Kun Teemu Tikkala tunkee suuhunsa mahdollisimman paljon lakua, sadattuhannet katsovat sitä – kauppias näki markkinaraon nuorten suosimassa TikTokissa

Tänä vuonna TikTokin suosio on kiihtynyt entisestään ja sen pariin ovat löytäneet myös yli 25-vuotiaat. Sensor Towerin mukaan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sovellukseen liittyi 315 miljoonaa ihmistä. Se on enemmän kuin mihinkään applikaatioon ikinä aiemmin kolmen kuukauden ajanjaksolla.

Teemu Tikkala oli seurannut TikTokia jo vuoden ja pohtinut, olisiko se some-kanava, jossa 36-vuotiaan kauppiaankin pitäisi olla. Tanssijoita oli sovelluksessa kuitenkin niin paljon, ettei hän uskaltanut mennä joukkoon mukaan.

Rohkeus löytyi, kun Tikkala näki sovelluksessa videon, jossa ihmisen ruumiinosiin ja anatomiaan erikoistunut yhdysvaltalainen koulutuslaboratorio esitteli balsamoituja ruumiinosia. Instituteofhumananatomy-nimisellä profiililla oli yli viisi miljoonaa seuraajaa.

– Ajattelin, että jos näitä katsotaan, niin jotakuta kiinnostaa minunkin arkeni, Redin K-supermarketin kauppias Teemu Tikkala sanoo.

Nimimerkki "hrakauppias"liittyi TikTokiin tammikuussa 2020. Ensimmäisessä videossaan hän kertoo, mitkä ovat hedelmä- ja vihannesosaston kaksi suosituinta sesonkituotetta: ensimmäisenä klementiini ja toisena persimon.

– Ajattelin aluksi, että kiinnostaako tämä ketään. Se yllätti, kuinka nopeasti se lähti toimimaan, Tikkala kertoo.

Puoli vuotta myöhemmin Teemu Tikkalan ensimmäistä videota on katsottu yli 144 000 kertaa ja seuraajia on kertynyt yli 50 000.

Eikä Tikkala ole ainoa TikTokin käyttäjäksi tänä vuonna rohkaistunut.

Koronakeväänä 25–44-vuotiaiden käyttäjien määrä noussut

TikTokin kansainvälinen läpimurto tapahtui pari vuotta sitten, kun kiinalainen teknologiajätti ByteDance osti huulisynkkausvideoihin profiloituneen Musical.ly-applikaation. Nimeksi tuli TikTok ja sovelluksen käytöstä innostuivat etenkin lapset ja teinit.

Tänä vuonna TikTokin suosio on kiihtynyt entisestään ja sen pariin ovat löytäneet myös yli 25-vuotiaat.

Sensor Towerin (siirryt toiseen palveluun) mukaan tänä vuonna TikTok-sovellusta ladattiin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana useammin kuin mitään muuta sovellusta on ladattu koskaan vastaavan pituisena ajanjaksona.

Maailmanlaajuisesti yli 2 miljardia latausta Sensor Towerin (siirryt toiseen palveluun) mukaan tänä vuonna TikTok-sovellusta ladattiin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana useammin kuin mitään muuta sovellusta on ladattu koskaan vastaavan pituisena ajanjaksona.

mukaan tänä vuonna TikTok-sovellusta ladattiin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana useammin kuin mitään muuta sovellusta on ladattu koskaan vastaavan pituisena ajanjaksona. Heinäkuussa 2020 TikTok oli maailmanlaajuisesti ladatuin applikaatio, jos pelejä ei oteta lukuun. Silloin latauksia kertyi 87 miljoonaa ja kasvua vuoden 2019 heinäkuuhun tuli yli 50 prosenttia.

TikTok-liiketoimintaan ja vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneen Sakean (siirryt toiseen palveluun) mukaan suomalaisia käyttäjiä on arviolta noin 900 000, joista aktiivisia on noin puoli miljoonaa.

mukaan suomalaisia käyttäjiä on arviolta noin 900 000, joista aktiivisia on noin puoli miljoonaa. Parhaat suomalaiset sisällöntekijät ansaitsevat TikTok- ja Instagram-profiileillaan, YouTube-kanavillaan sekä podcasteillaan ja blogeillaan jopa puoli miljoonaa euroa vuodessa. Kymmenet yltävät vähintään lääkärin palkoille.

Marketing Finlandin TikTok-liiketoiminnan kouluttaja ja vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneen Sakean perustajajäsen Ville Aarnion mukaan kaikki somealustat vaativat ensin kriittisen massan ennen kuin ne herättävät kiinnostusta muissakin kuin edelläkävijöissä.

Kun ihmiset ovat alkaneet jakaa TikTok-videoitaan myös muilla some-alustoillaan, sovellus on alkanut houkutella yhä laajempia massoja.

– Ihmiset alkavat miettiä, että hei, saan koko aika jotain hauskaa matskua, joka on jaettu jostain ihmeen TikTokista. Siinä on sellainen efekti, että ihmiset löytävät sinne ja ilmiö ruokkii itseään. Korona-aikana ihmisillä on ollut myös enemmän aikaa kuluttaa digitaalista mediaa tai somea kuin normaalisti, Aarnio pohtii.

TikTok-sisältöjä tehdään Aarnion mukaan tyypillisesti silloin, kun on kotona tylsää. Idean videolle voi saada esimerkiksi jostain hauskasta kappaleesta. Kun ihmiset ovat kotona tylsistymässä, videoita syntyy enemmän myös kulutettavaksi.

Aarnio pitää todennäköisenä, että nuoret kaikkoavat jossain vaiheessa TikTokista, kun vanhemmat ikäryhmät löytävät sen pariin – aivan kuten Facebookin ja Instagraminkin kohdalla on käynyt. Aarnio ei kuitenkaan usko, että se tulee tapahtumaan ihan heti, vaan aikaa voi kulua vuosiakin.

– Kun TikTokin käyttö sosiaalisesti normalisoituu yhteiskunnassa, samalla käyttäjäkunta ikääntyy. Todennäköisesti viiden vuoden päästä tulee joku muu sovellus, jonka junnut ensin valtaavat ja muut laahaavat vähän perässä, hän sanoo.

Ville Aarnio ei halunnut paljastaa jutun yhteydessä omaa henkilökohtaista TikTok-profiiliaan. Hän kertoo kuitenkin tekevänsä sinne pääasiassa minisketsejä. Ville Aarnio / Sakea

Kauppias Teemu Tikkala kertoo aina liittyneensä some-kanaville ensimmäisten suomalaisten kauppiaiden joukossa. Myös TikTokissa hän näki mehukkaan markkinaraon.

– En ole ikinä ollut kiinnostunut näyttelemisestä, vaikka Kummeli-sketsejä teimmekin veljeni kanssa. Mutta esiintyminen tulee luonnostaan. Valitsin tiukan markkinalinjan ja esittelen vain kaupan juttuja. Kun olet ensimmäinen, saat sen kaiken huomion, joten aika oli ehkä myös puolellani, Tikkala pohtii suosionsa syitä.

Nykyisin TikTokissa on kymmenkunta muutakin suomalaista kauppiasta.

TikTok-liiketoiminnan kouluttaja: Aitoa, lyhyttä ja lääväistä

Sekä Teemu Tikkala että Ville Aarnio sanovat TikTokin olevan aidompi julkaisualusta kuin edeltäjänsä. Aarniosta ihmiset ovat jo hieman kyllästyneitä Instagramin siloteltuun sisältöön.

– Moni Instagram-käyttäjä postaa ehkä kerran viikossa tai kerran kuussa jonkun kohokohdan omasta elämästään. Se on tietyllä tavalla pinnallista, Aarnio toteaa.

Vaikka Instagram oli alun perin valokuvien julkaisualusta, nykyisin myös siellä lyhyet videot ovat jopa suositumpia kuin pysähtyneet otokset.Sen sijaan YouTubessa videoita on ollut aina, mutta TikTokiin verrattuna ne ovat huomattavasti pidempiä.

– TikTok on onnistunut yhdistämään viihteellisen ja aika ronskinkin sisältötyylin. Etenkin alle 25-vuotiaat viihtyvät näiden minisketsien, erilaisten tanssikoreografioiden ja trendien parissa yhä enemmän, Aarnio sanoo.

Facebookia Aarnio ei lähde edes vertailemaan, sillä siellä tavoittaa parhaiten hänen vanhempiensa ikäistä käyttäjäkuntaa eli yli 50-vuotiaita. Aarnio on itse 30-vuotias.

Instagramin pinnallisuutta hän havainnollistaa kertomalla esimerkin omasta some-käyttäytymisestään. Aarnio on omien sanojensa mukaan ruokahifistelijä, joka ottaa Instagramiin kuvia hienoista annoksista.

– En jaa Instagramiin kuvaa siitä, kun paistan pakastepitsaa himassa. Sieltä tulee tavallaan virheellinen kuva meikäläisen elämästä. TikTokiin voin jopa tehdä siitä sellaisen lääväisen videon, johon ihmiset voivat samaistua. TikTokin kulttuuriin kuuluu sellainen, että pystyt jakamaan sinne roisimpaa ja ronskimpaa sisältöä, vaikka se on vain todellista arkea, Aarnio kertoo.

Voisiko TikTok syrjäyttää Instagramin?

Kauppias Teemu Tikkalan näkökulmasta TikTok voisi jopa syrjäyttää Instagramin ja Facebookin, sillä sen avulla pääsee kertaheitolla käsiksi suurempiin massoihin.

Instagram on huomannut haastajansa ja siksi se lanseerasi elokuun alussa Instagram Reals -työkalun, johon on kopioitu elementtejä TikTokista: editointityökaluja, joiden avulla musiikin ja erilaisten visuaalisten tehosteiden lisääminen tai videon nopeuttaminen tai hidastaminen on sukkelaa. Videoiden kesto on TikTokin tavoin vain 15 sekuntia.

Aarnio ei usko, että TikTok voisi tyystin syrjäyttää edeltäjiään, sillä Facebookin omistamalla Instagramilla on pääomaa palkata leipiinsä myös isoja kansainvälisiä TikTok-tähtiä.

Instagram Realsin sisältö ei kuitenkaan vielä ole vakuuttanut Aarniota.

– Voit aina kopioida tekniset ominaisuudet, mutta et voi kopioida kulttuuria. Instagramin kulttuuriin ei ole koskaan liittynyt arkisempi, "räkäsempi ja lääväsempi", sisältö Aarnio sanoo.

Instagram julkaisi TikTokia kopioivan päivityksensä otolliseen aikaan, sillä kiinalaissovellus on kamppaillut kuluneen vuoden aikana erityisesti tietoturvasyytösten kanssa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhkaillut, että hän voisi jopa kieltää sovelluksen käytön maassaan.

Viimeisimpien tietojen mukaan yhdysvaltalaisomistuksessa olevat Microsoft ja Twitter ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ostamaan TikTokin Yhdysvaltojen toiminnot. Trump on antanut yrityskaupoille aikarajan – kunhan hänen hallintonsa saa niistä merkittävän välityspalkkion.

– Ihan mielenkiintoista ja uutta, että tuollainen applikaatio on noussut noin suureen rooliin suurvaltapolitiikassa, Aarnio sanoo.

Ruotsissa yleisradioyhtiö SVT on kieltänyt (siirryt toiseen palveluun) sovelluksen lataamisen työpuhelimiin tietoturvasyistä. Ylessä vastaavaa kieltoa ei ole annettu, mutta toimituksia on suositeltu tekemään TikTok-sisältöjä erillisillä tuotantokännyköillä.

Montako lakua kauppiaan suuhun mahtuu?

Kauppias Teemu Tikkalan mielestä TikTokin materiaali on Instagramiin tai Facebookin verrattuna nopeampaa, modernimpaa, kevyempää ja osallistavampaa.

– Vaikka kommentointi voi olla välillä vähän trollimaista tai pientä nälvimistä, silti yleinen fiilis on kevyempi, Tikkala kertoo.

Tikkalalle on vinoiltu TikTokissa muun muassa hänen suustaan, joka on kommentoijien mielestä suuri. Tikkala on kuitenkin kääntänyt irvailun omaksi edukseen muun muassa videossa, jossa hän mainostaa metrilakuja kysymällä, montako lakua seuraajat arvelevat mahtuvan hänen suuhunsa samaan aikaan.

Videota on katsottu reilut 332 000 kertaa, sillä on yli 27 000 tykkäystä ja lähes 800 kommenttia.

– Ihmiset tykkäävät todella paljon videoista, joissa syön tai juon jotain kaupassa, Tikkala sanoo.

Elintarvikkeiden syömisen ja juomisen lisäksi, kauppias Teemu Tikkala pitää paljon suoria lähetyksiä, joissa hän esimerkiksi opettaa, miten kala fileoidaan. Seuraavaksi hän saattaa pitää kassa-liven, jossa hän olisi itse kassalla myymässä.

Kansainvälisesti yksi Tikkalan suosituimmista videoista on ollut otos, jossa hän leikkaa susheja maki-koneella. Videon päällä on teksti, jossa lukee "speed means profit" eli nopeus tarkoittaa tuottoa. Seitsemän sekunnin mittaisella videolla on 300 000 katselukertaa. Katselijoita on etenkin Aasian maista.

Ville Aarnio on käyttänyt hrakauppias-profiilin videoita esimerkkinä koulutuksissaan juuri siksi, että Teemu Tikkala edustaa hieman vanhempaa käyttäjäkuntaa ja hänen videoissaan ei tanssita.

– Hän on karismaattinen hahmo ja nippelitieto, jota hän heittää, on mielenkiintoista – esimerkiksi myydyimmät tuotteet. Hauskoilla tempauksilla, kuten salaisella vaakakoodilla karkeille, hän on pystynyt kääntämään yleisön myös kävijä- tai kassavirraksi, Aarnio summaa.

Käytätkö sinä TikTokia? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 22.8. kello 23:een saakka.

Lue seuraavaksi:

Kielletäänkö TikTok – vai myydäänkö se? Donald Trumpin luoma asetelma on kuin mafiaelokuvasta

Microsoft haluaa ostaa Tiktokin Pohjois-Amerikan-toiminnot, Trump vastustaa – miksi kiinalaisesta videonjakosovelluksesta kiistellään?

TikTok saa haastajan – NBC: Instagramiin tulee "kopio" suositusta videosovelluksesta

TikTokista voi tulla yhtä suosittu kuin Facebookista – suomalainen Jennifer Käld kuvaa huoneessaan videoita, joita katsotaan miljoonia kertoja