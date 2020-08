Vapo myy maitaan nettihuutokaupassa, koska turpeen energiakäyttö vähenee – Henri Pulkkinen osti metsää sijoituksena lapsilleen

Valtionyhtiö Vapon tavoitteena on myydä puolet sadan tuhannen hehtaarin maaomaisuudestaan. Eniten maata on myyty Pohjois-Pohjanmaalla,Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Henri Pulkkiselle metsähankinta on pitkäaikainen sijoitus.

Myynnissä on käytöstä poistettuja turvesoita, metsäpalstoja ja kosteikkoja.

Valtionyhtiö Vapon tavoitteena on myydä puolet sadan tuhannen hehtaarin maaomaisuudestaan.

Vapolle on kertynyt maaomaisuutta, alkaen turvetuotannon käynnistymisestä Suomessa suuressa mittakaavassa 1970-luvulla, jolloin valtion maista lohkaistiin Vapolle suuria osuuksia.

Yhtiö on hankkinut soiden lisäksi metsiä, joita on pidetty vaihtomaareserveinä. Metsiä on vaihdettu soihin esimerkiksi maanviljelijöiden kanssa.

– Maanomistajat ovat usein vaihtaneet esimerkiksi 100 hehtaaria suota 40 hehtaariin metsää. Jatkossa Vapo ei enää tarvitse suoalueita omistukseensa, koska energiaturpeen käyttö vähenee, sanoo Vapon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Ahti Martikainen.

Maita on vuodesta 2017 alkaen myyty noin 10 000 hehtaarin vuosivauhtia yhteensä yli 30 000 hehtaaria eri puolella Suomea.

Eniten maata on myyty Pohjois-Pohjanmaalla, vajaat 10 000 hehtaaria. Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa maita on myyty kolmisentuhatta hehtaaria.

Hinnat alkavat parista tuhannesta eurosta

Pääasiassa yhtiö on myynyt käytöstä poistettuja turvetuotantoalueita, metsätiloja ja kosteikkoja, joilla ei ole enää suunniteltu käyttöä.

– Tarkoitus on vapauttaa taseesta rahaa ydinliiketoiminnan ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen, sanoo Vapon kiinteistöjen ja maankäytön päällikkö Antti Ala-Fossi.

Vapon maankäytön ja kiinteistöjen päällikkö Antti Ala-Fossi sanoo, että mielikuvitus on rajana suonpohjien jatkokäyttöä suunniteltaessa. Pasi Takkunen / Yle

Vapolla on huutokaupat.com -sivustolla (siirryt toiseen palveluun) useita kymmeniä myyntikohteita muutamasta hehtaarista yli sadan hehtaarin alueisiin.

Ala-Fossin mukaan lähtöhinnat alkavat nollasta tai parista tuhannesta eurosta ja osa maista myydään automaattisesti eniten tarjoavalle.

– Hintataso vaihtelee paljon. Kohteet ovat erilaisia ja sijoittuvat Suomen kartalla eri tavoin. Joskus kohteen syrjäisyys on haitta, joillekin ostajille se voi olla etu, Ala-Fossi kertoo.

Lue seuraavaksi: Sitra haluaa eroon kiistellystä turpeesta etuajassa – Turveyrittäjä Ylelle: Toive on, että saisi hoitaa alueet kunnialla loppuun

Entisen turvesuon voi muuttaa kosteikoksi tukkimalla tai avaamalla alueen ojia. Vesikasvillisuus valtaa kosteikon yleensä viimeistään kymmenessä vuodessa. Pasi Takkunen / Yle

"Mielikuvitus rajana"

Turvetuotantoalueiden reunoilla tiet on yleensä kestäväksi tehty, koska turve on täytynyt kuljettaa sieltä pois raskailla ajoneuvoilla ympäri vuoden.

Vapon mukaan ennakkoon oli tiedossa, että hyvälle metsälle löytyy aina ostaja markkinahintaan. Samoin valmiit pellot ja pelloiksi sopivat turvetuotannosta poistuneet alueet ovat olleet koko ajan haluttuja kohteita.

Alueita on myyty pääasiassa kolmenlaisiin tarkoituksiin: metsänistutuksiin, viljelyyn ja kosteikoiksi.

Ala-Fossin mukaan kosteikkojen kysyntä harrastekäyttöön on ollut positiivinen yllätys.

– Täytyy sanoa, että vain mielikuvitus on rajana sille, mitä alueille voi tehdä. Monenlaisia erikoisuuksia on jo ollut, yksi erikoisimmista on harrasteilmailun käyttöön pienlentokentäksi myyty alue, Ala-Fossi kertoo.

Lue seuraavaksi: Sitran vaatimuksia ei vauhditeta turvemaakunnan pääkaupungissa – Seinäjoella haetaan uudelle laitokselle turpeenpolttolupaa

Linnut valtaavat kosteikon nopeasti. Kosteikoiksi muuttuneita turvetuotantoalueita on myyty esimerkiksi metsästysseuroille. Pasi Takkunen / Yle

Turpeen energiakäyttö vähentynyt ennakoitua nopeammin

Energiaturpeen käyttö vähenee kovaa tahtia ja tänä vuonna energiaturvetta on saatu nostettua heikosti.

Suomen nykyinen hallitus on asettanut strategiseksi tavoitteekseen vähentää turpeen energiakäyttö puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

Vapon mukaan energiaturpeen kysyntä on hiipunut nopeammin kuin on arvioitu. Martikaisen mukaan verot ja päästöoikeuksien hinta tulee ohjaamaan energiaturpeen käyttöä niin, että se puolittuu jo ennen vuotta 2025.

– Kyllä se vaikuttaa asiaan. Meidän näkemyksemme mukaan käyttö on vähentynyt vielä enemmän kuin on arvioitu. Lisäksi myyntiin on tulossa alueita, jotka oli aiemmin tarkoitus ottaa turvetuotantoon, mutta jotka on nyt päätetty jättää ottamatta käyttöön, Ala-Fossi sanoo.

Lue seuraavaksi: Turvekielto veisi myös kotimaiset salaatit, kurkut ja yrtit – yhdeksän kymmenestä kauppapuutarhasta sanoo lopettavansa, jos turvetta ei voi käyttää

Veden peittämää entistä turvetuotantoaluetta. Pasi Takkunen / Yle

Koneyrittäjä osti metsää lapsiaan varten

Veteliläinen koneyrittäjä Henri Pulkkinen on ostanut Vapolta erilaista maa-alueita viiteen otteeseen. Yksi Pulkkisen ostamista alueista on nuorta metsää kasvava noin neljän hehtaarin ala Evijärven Porrasnevan turvetuotantoalueen vieressä.

– Metsää siihen on tarkoitus saada kasvamaan, joten ojitusta tällä palstalla on aikomus tehdä. Kosteammista palstoista on tarkoitus tehdä peltoa, Pulkkinen kertoo.

Pulkkisen mukaan maamyynnin alettua hinnat eivät nettihuutokaupassa kohonneet korkeiksi, mutta sittemmin hintataso on noussut. Pikavoittoja hän ei kuitenkaan palstoiltaan odota.

– Kyllä täällä meilläpäin pienillä palstoilla hinnat tahtoo nousta. Nämä ovat kuitenkin pitkän ajan sijoituksia, jos lapset joskus jotain saisivat, Pulkkinen sanoo.

Täällä meilläpäin pienillä palstoilla hinnat tahtoo nousta. Nämä ovat kuitenkin pitkän ajan sijoituksia, jos lapset joskus jotain saisivat. Henri Pulkkinen

Vapolla on Ala-Fossin mukaan maata jäljellä vielä noin 70 000 hehtaaria, mistä osan myyntiä vauhdittaa muutokset Vapon maanomistuksen strategiassa.

Antti Ala-Fossin mukaan merkittävä osa turpeesta tuotetaan vuokramailta. Vielä omistetuille maille selvitellään myös muuta käyttöä kuten tuulivoimaa.

Vapo on suuntamassa ydinliiketoimintaansa pois energiaturpeen tuottamisesta. Yhtiön strategiana on jatkossa erilaiset ammattiviljelyyn sopivat kasvualustatuotteet, eläimille sopivat kuiviketuotteet ja korkeamman jalostusasteen tuotteet.

– Ensimmäinen aktiivihiilitehdas on valmistumassa Ilomantsiin. Vapo nostaa jo nyt enemmän kuiviketurvetta kuin energiaturvetta, Ahti Martikainen kertoo.