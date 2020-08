Lukuvuoden suunnittelu venyy Kouvolassa jouluun asti opettajien lomautusten takia – OAJ:n paikallisjohtaja: ''Osa opettajista pettynyt ja turhautunut kaupunkiin''

Opettajien lomautukset ovat viivästyttäneet uuden lukuvuoden suunnittelua Kouvolassa.

Kaupunki lomautti opettajia juuri ennen kouluvuoden alkua, joten iso osa peruskoulunopettajista aloitti lukuvuoden työt viikko sitten tiistaina vain tuntia ennen oppilaiden saapumista kouluun.

Tavallisesti Kouvolan opettajilla on yksi tai kaksi työpäivää aikaa suunnitella uutta lukuvuotta yhdessä.

Nyt uutta lukuvuotta joudutaan suunnittelemaan Kouvolan kouluissa syyslukukauden jo alettua, koska suunnitteluun ei ollut etukäteen aikaa.

Yhteensä 11 kuntaa lomautti opettajiaan lukuvuoden alussa tänä vuonna. Kouvola oli lomauttavista kaupungeista suurin.

Suunnittelu venyy jouluun

Elimäen yhtenäiskoulussa lukuvuosisuunnittelua tehtiin maanantaina henkilöstön kokouksen aikana.

– Ei sillä muutamalla tunnilla pystytä paikkaamaan suunnittelupäiviä. Suunnittelu tulee venymään varmaan jouluun asti, kunnes kaikki on saatu samaan pisteeseen, missä yleensä ollaan jo lukuvuoden alussa, Elimäen yhtenäiskoulun rehtori Niina Paavilainen sanoo.

Tilanteen takia opettajien ja rehtoreiden työmäärä on Paavilaisen mukaan paljon suurempi kuin mitä se olisi ollut, jos asioita olisi saatu miettiä rauhassa etukäteen.

– Yleensä koko lukuvuosi suunnitellaan ennen sen alkua, esimerkiksi opettajien vastuualueet, juhlat ja toimintapäivät. Ensimmäisiä kouluviikkoja valmistellaan hyvinkin tarkasti, kun kouluun tulee uusia ekaluokkalaisia, ja oppilaita siirtyy yläasteelle.

Paavilaisen mukaan Elimäen yhtenäiskoulussa on päästy kaikesta huolimatta hyvin uuden lukuvuoden alkuun, vaikka tilanne onkin poikkeuksellinen.

– Tietysti lomautussuunnitelma aiheuttaa kaikissa huolta siitä, miten turvallisuus saadaan taattua ja työmäärä hoidettua, mutta kyllä meillä arki rullaa ihan hyvin. Opettajat ovat yllättävän joustavia ja venyviä.

Lomautukset jatkuvat

Kouvolan lomautukset eivät ole vielä ohi.

Peruskoulun opettajia lomautetaan elo-syyskuussa vielä kahdessa vaiheessa. Puolet opettajista lomautetaan ensi viikon tiistaista alkaen ja loput syyskuun puolivälissä.

Mansikkamäen koulun rehtori Pekka Lipiäinen uskoo, että edessä on haastava ja karu jakso.

– Sanoisin niin, että jos auton takarenkaasta laskee ilman pois ja sillä koittaa ajella, niin kyllä se aika epätoivoista kolinaa on. Mielellään aina puhumme siitä, että oppilaille halutaan tarjota laadukasta perusopetusta, mutta nyt koitamme tarjota ihan vaan perusopetusta parin seuraavan viikon aikana.

Myös Mansikkamäen koulussa joudutaan karsimaan pidemmän aikavälin suunnittelua, koska aikaa siihen ei ollut ennen kouluvuoden alkua.

– Elämme hyvin vahvasti kiinni vain tässä hetkessä ja arjessa. Olisi tottakai väärin sanoa, ettei suunnittelun puute näkyisi missään, mutta tavoite on, ettei se näkyisi oppilaiden arjessa. Pitkäkestoisessa, fiksussa suunnittelussa ja työssä orientoitumissa kyllä annetaan tasoitusta muille, ei siitä mihinkään pääse, rehtori Pekka Lipiäinen sanoo.

Hänen mukaansa lukuvuoden suunnitteluun kuuluu tavallisesti uusiin oppilaisiin tutustumista, lukuvuoden painopisteiden ja tavoitteiden miettimistä, rinnakkaisluokkien yhteissuunnittelua ja talon yhteisten asioiden miettimistä.

– Nyt kun sitä suunnittelua ei ole, hyvin vahvasti mennään sillä, että opettaja tekee alkuvaiheessa työtä oman luokkansa kanssa, ja yhteistyökuviot löytyvät arjessa pikkuhiljaa, sitä myötä kun ehditään.

Eniten päänvaivaa valmistumisajan puute aiheuttaa Lipiäisen mukaan niille opettajille, joiden luokka on vaihtunut.

– Jos opettaja jatkoi saman luokan kanssa kuin viime keväänä, kouluvuoden alku oli suhteellisen tasainen. Haastavinta on lähteä liikkeelle, jos luokka on vaihtunut.

Lipiäinen sanoo olevansa tyytyväinen henkilökunnan asenteeseen.

– Tilanne on tosi harmillinen, ja isoja haasteita on koko ajan niskassa. Kitinä ja narina eivät kuitenkaan auta. Yhdessä pärjäämisen ajatus on se, mikä arjessa näkyy.

Lomautukset aiheuttavat pelkoa

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Hakkarainen sanoo,että lomautukset herättävät opettajissa pelkoa ja hämmennystä.

– Opettajakunnan keskuudessa on hämmentynyt olo ja pelko siitä, miten lomautukset tulevat sujumaan. Kaupungintalon pöydän takaa on tietyllä tapaa helppo luvata, että asiat hoidetaan ja ne sujuvat, mutta kyllä se koulun arjessa näkyy, jos puolet opettajista on poissa, Hakkarainen sanoo.

Naukion koulussa luokanopettajana työskentelevän Hakkaraisen mukaan lomautukset vaikuttavat opettajien työhyvinvointiin ja lasten oppimiseen.

– Monta asiaa on siirretty jo lomautusten jälkeiseen aikaan. Oppilailla on oikeus oppia, ja meidän pitäisi huolehtia siitä, että heillä on siihen edellytykset ja turvallinen oppimisympäristö. Sitä ei pystytä toteuttamaan lomautusaikana.

Hakkarainen uskoo, että lomautusten vaikutukset tulevat näkymään lasten oppimisessa myös pidemmällä aikavälillä.

– Viime kevät oli jo todella erikoinen koronan takia, ja lomautukset eivät ainakaan anna mahdollisuutta kiriä kiinni niitä asioita, joita keväällä menetettiin. Ei auta muu kuin olla harmissaan oppilaiden puolesta. Oppiminen on herkkä kokonaisuus, joka vaatii optimaaliset olosuhteet. Siihen ei tarvitse isoa häiriötekijää tulla. Kouvolassa on valitettavasti päädytty lomautuksiin, jotka johtavat siihen, että myös oppilaille tulee ongelmia.

Hakkarainen pitää henkilöstöön kohdistuvia säästötoimia pelkkänä laastarina, jonka sijaan muutoksia pitäisi tehdä rakennetasolla.

– Osa opettajista on hyvin turhautunut ja pettynyt kaupunkiin.

Lue lisää:

Koulut avataan historiallisen huonossa tilanteessa – korona lisäsi kuntien ahdinkoa ja moni kunta lomauttaa syksystä myös opettajia

Opettajien syyslukukausi alkoi lomautuksilla Kouvolassa – syksy kuluu kuroessa umpeen sitä, mikä jää lomautusten aikana oppimatta

Kouvola aikoo lomauttaa opettajia heti lukuvuoden alussa – lomautukset toteutettaisiin syksyllä useassa jaksossa