Tällainen on diktatuuri Valko-Venäjä: Suomessa asuva Kirill Kirillov kertoo murhista, epätoivosta – ja toivosta

Kirill Kirillov haluaisi äitinsä pois Valko-Venäjältä. Itse hän on asunut jo hyvän aikaa Suomessa. Arttu Timonen / Yle

Helsingissä asuvan valkovenäläisen Kirill Kirillovin tunteet heittelevät epätoivosta ylpeyteen, kun hän seuraa synnyinmaansa vaalien jälkeistä tilannetta. Nyt Kirillov kertoo Takaisin Pasilaan -podcastille, millaista elämä Valko-Venäjällä on.

32-vuotias Kirill Kirillov muutti Suomeen, koska elämä Valko-Venäjällä oli liian tukalaa. Hän pitää edelleen säännöllisesti yhteyttä läheisiinsä kotimaassaan.

Hän kertoo, että viime päivinä tunneskaala on vaihdellut koko ajan pelon, vihan, aggression, ilon, ylpeyden ja toivon välillä, kun hän seuraa päivästä toiseen jatkuvia mielenosoituksia ja Valko-Venäjän epävakaata tilannetta vaalien jälkeen.

Kirillov kertoo Takaisin Pasilaan -podcastissa, millaista elämä Valko-Venäjällä on.

Kuuntele Kirill Kirillovin haastattelu Takaisin Pasilaan -podcastista, joka sukeltaa tänään Valko-Venäjän arkeen.

1. Työllä ei elä

– Kun Aljaksandr Lukašenkasta tuli presidentti, olin ala-asteella. Valko-Venäjällä oli aika vaikea elää. Vuosi vuodelta elämisestä tuli vaikeampaa.

– Olen tehnyt töitä 17-vuotiaasta asti, välillä tein kahta työtä. Esimerkiksi kerran tein kolmen kuukauden ajan töitä seitsemän päivää viikossa. En jaksanut sitä pidempään. Olin hirveän iloinen, kun löysin työpaikan ulkomailta.

– Valko-Venäjällä ainoa kysymys on, saadaanko ruokaa ja laskut maksettua.

2. Ne, jotka pääsevät pois, lähteävät

– Monet kaverini ovat lähteneet toiseen maahan, ja pari vuotta sitten koulun opettaja lähti. Koko perhe muutti pois. Vanhempani asuvat vielä siellä ja osa kavereista.

– Haluaisin äitini pois Valko-Venäjältä. Haluaisin löytää hänelle turvallisen paikan maasta, jossa on venäjänkielistä väestöä, esimerkiksi Latviasta tai Liettuasta.

Aljaksandr Lukašenka roikkuu pää alaspäin graffitissa, joka on maalattu talon seinään Helsingin Pasilassa. Arttu Timonen / Yle

3. Diktaattori on murhauttanut ihmisiä

– Kaikki tietävät, että Lukashenka oli melko julma, monet eivät pitäneet hänestä. Viime aikoina on paljastanut useita rikoksia, joita tehtiin Lukashenkan käskystä. Ihmisiä on tapettu.

– Voin sanoa, että Lukashenka on erittäin julma, hän ei pidä ihmiselämää arvossa. Miksi? Ehkä siksi, kun hän on diktaattori. Hän sanoi yhdessä haastattelussa, että Hitler oli ihana ihminen.

4. Jos haluaa sairaanhoitoa, kannattaa valehdella

– Kun soitetaan ambulanssia, siellä aina kysytään, kuinka vanha potilas on. Jos on vanha ja heikossa kunnossa, eläkeläinen tai jotain, ambulanssi voi kieltäytyä tulemasta. Heillä ei ole resursseja, he ottavat ensimmäiseksi nuoria.

– Tietenkin voi sanoa, että on nuori…

5. KGB on vielä voimissaan

– Olen melkein joka toinen päivä puhelimitse äitiini yhteydessä. Yritän motivoida häntä sanomaan ääneen mielipiteensä, mutta hän ei uskalla.

– Hän sanoi, että “poliisi kuuntelee meitä”. Minä sanoin, että "no niin".

Keskustelu on avoinna 19.8. klo 23 asti.