Vantaan terveyspalvelujohtaja Skopjen-lentojen keskeyttämisestä: "Voi puntaroida, estääkö se kuitenkaan kyseisestä maasta tulevia meille saapumasta"

Skopjesta Turkuun saapuneilta lennoilta on todettu viime viikkoina kymmeniä koronavirustartuntoja.

Vantaan terveyspalvelujen johtajan Piia Vuorelan mukaan lentojen kieltäminen yhdestä maasta ei välttämättä olisi kovin tehokas keino estää koronan tuloa ulkomailta Suomeen. Vuorela huomautti A-studiossa, että on olemassa muitakin matkustustapoja.

– Ehkä siinä voi puntaroida, että estääkö se sitten kuitenkaan kaikkia kyseisestä maasta tulevia matkustajia meille saapumasta, Piia Vuorela sanoi tänään tiistaina Ylen A-studiossa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi aiemmin tänään, että Skopjen lentoreitin keskeyttämistä valmistellaan parhaillaan. Skopjesta Turkuun saapuneilta lennoilta on todettu viime viikkoina kymmeniä koronavirustartuntoja.

HUSin toimitusjohtajan Juha Tuominen kaipasi pakkokaranteeneihin valtakunnallisia ohjeita Yle

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen huomautti, että on tärkeää, että terveysviranomaiset pystyvät tekemään kohdennettua seulontaa.

– Nyt, tuuria tai ei, niitä paikkoja on löydetty. Tietenkin niihin pitää silloin puuttua niihin kohdennettuihin paikkoihin, Tuominen sanoi.

Tuomisen mukaan kaikkia lentoasemalle eri puolilta Eurooppaa ja muuta maailmaa Suomeen tulevia ihmisiä ei pystytä testaamaan.

– Juuri kuultiin, että 3 000–4 000 ihmistä päivässä tulee tällä hetkellä lentoaseman kautta Suomeen. Kun määrät on niin suuria, niin eihän niitä kaikkia pysty testaamaan, Tuominen jatkoi.

Vantaa ei ole asettanut lentokoneellisia pakkokaranteeneihin

Vuorela sanoi, että Vantaa ei ole asettanut ihmisiä karanteeniin pelkästään matkustusmaan perusteella. Kaikilla karanteeniin asetetuilla on ollut koronatartunta. Vantaa vastaa Helsinki–Vantaan lentoaseman koronatestauksista ja -karanteeneista.

– Tällaista lain tulkintaa me emme ole tehneet, että ihan koko lentokoneellinen voitaisiin pakkokaranteeniin laittaa, Vuorela sanoi.

Hänen mukaansa pelkkä maa, josta ihminen saapuu Suomeen ei ole riittävä peruste karanteenille, jos ihminen on terve ja oireeton.

– Tartuntatautilaki sanoo, että sen pitää olla ilmeinen sen vaaran, jota tämä henkilö ympäristölleen aiheuttaisi. Ilmeinen vaara on silloin, jos on todettu tartunta, mutta me emme pidä ilmeisenä vaarana lähiympäristölle pelkästään sitä, että saapuu jostain maasta, Vuorela selitti.

Sekä Vuorela että HUSin Juha Tuominen korostivat omaehtoisen karanteenin merkitystä taistelussa koronaa vastaan. Vuorela painotti, että omaehtoista karanteenia on tärkeää jatkaa täydet kaksi viikkoa, vaikka olisi saanut negatiivisen testituloksen.

Me tarvitsemme yhtenäiset ohjeet, ettei tämä lähde sellaiseksi, että jokainen arpoo vähän omiansa. Juha Tuominen

Tuominen kaipasi pakkokaranteeneihin valtakunnallisia ohjeita.

– Me tarvitsemme yhtenäiset ohjeet niin valtioneuvoston kuin THL:n tasolta. Ettei tämä lähde sellaiseksi, että jokainen arpoo vähän omiansa, Tuominen sanoi.

Lisää aiheesta:

Hallituksen neuvottelu matkustusrajoituksista jatkui Säätytalolla yöhön – tiedotustilaisuus luvassa vasta keskiviikkona

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ehdottaa hallitukselle Skopjen-lentojen keskeyttämistä – "Tämä on poikkeuksellinen toimi"

Lauantaina Turkuun saapuneella Skopjen-lennolla todettiin 12 koronavirustartuntaa – Kaupunginjohtaja: Näin ei voi jatkua