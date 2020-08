Luonnonperintösäätiö sai kaikkien aikojen suurimman lahjoituksensa – pelialan lahjoituksella säätiö osti kaksi uutta suojelualuetta

Hämeenlinnasta käsin toimiva Luonnonperintösäätiö on saanut merkittävän lahjoituksen, jonka on tehnyt Suomen pelialan sisällä syntynyt Pelimetsä-hanke. Lähes puolen miljoonan euron lahjoitus on Luonnonperintösäätiön historian suurin yksittäinen lahjoitus. Rahalla säätiö on ostanut suojeltavaksi yhteensä 134 hehtaaria monimuotoista metsää.

Toinen uusista kohteista on Utterinvuori, joka on 54 hehtaarin kokoinen vuorenlakimetsä Kanta-Hämeessä Hauholla. Utterinvuori kohoaa 50 metriä korkeammalla kuin läheinen Iso-Roine ja se on hakkaamattomana poikkeus hämäläisessä maisemassa.

Toinen suojelualue, Tsiuttajoen ikimetsä, sijaitsee Lapissa Inarijärven pohjoispuolisessa erämaassa lähellä yhtenäisen mäntymetsän rajaa. Tämän ikihonkien kirjoman alueen koko on 80 hehtaaria.

Luonnonperintösäätiön tiedotteessa säätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila kertoo, että kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä Luonnonperintösäätiölle.

– On upeaa, että saamme kaksi näin laajaa ja ainutlaatuista aluetta suojeluun. Kaikki lahjoitukset käytetään kokonaan suojelualueiden hankkimiseen ja vaalimiseen sekä tätä tukevaan toimintaan, kertoo Anneli Jussila.

Utterinvuoren vanhaa metsää Hauholla. Anneli Jussila / Luonnonperintösäätiö

Peliala on vahvasti mukana suojelussa

Pelialan yksityishenkilöiden käynnistämä Pelimetsä-hanke jatkuu osana Luonnonperintösäätiön ja Suomen pelinkehittäjät ry:n toimintaa.

Pelimetsä on Suomen pelinkehittäjien yhteinen luonnonsuojeluhanke, jossa on tällä hetkellä mukana jo 29 pelialan vaikuttajaa ja yritystä. Yksi pelialan vaikuttajista ja Pelimetsä-projektin vetäjistä on Jani Kahrama.

– Halusimme yhdessä saada aikaan jotain positiivista ja pysyvää sekä rakentaa samalla toimintamallin, johon muiden on helppo osallistua myöhemmin, Kahrama kertoo tiedotteessa.

Seuraavia suojelukohteita valitaan, kunhan uusia lahjoittajia liittyy mukaan.