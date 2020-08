HS: Kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tytär valehteli jo turvapaikkahakemuksessaan

Nainen on tunnustanut vilppinsä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) kohdistuneesta huijauksesta epäilty irakilaisnainen on valehdellut jo turvapaikkahakemuksessaan, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Nainen on HS:n tietojen mukaan tunnustanut asian poliisille. Hän on kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tytär.

Suomi sai EIT:ltä viime vuonna langettavan tuomion ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta, kun se karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017.

Silloisten tietojen mukaan mies surmattiin pian paluunsa jälkeen. Sittemmin selvisi, että mies onkin elossa, ja keskusrikospoliisi (KRP) aloitti asiasta esitutkinnan.

KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala sanoo HS:lle, että yksi tutkittavana olevista rikosnimikkeistä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä ja kyse on turvapaikkahakemuksessa annetuista virheellisistä tiedoista.

