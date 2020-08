Muovittomien kahvikuppien piti valloittaa maailma – sitten kaikki pysähtyi seinään: "Asiakkaat sanoivat, että palataan asiaan"

Kuppikartonkibisnes on hyytynyt Kotkamillsin tehtaalla.

Kaikki näytti hyvältä vielä viime syksynä.

Tuolloin Kotkamills solmi ensimmäisen ison sopimuksensa kartongin toimittamisesta italialaiselle kahvijätti Lavazzalle. Tammikuussa Lavazza Professional lanseerasi Kotkamillsin kartongista tehdyn uuden ekologisen kupin, joka otettiin helmikuussa käyttöön juoma-automaateissa eri puolilla Eurooppaa.

Nyt koronaviruspandemia on siirtänyt muovittoman kuppikartongin läpimurron hamaan tulevaisuuteen.

Kotkassa toimivan metsäyhtiö Kotkamillsin toimitusjohtajan Markku Hämäläisen mukaan kuppikartongin myyntimäärät ovat viime kuukausina jääneet hyvin vaatimattomiksi.

Hämäläinen kertoi huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun), että tapahtumien peruuntuminen sekä ravintoloiden, pikaruokapaikkojen ja kahviloiden sulkeminen on vaikuttanut kertakäyttöastioiden ja -kartongin kulutukseen.

– Meillä oli lupaavat diilit kynnyksellä. Sitten asiakkaat sanoivat, että palataan asiaan, kun virus rauhoittuu, Hämäläinen sanoo Ylelle nyt.

Yhtiö on aiemmin kertonut julkisuuteen sopimuksista Lavazzan lisäksi Englannin Valioliigassa pelaavan Norwich City FC:n, SM-liigaseura Kouvolan KooKoon ja Veikkausliigassa pelaavan Helsingin Jalkapalloklubi HJK:n kanssa.

Taivekartongin kysyntä lisääntynyt

Pakkauskartonkia ja laminaattipaperia valmistavan Kotkamillsin kartonkikone käynnistyi vuonna 2016. Vuotta myöhemmin alkoi muovittoman ja maatuvan kahvikuppikartongin säännöllinen tuotanto.

Menneet, hiljaiset myyntikuukaudet Kotkamills on käyttänyt kuppikartongin kehitystoimien eteenpäin viemiseen yhtiön sisällä. Hämäläisen mukaan koronaviruksen rauhoituttua työtä jatketaan siitä, mihin helmikuussa jäätiin.

– Edelleenhän ne näkymät ovat, nehän eivät ole muuttuneet miksikään. Muovittomuus ja helppo kierrätys on iso valttikortti, eli että voidaan paino- ja toimistopapereiden kanssa käyttää samaa kierrätyssysteemiä, Hämäläinen selittää.

Muovittoman kuppikartongin vaatimattomista myyntiluvuista huolimatta Kotkamillsin ensimmäisen vuosipuolikkaan tulos oli Markku Hämäläisen mukaan "erinomaisen hyvä".

Elintarvikepakkauksissa käytettävän taivekartongin myynti on lisääntynyt ja tilauksia on yhtiön mukaan (siirryt toiseen palveluun) ollut ennätyksellisen paljon.

Yhtiön tavoitteena on ollut, että muutaman vuoden kuluessa kartonkikoneella tehtäisiin puolet taivekartonkia ja puolet muovitonta tuotetta.

Nyt investoidaan laminaattipaperiin

Kotkamills on viime vuosina satsannut euronsa kartonkikoneen rakentamiseen, minkä vuoksi laminaattipaperin valmistukseen liittyvät investoinnit ovat jääneet vähemmälle. Nyt tilanteeseen on tulossa muutos, sillä yhtiö aikoo kasvattaa laminaattipaperin tuotantoa lähivuosina 160 000 tonnista 200 000 tonniin.

– Kysyntä on ollut koko ajan suurempi kuin tarjonta eli meillä on kapasiteettipula. Nyt näiden toimenpiteiden jälkeen me uskomme, että kysyntä ja tarjonta ovat suurin piirtein tasapainossa.

Näillä toimenpiteillä Hämäläinen viittaa sellutehtaan ja laminaattipaperikoneen uudistuksiin. Uudistukset aloitetaan sellutehtaasta parhaillaan käynnissä olevan vuosittaisen huoltoseisokin aikana. Sellutehtaan uudistustöiden tavoitteena on lisätä laminaattipaperin valmistuksessa käytettävän sellun määrää ja parantaa sen laatua.

Sellutehtaan töiden valmistuttua on suunnitelmissa uudistaa laminaattipaperia valmistavaa konetta. Hämäläinen arvioi, että tuotanto rullaa toivotulla tasolla noin kolmen vuoden kuluttua.

Laminaattipaperia käytetään päällysteenä esimerkiksi rakennusteollisuudessa, sillä laminaatti parantaa puun lujuutta. Sen käyttökohteita ovat muun muassa sementtimuotit, rakennusten ulkoseinät ja keittiöiden työtasot.

Uuden paperikoneen hankinta on edelleen suunnitteluasteella

Kotkamills on aiemmin kertonut selvittävänsä myös toisen laminaattipaperikoneen rakentamista Kotkaan. Silloin yhtiö voisi luopua laminaattipaperin ostosta Stora Enson Tainionkosken tehtaalta. Investointipäätös ontoistaiseksi jäissä. Hämäläisen mukaan suunnitelmat ovat olleet tauolla koronaviruksen vuoksi, mutta valmistelutyöt jatkuvat.

– Jos rahoituksen saaminen noin isoon hankkeeseen oli vaikeaa aikaisemmin, nyt on ollut vieläkin vaikeampaa. Hyvän markkinatilanteemme vuoksi uskomme, että jahka maailma rauhoittuu, alamme taas viedä sitä eteenpäin.