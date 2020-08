Venäläinen putkihanke uhkaa hyytyä, mutta Fortum luottaa tytäryhtiön saavan miljardilainansa takaisin – Rauramo: "Hanke on edelleen pätevä"

Venäläinen kaasuputki Nord Stream 2 on ollut jo vuosien ajan kiistakapulana EU:n ja Yhdysvaltain välillä. Suomalainen Fortum joutui peliin mukaan ostettuaan saksalaisen energiajätti Uniperin.

Kyse on siitä, että Uniper on yksi kaasuputken suurista rahoittajista. Se on myöntänyt venäläisen energiayhtiö Gazpromin putkelle lähes miljardin euron rahoituksen.

Yhdysvallat uhkaa pakotteilla jokaista, joka edistää putkitöitä. Tästä johtuen hanke on käytännössä seissyt koko vuoden.

Moni epäilee (siirryt toiseen palveluun)putken hyytyvän loppumetreille. Jopa Fortumin ostama Uniper nosti osavuosikatsauksessaan esiin sen riskin, että putki ei valmistukaan ja lainatut rahat jäävät saamatta (siirryt toiseen palveluun).

– Uniperin arvio on, että hanke on edellen ihan pätevä ja mitään tarpeita tehdä alaskirjauksia ei ole, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo medialle ja analyytikoille.

– Tämä liittyy siihen, että retoriikka on koventunut. Toivoimme, että jännitteet laantuisivat ja tästä asiasta päästäisiin sopuun.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo varoitti heinäkuun puolivälissä, että viime vuonna kongressin hyväksymät pakotteet putken rakentajille laajenevat muihinkin hankkeessa mukana oleviin toimijoihin. Tällöin myös rahoittaja Uniper ja sen enemmistöomistaja Fortum voisivat joutua tähtäimeen.

Fortumissa ei kuitenkaan olla huolissaan.

– Uniper on antanut hankkeelle lainaa, joka on kaikki maksettu – eli yhtiöllä ei ole lisävelvoitteita, Rauramo kertoo.

Tällä Rauramo tarkoittanee sitä, etteivät mahdolliset uudet pakotteet koskisi lainoja, jotka on putkea varten jo myönnetty ja annettu.

Eri kysymys on, saisiko Fortumin tytäryhtiö Uniper perittyä rahat myös takaisin.

Kaasu on korvattava

Yhdysvaltojen mukaan Eurooppa vaarantaa energiaturvallisuutensa, kun se ripustautuu venäläisen kaasun varaan. Fortumissa ja EU:ssa tilanne nähdään toisin.

– Meidän näkökulmamme on, että enemmän kaasunlähteitä on Euroopalle parempi kuin vähemmän kaasun lähteitä. Se lisää energiaturvallisuutta, Rauramo sanoo.

Fortumin toimitusjohtaja tuntuu olevan tyytyväinen putkihankkeen saamaan poliittiseen tukeen.

– Kaksikymmentäneljä EU-maata on lähestynyt Yhdysvaltoja asian tiimoilta.

Nord Steam 2 kompensoi Rauramon mukaan EU:n sisällä ja Iso-Britanniassa tuotetun kaasun vähentymistä. Tätä poistuvaa kapasiteettia on korvattava jotenkin.

Selvää on, että Yhdysvallat täyttäisi tarpeen mieluusti omilla LNG-kuljetuksillaan.

Liki kymmenen miljardin euron putkihanketta rahoittaa Fortumin ostaman Uniperin lisäksi muun muassa Royal Dutch Shell, Wintershall ja Engie SA.

Tähän mennessä tapahtunut

Nord Stream 2 on Venäjältä Saksaan ulottuva yli 1200 km mittainen merenalainen maakaasuputki. Hankkeesta kiistellään, koska se kasvattaa Venäjän roolia eurooppalaisessa energiahuollossa.

Yhdysvalloille kysymys on myös taloudellinen, sillä venäläinen putki vähentää kiinnostusta yhdysvaltalaisen maakaasun käyttämiseen.

Poliittisesti asia on arka myös siksi, että putken avautuessa Ukrainan merkitys Venäläisen maakaasun kauttakulkumaana vähentyy.

Kaasuputkea on vastustettu myös Euroopan sisällä, varsinkin Itä-Euroopan ja Baltian maissa. Suomi piti putken rakentamista puhtaasti talouskysymyksenä, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa rakennusluvasta keskusteltiin pitkään.

