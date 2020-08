Popmusiikissa kierrätetään nyt vanhoja hittejä urakalla – tutut biisit vetoavat äidistä tyttäreen

"What's love got to do with it, got to do with it..."

Tina Turnerin 1980-luvun klassikkokappaleen kuuleminen radiosta ei ole ihme. Viime aikoina Turnerin ääni on vallannut kuitenkin nuorisokanavat, kun norjalais-DJ Kygo on tehnyt biisistä uuden version.

Kappale on osa tämän hetken trendiä, jossa etenkin tanssimusiikin tuottajat sorvaavat 1980- ja -90 -luvun hiteistä uusia versioita.

Kierrätyshittejä kuulee nyt varsinkin nuorisoa tavoittelevalta NRJ-kanavalta. Lähinnä ulkomaista tanssimusiikkia soittavan radion paristakymmenestä voimasoittokappaleesta jopa kolmannes on tällä hetkellä kierrätettyä.

– Näitä alkoi tulla keväällä. Luulin, että kesää kohti artistit tekisivät kesähittejä, mutta se ei jäänyt siihen. Kesän aikana kierrätyshittien määrä on vain lisääntynyt, kertoo musiikkipäällikkö Marcus Sjöström.

Tämän hetken kierrätyshittejä Kygo x Tina Turner: What's love got to do with it, alkuperäinen: Tina Turner: What's love got to do with it (1984)

Twocolors: Lovefool, alkuperäinen: The Cardigans: Lovefool (1996)

R3hab & Gattüso: Creep, alkuperäinen: Radiohead: Creep (1993)

Chico Rose: Somebody’s watching me, alkuperäinen: Rockwell: Somebody's watching me (1984)

Jemme: Lemon tree, alkuperäinen: Fools garden: Lemon tree (1995)

Tume: R-I-K-A-S (Kultachain) feat Matt Coil, alkuperäinen: Tapani Kansa: R-A-K-A-S (1976)

Vanhat hitit toimivat uusina versioina, koska kuulijan korva tarttuu helposti tuttuun sävelmään. Kun 80-luvulla eläneelle biisin mukana tulvii mieleen muistoja, nuorelle kuulijalle kappale on aivan tuore.

– Ne vetoavat yllättävän hyvin äidistä tyttäreen. Koko perhe pystyy laulamaan niiden mukana autossa, Sjöström sanoo.

NRJ:n musiikkipäällikkö Marcus Sjöström ymmärtää, miksi vanhoja hittejä kierrätetään. – Ne on todettu hyviksi biiseiksi jo vuosia sitten, niin miksi ne eivät toimisi myös tänä päivänä. Mårten Lampén / Yle

Kasarihitti teki Adi L Haslan tunnetuksi

Musiikkituottajat tehtailevat klassikkokappaleista uusia versioita etenkin maailmalla. Suomessa trendi ei ole lähtenyt niin näkyvästi lentoon.

Tosin yksi viime aikojen suosituimpia hittejä on ollut räppäri Adi L Haslan versio Tavaramarkkinoiden 80-luvun kappaleesta Kevät. Pari vuotta sitten julkaistu biisi on kerännyt Spotifyssa kuuntelukertoja yli 12 miljoonaa.

– Löysin sen yhden vanhan skeittileffan taustamusiikkina joskus yläasteikäisenä. Se oli pyörinyt mun mielessä pitkään, ja se vaan klikkasi, että tuohon mulla olisi vielä joku tarina lisättävänä.

Liisa Akimofin tekemässä kappaleessa lauletaan petetystä naisesta. Adi L Haslan versiossa räppäri kertoo toisen osapuolen tarinan, kun Pihlaja laulaa kertosäkeen.

Uusi versio upposi yleisöön välittömästi ja yllätyshitti teki räppärin tunnetuksi isommalle yleisölle.

– Hiphop on syntynyt siitä, että vinyyleiltä on kierrätetty funkia ja jazzia. Varmaan tulen jatkossakin samplaamaan ja kierrättämään biisejä., sanoo Kevät-jättihitin tehnyt Adi L Hasla. Antti Haanpää / Yle

Uransa aikana aggressiivistakin räppiä tehnyt Hasla sai palautetta siitä, että ovatko ideat loppuneet, kun pitää vanhaa kappaletta käyttää. Ja vielä vielä itselle poikkeuksellista, herkkää sellaista.

– Pystyn seisomaan biisin takana ja alkuperäinen on niin mahtava, että oli vaikeaa mokata se. Kun saatiin biisi valmiiksi, niin Liisa Akimof laittoi viestiä, että hyvä biisi tuli. Jos alkuperäinen diggaa siitä, niin ei mulla ole mitään hätää.

Adi L Hasla ei usko jäävänsä kierrätyshitin vangiksi, sillä hän työstää koko ajan uutta musiikkia. Räppäri on kuitenkin tietoinen siitä, että Kevät-kappaleen kaltaista jättimenestystä ei ehkä enää uralle satu.

– Sen olen hyväksynyt. Moni artisti ei tule yhtäkään noin isoa hittiä tekemään. Ymmärrän myös sen, että kaikkien biisien ei tarvitse olla noin isoja ollakseen merkittäviä kappaleita.

Kierrätyshiteillä pikavoittoja?

Striimauspalveluiden aikana musiikkia julkaistaan valtavasti ja sykli on nopea. Uuden musiikin tulvassa tuttujen 80- ja -90 -luvun hittien uudelleen versioiminen tuo usein nopeasti tulosta.

– Pikavoittoja tässä varmaan haetaan. Tekijät ovat tietoisia siitä, mikä on hitti. Musiikkia voidaan tehdä ja julkaista kohtuullisen nopeasti, jos keskitytään sinkkuihin eikä pidempiin albumikaariin, sanoo YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen.

Tanssimusiikissa vanhaa on kierrätetty aina discoklassikoista lähtien. DJ Orkideanakin tunnettu Hakanen uskoo, että tämän hetken trendi johtuu siitä, että genre ei juuri nyt uusiudu. Vielä viisi vuotta sitten EDM oli popmusiikin suosituin tyylilaji ja silloin syntyi uutta musiikkia.

– Kun genre ei ole enää niin hot, niin haetaan varmempia hittejä ja kierrätetään enemmän vanhaa.

– Popmusiikissa haetaan aina tutun ja tuntemattoman sekoitusta. Ihminen ei tykkää, että on pelkkää tuttua ja turvallista. Esimerkiksi Tina Turnerin vanha hitti uudella tuotannolla voi yllättää, sanoo YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen. Esa Syväkuru / Yle

Maailmalla uusioversioita tehtaillaan kiihtyvään tahtiin. Suomessa samaan ei ole isommin lähdetty mukaan, mikä johtunee ainakin osittain suositusta tv-ohjelmasta.

– Vain elämää on ilmiö, joka synnyttää joka vuosi ison määrän cover-versioita. Se varmaankin tyydyttää suomalaisen musiikin varioimisen ja kierrättämisen nälkää.

YleX:n musiikkipäällikkö toivoo, että kierrätysbuumin keskellä syntyisi enemmän uutta musiikkia, jotta kulttuuri menisi eteenpäin. Samoilla linjoilla on NRJ:n musiikkipäälliikkö Marcus Sjöström.

– Nyt alkaa olla kierrätyksestä ylitarjontaa. Meilläkin on jo soittolista niin täynnä näitä biisejä, että nyt aion pitää pienen tauon ja soittaa nämä loppuun. Katsotaan sitten, mitä tulee.

Mitä mieltä olet kierrätyshiteistä? Voit keskustella aiheesta 21.8. klo 23:een saakka.