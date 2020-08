Ex-presidentti Bill Clinton arvosteli Donald Trumpia – "Hänen toimistonsa pitäisi olla komentokeskus, mutta se on myrskyn keskus"

Yhdysvalloissa demokraattien puoluekokous on jatkunut entisen presidentin Bill Clintonin ja Joe Bidenin vaimon ja poliittisen neuvonantajan Jill Bidenin puheilla.

Molemmat arvostelivat harvinaisen kovasanaisesti presidentti Donald Trumpia.

Tilaisuudessa Joe Biden nimitettiin virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Clinton: Trump vähättelee koronakriisiä ja on pilannut talouden

Clinton aloitti puheensa toteamalla, että presidentinvaali on maailman tärkein työhönottohaastattelu. Presidentti valitaan ratkomaan ongelmia ja luomaan mahdollisuuksia.

– Työ vaatii paljon erityisesti tänä vuonna, kun koronapandemian ennustetaan vievän 200 000 amerikkalaisen hengen ja tuhoavan miljoonia työpaikkoja ja pienyrityksiä, Clinton alusti.

Sen jälkeen hän kertasi sitä, miten Trump on reagoinut virukseen. Clintonin mukaan Trump ensin vähätteli sitä ja sanoi tilanteen olevan hallinnassa.

– Kun hän ei pitänyt asiantuntijoilta saamistaan neuvoista, hän päätti olla noudattamatta niitä, Clinton sanoi.

Donald Trump lehdistötilaisuudessa. Kevin Dietsch / AOP

Clintonin mukaan Trumpin huono politiikka näkyy Yhdysvaltain koronaluvuissa. Maassa on neljännes kaikista koronatapauksista, vaikka vain neljä prosenttia maapallon väestöstä asuu Yhdysvalloissa.

Clinton listasi muita teollisuusmaita, joissa työttömyysaste on moninkertaisesti Yhdysvaltoja alhaisempi. Hän jatkoi toteamalla, että Yhdysvallat on ainoa teollisuusmaa, jossa työttömyys on kolminkertaistunut koronapandemian johdosta.

– Tällaisena aikana Oval Officen (presidentin työhuone) pitäisi olla komentokeskus, mutta se on myrskyn keskus. Siellä vallitsee pelkkä kaaos, Clinton jyrähti.

Hän syytti Trumpia siitä, ettei tämä kanna vastuuta virheistään, vaan syyttää niistä aina muita. Clintonin mukaan Trumpille tyypillinen tapa toimia – faktojen kieltäminen sekä muiden syyttely ja vähättely – on omiaan viihdyttämään ja lisäämään vastakkainasettelua.

– Mutta todellisen kriisin iskiessä se sortuu kuin korttitalo, Clinton sanoi.

Hän kysyi kuulijoilta, haluavatko he tosiaan sellaisen presidentin, joka viettää päivänsä katsomalla televisiota ja hyökkäämällä muita vastaan sosiaalisessa mediassa.

Joe ja Jill Biden kävivät laskemassa kaatuneiden muistopäivän seppeleen Wilmingtonissa, Delawaressa. Olivier Douliery/ AFP / Lehtikuva

Jill Biden ylisti miehensä kykyä selvitä tragediasta

Jill Biden keskittyi puheessaan kuvailemaan aviomiestään Joe Bidenia perheenisänä.

Hän kertasi perheen kokemia tragedioita ja rinnasti ne Yhdysvaltain koronapandemian aikana kokemiin menetyksiin.

– Miten rikki menneestä perheestä tehdään kokonainen? Samalla tavalla kuin rikkinäisestä kansakunnasta. Rakkaudella ja toisten ymmärtämiselle, pienillä ystävällisillä teoilla, rohkeudella ja uskolla, hän sanoi.

Biden ylisti miehensä kykyä pysyä koossa ja jatkaa työskentelyä sen jälkeen kun pariskunnan yhteinen lapsi kuoli syöpään vuonna 2015.

Demokraattien etäkokouksena järjestettävä puoluekokous jatkuu torstaihin asti.

Nelipäiväinen kokous huipentuu presidenttiehdokas Bidenin puheeseen torstaina. Varapresidenttiehdokkaaksi vasta viime viikolla nostettu Kamala Harris puhuu puolestaan keskiviikkona.

Lue myös:

Liian pitkä suudelma ja buuausta Hillary Clintonille – Nyt alkaa Yhdysvaltain vaalishow: 5 tärppiä, miten puoluekokouksia kannattaa seurata

Joe Biden ja Kamala Harris pitivät ensimmäisen kampanjatilaisuutensa – eivät säästelleet sanojaan hyökätessään Trumpia vastaan

Kuka on Yhdysvaltain demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris? Koostimme kiinnostavimmat faktat lasikattoja rikkoneesta syyttäjästä

Voiko mielipidemittauksiin luottaa USA:ssa? Asiantuntijat vastaavat kuuteen kysymykseen presidentinvaalien kannatusluvuista

Joe Biden pyrki presidentiksi ensimmäisen kerran jo Reaganin aikaan – Ikuisella poliitikolla on ollut menestyksekäs mutta traaginen elämä

Biden on Trumpin edellä sekä valtakunnallisesti että vaa'ankieliosavaltioissa – presidenttikisa on kuitenkin vasta alussa