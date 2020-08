Teatterien syyskausi alkaa sekavissa tunnelmissa – perinteisellä tamperelaisella näyttämöllä irrotetaan joka toinen penkki

Teatterit valmistautuvat näytäntökauteen koronapandemian sekoittamissa tunnelmissa. Esimerkiksi Tampereen teatterin uusi johtaja Mikko Kanninen voisi tuskin aloittaa työtään paljon poikkeuksellisemmassa tilanteessa.

Ensinnäkin yleisökapasiteetti on laskettu puoleen. Siksi myös Tampereen teatterin perinteinen päänäyttämö näyttää erilaiselta kuin ennen.

– Päänäyttämöllä irrotetaan joka toinen penkki, Kanninen sanoo.

Lisäksi katsomot on jaettu lohkoihin, joilla on omat väliaika- ja WC-tilat. Teatteri toivoo, että katsojat käyttäisivät maskeja.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi perjantaina maskisuosituksen myös teattereihin.

Teatteri menee herkästi kiinni

Kanninen uskoo, että taide pitää pintansa vaikeissakin oloissa. Tampereen teatterin kaltaisessa työpaikassa taidetta täytyy kuitenkin tehdä turvallisesti, ja siksi turvallisuus nyt nousee taiteen edelle.

Mikko Kanninen aloitti työnsä Tampereen teatterin johtajana elokuussa. Nimitys paljastettiin maaliskuun alussa, juuri ennen koronakriisin pahinta aikaa. Antti Eintola / Yle

Työntekijöiden tartuntoja tai altistumisia yritetään välttää kaikin keinoin. Esitysten mahdollisiin peruuntumisiin joudutaan kuitenkin varautumaan.

– Kyllä tässä niin sanotussa yleisönpalvelubisneksessä talo menee tosi pienellä varoituksella kiinni, Kanninen sanoo.

Koronatilanteen aiheuttama taloudellinen isku teatterille on kova. Kannisen mukaan kaikkia toimintoja supistetaan niin paljon kuin pystytään.

– Viikoittain lasketaan, mihin kassa riittää. Jos olisimme ihan markkinoiden armoilla, talo olisi jo kiinni, Kanninen sanoo.

Tampereen suuret teatterit ovat valtiontuen piirissä.

Tampereen teatterin syksyn ensimmäinen ensi-ilta on 2. syyskuuta Frenckell-näyttämöllä. Maia Häklin käsikirjoittama ja ohjaama Synninkantajat perustuu Pauliina Rauhalan samannimiseen romaaniin.

Näyttelijä toivoo naurua maskien takaa

Syyskuun alkupuolella Tampereen teatterissa saa ensi-iltansa myös Henry Lewisin, Jonathan Sayerin ja Henry Shieldsin käsikirjoittama komedia Peter Pan menee pieleen.

Näyttelijä Mari Turunen kertoo, että näytelmää on harjoiteltu kahdessa osassa, ensin heinäkuussa ja sitten uudestaan elokuussa.

Näyttelijä Mari Turunen esiintyi Peter Pan menee pieleen -näytelmän harjoituksissa Tampereen teatterin pressitilaisuudessa Antti Eintola / Yle

Turusen mukaan koronatilanteen aiheuttama epävarmuus tykyttää takaraivossa, mutta harjoituksissa sitä ei niin ajattele.

– Totta kai teemme täällä kaikkemme sen eteen, ettei kukaan sairastuisi, mutta jos käy jotain, katsotaan mitä sitten tapahtuu.

Turunen toivoo, että teatterissa käynti olisi yleisölle miellyttävä kokemus poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

– Toivotaan, että ihmiset uskaltaisivat maskiensa takaa nauraa ja heittäytyä tähän kreisiin tunnelmaan, mitä yritämme saada aikaiseksi.

Lippuja jäljellä moniin esityksiin

Tamperelaisten teatterien lipunmyynti on edelleen merkittävästi normaalia vähäisempää, vaikka kevään täyspysähdyksen jälkeen kauppa on hivenen elpynyt.

Tampereen teatterin useimpiin esityksiin on vielä lippuja jäljellä. Tampereen komediateatterin mukaan etenkin ikäihmiset ovat palauttaneet lippujaan, mutta uuttakin myyntiä on.

Tampereen työväen teatterissa parhaiten ovat myyneet isot musikaalit, mutta lopullinen menekki on arvoitus. Työväen teatterin johtaja Otso Kautto kuvailee kulunutta korona-aikaa sekavaksi.

– Koska tämä on ollut kaikille uusi tilanne, tieto on jatkuvasti päivittynyt. Siksi myös suunnitelmien on pitänyt olla jatkuvasti päivittyviä.

Kautto sanoo olevansa levoton sen suhteen, miten näytäntökauden lopulta käy.

– Ryhtyvätkö katsojat käymään teatterissa, uskovatko he meidän turvatoimiimme ja miten tilanne kehittyy? Tämähän voi mennä millaiseksi tahansa.

Maskeista ei kynnyskysymystä

Myös Tampereen työväen teatterissa katsomoihin otetaan noin puolet tavallisesta yleisömäärästä ja maskien käyttöä suositellaan. Kautto uskoo, että katsojat tottuvat maskeihin.

– Luulen, että kun syksy on puolessa välissä, maskista tulee uusi normaali. En usko, että siitä tulee kynnyskysymystä.

Tampereen työväen teatterissa nähdään syksyllä muun muassa William Shakespearen Hamlet rock-musikaalina ensimmäistä kertaa Suomessa. Ensi-ilta on syyskuun alkupäivinä.

Musikaali Kinky Boots puolestaan tulee ensi-iltaan syyskuun loppupuolella. Sirkku Peltolan uusi sovitus ja ohjaus Maiju Lassilan Ikiliikkujasta on vuorossa lokakuun puolessavälissä.