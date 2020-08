Kuusamossa useita tapauksia, joissa ihmisten uskotaan ajaneen tahallaan porojen päälle – paliskuntain yhdistys: "Tämä on kuusamolainen ilmiö"

Myös poroja takaisin hakeneita poronomistajia on yhdessä tapauksessa uhattu väkivallalla.

Poliisi on tutkinut Kuusamossa kuluvan kesän aikana tapauksia, joissa muun muassa autoilijoiden epäillään ajaneen tahallaan porojen päälle. Poroja on myös jätetty loukkaantuneina kitumaan teiden varsille.

Myös poron omistajien kimppuun on käyty väkivaltaisesti tilanteessa, jossa omistaja on mennyt häätämään poroja pois porottoman maanomistajan tiluksilta. Väkivaltaisesta kohtaamisesta on ilmoitettu poliisille.

Poliisi puhuu muutamista epäillyistä tahallisista yliajoista. Kuitenkin pelkästään kuusamolainen Oivangin paliskunta on tehnyt tutkintapyynnön viidestä poroon kohdistuneesta väkivallan teosta liikenteessä.

Porokolareja sattuu vuosittain tuhansia. Vuonna 2019 tilastoitiin yli 4 400 porokolaria liikenteessä. Arkistokuva. Yle Sápmi

– Olen antanut kirjallisen ohjeistuksen poromiehille niin, että pariin paikkaan Kuusamossa ei pidä kenenkään mennä yksin. Ja yhdessäkin menoa täytyy miettiä johtuen väkivaltaisesta käyttäytymisestä, kertoo Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala.

Porojen viljelyksille ja pihamaille aiheuttamat vahingot ovat puhuttaneet ja aiheuttaneet närää Kuusamossa vuosikymmeniä. Viimeisten vuosien aika tilanne on ollut kuitenkin rauhoittumaan päin.

Paliskuntain yhdistyksestä kerrotaan, että muualla Suomen poronhoitoalueella tilanne on porottomien ja porotilallisten välillä hyvällä tolalla.

– Tämä on nyt kuusamolainen ilmiö. Kyllähän tällainen käyttäytyminen pistää sapen kiehumaan. En ymmärrä tällaista eläimiin kohdistuvaa vihaa, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila toteaa.

Vapaa laiduntaminen ärsyttää

Porottomien maanomistajien parissa närää on aiheuttanut erityisesti se, että porot saavat kulkea maisemassa vapaasti. Porot sotkevat muun muassa mökkiläisten pihoja ja kasvimaita.

Kuusamon Suiningilla mökkeilevä Seija Väätäinen on vapaaehtoisesti rakentanut poroaidan mökkitonttinsa ympärille.

– Olimme yhden sunnuntain pois mökiltä, ja sillä aikaa tänne tuli varmaankin sadan poro tokka. Tekivät tarpeensa meidän juuri tekemillemme silloille ja kävelyteille. Illan niitä mieheni kanssa harjasimme ja putsasimme, Väätäinen muisteleevuoden takaisia tapahtumia.

Seija Väätäinen kertoo olleensa usein yhteydessä poroisäntään porojen

Seija Väätäinen saa hoitaa kukkiaan rauhassa mökillään, sillä hän on rakentanut miehensä kanssa mökkitontin ympärille poroaidan. Ensio Karjalainen / Yle

vieraillessa mökkitontilla. Vuoropuhelu poromiesten kanssa on sujunut moitteettomasti.

Väätäisen mukaan poronhoidon suurin ongelma löytyy liikenteestä.

– Viimeksi viikko sitten poro säntäsi automme eteen niin, että oli vaikeuksia pitää auto peräkärryineen tiellä, Väätäinen toteaa.

Oivangin paliskunta on rakentanut viime vuosina muun muassa maanviljelijöiden peltojen ympärille satoja kilometrejä poroaitaa. Tänä kesänä aitaa on pystytetty kolmisenkymmentä kilometriä.

Sosiaalisessa mediassa kiehuu

Kuusamossa keskustelua poronhoidosta käydään kiivaaseen sävyyn erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala uskoo, että ikäviä viestejä kirjoittavat edustavat kuitenkin vain pientä osaa kuusamolaisista.

– Iso osa kuusamolaisista ja myös nettikirjoittajista puolustaa porotaloutta. Eli he ymmärtävät porotaloutta, eivät vihaa. He kauhistelevat sitä, että eläimiin kohdistetaan väkivaltaa.

Juha Kujalan mukaan vallitsevasta tilanteesta johtuen asialle pitää tehdä jotakin.

– Nyt pitäisi saada päättäviä tahoja miettimään yhdessä meidän kanssa, mitä tälle ongelmalle ja sen laajuudelle olisi tehtävissä.

