äänenväri...

Prosessiin liittyy muitakin haasteita: aiemmissa yhtyeissään Jansen on osallistunut myös säveltämiseen ja sanoittamiseen, Nightwishin kohdalla asia on toisin.

– Minulle on edelleen suhteellisen uusi asia, että tulen musiikintekoprosessiin mukaan vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Human. :II: Nature. -albumin tekeminen oli hyvin mustavalkoinen kokemus. Toisaalta kyseessä oli pitkä ja monimutkainen ajanjakso, toisaalta prosessiin oli helppo sukeltaa mukaan, koska minulla on samoja kiinnostuksen kohteita kuin muullakin yhtyeellä.

Jansen on opiskellut sekä musiikkiteatteria että klassista laulua, mutta hän ei ole koskaan haikaillut oopperalavoille.

– Olen kylläkin kiinnostunut oopperatekniikasta, mutten itse oopperasta: olen sellaiseen liian persoonallinen ja omaehtoinen ihminen. Sitä paitsi olen tällä hetkellä niin rock, etten oopperalavoilla selviäisi.

Tämänhetkisiksi suosikkilaulajikseen Jansen mainitsee Halestormin Lzzy Halen, Symphony X -yhtyeen Russell Allenin sekä Alter Bridgen Myles Kennedyn.

Klassisen laulajakoulutuksen saanut Floor Jansen kokee olevansa liian omaehtoinen persoona oopperalavoille. Tina Korhonen

Korona patisti oman musiikin tekoon

Koronapandemia on kurittanut etenkin esiintyviä artisteja, eikä Floor Jansen ole poikkeus.

– Korona pyyhki kalenteristani kaiken pois koko vuodeksi. Ehkä siellä saattaa olla jonkinlainen Euroopan kiertue, mutta juuri nyt näyttää siltä, ettei tilanne muutu, ainakaan radikaalisti. Minulla piti olla myös soolokonsertteja, jotka ovat nyt peruuntuneet.

Sekä Jansenille että hänen miehelleen, Sabaton yhtyeen rumpalille Hans Van Dahlille, tilanne on täysin uusi: kumpikin soittaa menestyvässä, pitkiä kiertueita tekevässä bändissä.

– Emme ole oikein vielä täysin tottuneet tilanteeseen. Onneksi asumme maaseudulla: täällä on aina jotakin tekemistä ja ympäriltä löytyy avaruutta ja tilaa. Emme ole sitä ihmistyyppiä, joka vain istuskelisi kotona tekemättä mitään.

Kevään kuvioita mutkisti sekin, että maaliskuussa Jansen sairastui sitkeään, kuumeiseen flunssaan. Ei ole varmuutta siitä, oliko kyse koronasta, mutta laulaja eristi itsensä kotitalonsa vierasmökkiin.

– Kun vihdoin aloin tervehtyä, loksahtelivat asiat paikoilleen. Asetuin pianoni ääreen ja nyt haluan tehdä kokonaisen albumillisen uutta, omaa musiikkia. Huomasin, että olen viime vuosina kasvanut kylläkin laulajana, mutten lauluntekijänä.

Tulevan levyn sisällöstä tai musiikkityylistä Jansen ei vielä tahdo puhua mitään.

– En halua kuulostaa Nightwishiltä, koska Nightwish on jo olemassa, enkä ReVampilta, koska kyseisen yhtyeen olen jo nähnyt ja kokenut. Varsinaista aikataulua minulla ei ole, koska oikeanlaisen soundin ja oikeiden laulujen löytäminen on huomattavasti tärkeämpää. Tämä vaatii aikaa, ja sitähän minulla nyt on.

Lisäksi Jansen on löytänyt YouTuben maagisen maailman. Hän on tehnyt kanavalleen Storytime -sarjaa, jossa kertoilee arkielämästään ja rakentaa työmiehen ottein vaikkapa hevoshakaa.

– Tämä on ollut hauskaa: kyseessä on aivan erilainen kommunikointitapa, kuin mihin olen aiemmin tottunut.

Floor Jansenin YouTube -kanavaa. Video-ohjelmien tekeminen on laulajalle uusi aluevaltaus. Jussi Mankkinen / Yle

Suomen kielen opiskelu jäi kesken

Nightwishiin kautta Floor Jansenille on luonnollisestikin syntynyt vahvoja siteitä myös Suomeen. Hän asui Endless Forms Most Beautifulin äänitysten aikana Joensuussa, ja hyväksi havaitun tradition mukaan myös Nightwishin uusin albumin valmistui Kiteen Röskössä sijaitsevassa leirikeskuksessa.

– Käyn Suomessa vähintään kaksi kertaa vuodessa, oli kyse sitten joulusta tai kesäisestä vierailusta Röskössä. Tällä hetkellä kaipaan Suomea kovasti: on jotenkin outoa, ettei meneillään ole kiertuetta tai muuta vastaavaa.

Suomen kieleen Jansenilla on viha-rakkaussuhde. Hän suunnittelee opiskelevansa sitä Nightwishin seuraavalla maailmankiertueella – milloin se sitten toteutuukaan.

– Pyrin säästämään kiertueilla energiaani, mutta toisaalta ylimääräistä aikaa on yleensä riittämiin. Se, että istuu alas ja opiskelee jotakin asiaa vaikkapa tunnin verran, se on kivaa ajankulua ja pitää pääkopan liikkeellä.

Jansenin piti opiskella Suomea jo aiemminkin, mutta sitten kohtalo puuttui peliin. Hän tapasi ruotsalaisen aviomiehensä ja muutti Göteborgin lähistölle. Kolme vuotta sitten parille syntyi yhteinen lapsi, Freja. Prioriteetiksi muodostui luonnollisestikin ruotsin kielen ja ruotsalaisen kulttuurin opiskelu.

– Suomi ja Ruotsi ovat erilaisia maita sekä taustoiltaan että kulttuuriltaan, ja mitä enemmän näistä kahdesta maasta olen oppinut, sitä enemmän löydän eroavaisuuksia. Samojakin piirteitä toki löytyy: kummassakin maassa juhlitaan juhannusta, toisin kuin Hollannissa. Nyt olen tottunut tähänkin.

Jansen viittaa myös epäsuorasti Suomen ja Ruotsin hyvin erilaisiin tapoihin hoitaa koronapandemiaa.

– Olen iloinen siitä, että hallituksenne on pitänyt teistä niin hyvää huolta.

Jytisevillä power metal -kompeilla ryyditetyltä, sotametallia soittavalta Sabatonilta löytyy sellaisia kappaleita kuten Panzerkampf, Fields of Verdun ja White Death. Yhtyeen musiikki on siis varsin kaukana Nightwishin sinfonisesta metallimaalailusta.

Mutta kuunteleeko Floor Jansen Sabatonia kotioloissa?

– Pidän kylläkin bändin viboista, ihailen heidän energiaansa ja sitä, kuinka he ovat rakentaneet uraansa. En kuitenkaan soittaisi Sabatonia kotona sunnuntaiaamuna, juuri kun olen noussut ylös sängystä – vaikka olenkin naimisissa yhtyeen rumpalin kanssa, Jansen nauraa.