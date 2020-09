Korona villitsi nuoret kuskit – kokoontumiset satojen autojen kiihdytysajoissa huolestuttavat poliisia

– Me teemme ihan juuri lähtöä, sillä poliisi on tulossa, sanoo Inka Koskenranta, 20.

Huoltoaseman parkkipaikka on täynnä. Autotapahtuma Forssa Night Cruising, Forssan yöajelu, on houkutellut paikalle satoja autoja ja kymmeniä moottoripyöriä lähiseuduilta.

Autojen bassot soivat täysillä, ja yleisöä on kerääntynyt katsomaan, kun nuori kuljettaja polttaa kumia. Valkoinen auto luistelee asvaltilla sivuluisussa ja käy yllättävän lähellä vieressä seisovia nuoria. Jossain näkyy poliisipartio, ja eräs nuori juoksee viittomaan sudittelevalle autolle käsimerkein, että nyt kannattaa lopettaa.

Forssa Night Cruising -autotapahtumaan kerääntyy nuoria autoilijoita Forssasta ja sen lähikunnista. Aleksi Nuotio

Kesä on kuumimmillaan, ja nuoret elävät parasta loma-aikaa.

Ei ehkä uskoisi, että uusi tieliikennelaki on ollut voimassa jo kuukauden päivät.

Se kieltää turhan ja metelöivän ajon koko maassa, kun ennen se oli kiellettyä vain taajamissa. Uuden lain myötä turhasta ja metelöivästä ajosta voidaan sakottaa.

– Se on ihan perseestä. Koska ei silloin voi tehdä yhtään mitään, jos ei voi ajella, sanoo Seinäjoelta kotoisin oleva Miro.

– Ajellaan silti, hän lisää.

Nuorilla kuljettajilla näyttää jatkuvan sama meno kuin aina ennenkin.

Kesäisin hurjastellaan

Vanhempi konstaapeli Simo Luhtasela Pirkanmaan poliisilaitoksen liikennepoliisiyksiköstä kertoo, että kulunut kesä on ollut selvästi rauhattomampi kuin aikaisemmat kesät. Syynä on ollut luultavasti korona, sillä nuorten harrastukset loppuivat pandemian vuoksi jo keväällä.

– Pirkanmaalla ja muuallakin on ollut uutena trendinä kokoontumiset kiihdytysajojen piirissä. Se on ollut tosi huolestuttavaa tässä kesässä. Lähellekään samanlaista määrää ei ollut ennen.

Tampereen Hiedanrannan teollisuusalueelle on kerääntynyt uutta lakia edeltävänä iltana noin 200 autoilijaa. Autotapahtuman nimi on Underground Night Cruising of Pirkanmaa eli UNCOP ja sen järjestää tuntematon taho.

Tampereen Hiedanrantaan kokoontui noin 200 autoilijaa päivää ennen uuden tieliikennelain voimaan astumista. Aleksi Nuotio

Viesti tapahtumasta leviää sosiaalisessa mediassa, jonne päivittyy pitkin iltaa tieto siitä, minne autoilijat siirtyvät seuraavaksi. Paikka nimittäin vaihtuu illan aikana useaan otteeseen.

Poliisi on paikalla, mutta ainoastaan seuraamassa tapahtumaa sivusta.

– Eihän näitä tapahtumia kukaan voi oikein kieltää. Sakkojahan poliisi pystyy jakelemaan, mutta ketä se nyt kiinnostaa tässä vaiheessa. Ei näin suureen porukkaan voi oikein vaikuttaa, kertoo tapahtumaan osallistuva Joona. ** **

Jos miettii esimerkiksi joitain harrastuksia, niistä aika monet ovat tosi kalliita. Autotapahtumat ovat ilmaisia. Inka Koskenranta

Simo Luhtaselan mukaan kesä on tarpeettoman ja metelöivän ajon kannalta ongelmallisinta aikaa, etenkin nuorten kuljettajien keskuudessa.

– Nuorten täytyy jossain kokoontua, ja usein kokoontumiset ja rallit tapahtuvat paikoilla, joissa on asutusta lähellä. Näitä paikkoja ovat esimerkiksi koulujen pihat, sanoo Luhtasela.

Hiljaisina iltoina Inka, Venla ja Milla pelaavat ystäviensä kanssa autopiilosta. Siinä yksi kuljettaja menee autossa olevien ystäviensä kanssa piiloon toisen autollisen etsiessä. Kari Alentola / Yle

Lämpöiset kelit houkuttelevat nuoret autoilijat kokoontumaan ja soittamaan musiikkia. Syksyllä ja talvella kokoontumiset ovat erilaisia. Silloin ei enää samalla tavalla kokoonnuta isolla porukalla koulujen tai kauppojen pihoihin.

– Kesän jälkeen nuorilla ei ole enää niin paljon vapaa-aikaa, koska koulut ja harrastukset alkavat.

Vetokisoja ja kuminpolttoa

Suuria kokoontumisia on myös pienillä paikkakunnilla.

Poliisipartio on saapunut huoltoasemalle Jokioisille, joten nuoret kuljettavat ryhtyvät tekemään lähtöä. Paikalle jäävät viimeisenä Inka ja hänen siskonsa Venla Koskenranta, 18, jotka keräilevät maahan jääneitä roskia ja pulloja.

– Emme voi taata, ettei roskia jäisi, mutta pyrimme siivoamaan paikkoja niin paljon kuin vain ehtii, Inka kertoo.

Autot ja ajelu ovat meille tosi tärkeitä. Venla Koskenranta

– Siivoukseen osallistuu muitakin nuoria. Se on hienoa, että muitakin kiinnostaa, mihin kuntoon pihat jäävät, hän jatkaa.

Forssan yöajelun letka on lähtenyt jo kohti Loimaata. Vähintään parin kilometrin mittainen autojono kerää pienten sivuteiden varrella asuvien katseita. Autojen kyydissä olevat nuoret istuvat puoliksi ulkopuolella ikkunoista, rummuttavat peltiä ja huutavat juomat kädessään.

Forssa Night Cruisingissa autoletka kiertää Forssan lisäksi muun muassa Koskella, Jokioisissa ja Loimaalla. Aleksi Nuotio

Mukana ajelee Inkan ja Venlan lisäksi heidän ystävänsä Milla Ekqvist, 18.

Inka arvelee, että vastaavia tapahtumia järjestetään siksi, ettei nuorille ole tarjolla mitään muuta, joka kiinnostaisi.

– Jos miettii esimerkiksi joitain harrastuksia, niistä aika monet ovat tosi kalliita. Autotapahtumat ovat ilmaisia. Rahaa menee toki polttoaineisiin ja muihin autoon liittyviin kuluihin. Tapahtumissa kuitenkin näkee ihmisiä ja autoja, joten totta kai sinne haluaa mennä, kertoo Inka.

Vanhempien mielestä on hyvä, kun nuoret jatkavat tätä perinnettä, että parkitellaan. Inka Koskenranta

Samaan tapaan kuin Tampereella, myös Forssassa järjestettävän tapahtuman kulku selviää pitkin iltaa sosiaalisen median kanavissa.

Tapahtuma on kuitenkin selvästi UNCOPia rauhattomampi muun muassa kuminpolton takia. Sudittelevan ja kaasuttelevan auton ympärille kokoontuu aina valtava määrä yleisöä.

Forssa Night Cruisingissa ei aina ole poliisia paikalla, mikä mahdollistaa muun muassa kuminpolton yleisön katsellessa. Aleksi Nuotio

Kuminpoltto ja auton kaasuttelu sivuluisussa ovat kiellettyjä, sillä auto ei ole silloin kuljettajan hallinnassa. Nuoret tietävät, että kyseinen toiminta loppuu, jos poliisi saapuu paikalle. Siksi poliisin saapuessa nuoret poistuvat paikalta.

Vanhempi konstaapeli Simo Luhtasela kertoo, että poliisipartioiden läsnäololla tapahtumien lieveilmiöitä pyritään estämään.

– Kun auto on sivuluisussa ja poltetaan kumia, ympärillä on yleensä yleisöä. Toivottavaa on, ettei silloin tapahdu mitään vahinkoa, mutta valitettavasti se yleensä vähän odottaa sitä. Ei tarvitse kuin yhdellä lähteä lapasesta, sanoo Luhtasela.

Ei ole muuta tekemistä

– Autot ja ajelu ovat meille tosi tärkeitä, sanoo Venla Koskenranta.

Autoissa viehättää vauhti ja nopeus. Siksi Venla, Inka ja Milla ajavat jäärata-autoilla kisaa järven jäällä.

Jos he eivät ole liikenteessä, he viettävät aikaa Venlan ja Inkan isän autohallilla. Liikenteessä kuitenkin yleensä ollaan lähes aamusta iltaan.

Venla, Milla ja Inka viettävät aikaa Inkan ja Venlan isän autohallilla. Siellä pelataan korttia ja pestään autoja. Kari Alentola / Yle

– Ajelemme sen takia, ettei täällä Forssassa ole mitään tekemistä. Tämä on niin pieni paikkakunta, ettei täällä ole virikettä nuorille, sanoo Milla.

Sakkoja on ehtinyt tulla, vaikka kortti on ollut vasta vähän aikaa. Milla on ehtinyt saada kaksi ylinopeussakkoa, ja Inkalta on lähtenyt jopa kaksi kertaa kortti. Vanhemmat eivät ilahtuneet, mutta he ymmärtävät nuorten autoharrastuksen.

– Ainoa, mistä tulee sanomista, on polttoaineiden kulutus, kertoo Inka.

Nuoret kiertävät yleensä paikkoja, joissa samanikäiset kaverit ovat viettämässä aikaa parkissa eli parkittamassa. Perinteisiä paikkoja ovat esimerkiksi Prisma, Citymarket, huoltoasema Autokeidas ja urheilukenttä.

Ajellessaan nuoret kiertävät paikkoja, joissa heidän ikäiset yleensä viettävät aikaa ja ovat parkittamassa. Kari Alentola / Yle

– Vanhempien mielestä on hyvä, kun nuoret jatkavat tätä perinnettä, että parkitellaan, kertoo Inka.

– Vanhempien ihmisten mielestä on myös parempi, että nuoret ajelevat kuin että häiritsevät kauppojen käytävillä muita, lisää Milla.

Muuttaako uusi laki mitään?

Uusi laki ei kiellä satojen autojen kokoontumisia. Se ei myöskään kiellä pitkän autoletkan rauhallista ajoa, jos ajetaan esimerkiksi paikkakunnalta toiseen.

– Se ei ole korttelirallia. Tarpeeton ajo yhden keskustan alueella ja kaasuttelu on kiellettyä, kertoo vanhempi konstaapeli Simo Luhtasela.

En osaa sanoa, kuinka paljon lakipykälän myötä on jaettu rangaistuksia. Ei välttämättä ihan kauheasti. Vanhempi konstaapeli Simo Luhtasela

Rauhaton meno on kuitenkin uudesta laista huolimatta jatkunut. Voiko lain avulla siis mitenkään poistaa tarpeetonta ja metelöivää ajoa?

– Eiväthän sakotkaan poista ylinopeutta. Samalla tavalla voidaan ajatella tämän uuden tieliikennelain suhteen. Se antaa toki purentavaraa, kun voi jakaa sakkoja, sanoo Luhtasela.

Jos ajaisimme toria ympäri viisi kertaa niin, että poliisi näkee, meitä voitaisiin sakottaa. Inka Koskenranta

Tarpeettomaan ja häiritsevään ajoon puututaan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Kun poliisi tietää, että nuoret kokoontuvat, poliisit kiertävät paikkoja läpi ja katsovat, että tilanne ovat järjestyksessä.

– En osaa sanoa, kuinka paljon lakipykälän myötä on jaettu rangaistuksia. Ei välttämättä ihan kauheasti. Enemmän on ohje- ja neuvonta-asiaa, sanoo Luhtasela.

"Meillä on aina määränpää"

Inka Koskenranta ei ole uudesta laista huolissaan.

– Me saamme edelleen parkittaa samoissa paikoissa, mutta jos ajaisimme toria ympäri viisi kertaa niin, että poliisi näkee, meitä voitaisiin sakottaa.

Tampereen UNCOP:iin saapuneet nuoret ovat yksimielisiä uudesta laista. Sen ei uskota tuovan minkäänlaista muutosta.

Vanhempi konstaapeli Simo Luhtasela kertoo, että poliisipartion läsnäolo yleensä rauhoittaa isojen autotapahtumien menoa. Aleksi Nuotio

– No eihän siinä mitään järkeä ole. Luulen, ettei se tässä tapauksessa kauheasti kosketa minua. Taidan jatkaa ajelua ihan samaan malliin, toteaa Lauri.

Samoilla linjoilla on myös Kimi, joka ajelee kotikaupungissaan Hämeenlinnassa jatkuvasti. Kilometrejä tulee arviolta tuhat viikossa. Bassot soivat neljän kilometrin päähän, ja kotirauhan rikkomisesta on tullut jo ennen uutta lakiakin sakkoja.

– Meillä on aina määränpää. Me mennään ABC:lle ja ABC:ltä istumaan jonnekin ja sitten takaisin ABC:lle. Se on laillista.

